ফিফা বিশ্বকাপৰ মাজতে দুঃখবৰ, হঠাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ফুটবলাৰৰ মৃত্যু
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ফুটবলাৰৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ ফুটবলপ্ৰেমী ৷ কি কাৰণত ফুটবলাৰগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিল, সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷
Published : July 12, 2026 at 6:44 PM IST
হায়দৰাবাদ: ফিফা বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেললৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত এক বেয়া খবৰ ৷ বিশ্বকাপ চলি থকাৰ মাজতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মিডফিল্ডাৰ জেডেন এডামছৰ মৃত্যু ঘটাৰ খবৰে সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে ৷ ফুটবলাৰগৰাকীয়ে চলিত ফিফা বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলটোক নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰিছিল । এই কৰুণ ঘটনাত অনুৰাগীসকলে দুখ প্ৰকাশ কৰে ৷
মাত্ৰ ২৫ বছৰ বয়সতে জেডেন এডামছে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ৷ শনিবাৰে পুৱা মধ্য কেপটাউনৰ শ্বটচেক্লুফ অঞ্চলৰ এটা বাসগৃহত ফুটবলাৰগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ক্ৰীড়া, কলা আৰু সংস্কৃতি মন্ত্ৰী গেটন মেকেঞ্জীয়ে শনিবাৰে এক বিবৃতিত এডামছৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰে যদিও মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ প্ৰকাশ কৰা নাই ।
মেকেঞ্জীয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সত এক পোষ্টৰ জৰিয়তে শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷ পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘মই অতি দুখ আৰু গধুৰ হৃদয়ৰে মামেলোডি ছানডাউনছ আৰু বাফানা বাফানাৰ মিডফিল্ডাৰ জেডেন এডামছে ২৫ বছৰ বয়সত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা বুলি জানিব পাৰিছো ।’’
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, ‘‘দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ফুটবল জগতখনে নিজৰ এজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱ প্ৰতিভাক হেৰুৱাইছে ৷ ফুটবলাৰগৰাকীৰ মৃত্যুত আমাৰ দেশখনে তেওঁৰ পৰিয়াল, সতীৰ্থ আৰু লক্ষাধিক সমৰ্থকৰ সৈতে শোকপ্ৰকাশ কৰিছে ।’’
Thank you President Gianni Infantino. We know our true friends when we face tragedy and you recognise our pain and mourn with us. Africa truly matters to you. pic.twitter.com/rJkaKOBLyk— Gayton McKenzie (@GaytonMcK) July 11, 2026
‘‘ফুটবলাৰগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও নিৰ্ণয় কৰা হোৱা নাই । মই সংবাদ মাধ্যম আৰু জনসাধাৰণক সংযম আৰু সহানুভূতিশীল হ'বলৈ আহ্বান জনাইছো ৷ যিকোনো ধৰণৰ জল্পনা-কল্পনাৰ পৰা আপোনালোক বিৰত থাকক’’ বুলি মেকেঞ্জীয়ে সকলোকে উদ্দেশ্যি আহ্বান জনায় ৷
🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🙏🙏🙏 pic.twitter.com/o4Wnttu45L— Gayton McKenzie (@GaytonMcK) July 11, 2026
শনিবাৰে ফ্ল’ৰিডাৰ মিয়ামি গাৰ্ডেনত নৰৱে আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলখনৰ পূৰ্বে এডামছৰ সন্মানাৰ্থে এক মিনিট মৌনতা অৱলম্বন কৰা হয় ।
Media Statement— Department of Sport, Arts and Culture (@SportArtsCultur) July 11, 2026
STATEMENT ON THE PASSING OF BAFANA BAFANA AND MAMELODI SUNDOWNS MIDFIELDER JAYDEN ADAMS
It is with profound shock and a heavy heart that I have learnt of the passing of Jayden Adams midfielder for Mamelodi Sundowns and Bafana Bafana, at the age of 25. pic.twitter.com/bERAKoS7A3
দক্ষিণ আফ্ৰিকাত মেক্সিকো আৰু চেক গণৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ এৰ উদ্বোধনী খেলত এডামছে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । আনকি আইতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে এডামছে দ্বিতীয়খন খেল খেলিছিল । দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন খেলত তেওঁ দ্বিতীয়ার্ধৰ বিকল্প হিচাপে খেলপথাৰলৈ আহে ৷
শান্তিৰ কোলাত জিৰণি লোৱা মোৰ এঞ্জেল : প্ৰেমিকাৰ আবেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
এডামছৰ প্ৰেমিকা তথা দীৰ্ঘদিনীয়া সংগী আকিলা এডেনডৰ্ফে আবেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷ অৱশ্যে প্ৰেমিকাও ফুটবলাৰগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ ৰাজহুৱা কৰা নাই ।
আকিলাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়া এক পোষ্টত দুয়োৱে হাতত হাত ধৰি উঠা ফটোৰ সৈতে এক শোকবাৰ্তাও শ্বেয়াৰ কৰে ৷ আকিলাই লিখিছে, ‘‘মই অনুভৱ কৰি থকা বেদনাক শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি ৷ মোৰ প্ৰেম, ভগৱানে তোমাৰ আত্মাক শান্তি প্ৰদান কৰক ৷ আমি শ্বেয়াৰ কৰা প্ৰতিটো স্মৃতি, প্ৰতিটো হাঁহি, প্ৰতিটো আলিংগন আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ বাবে ধন্যবাদ । তুমি কেৱল মোৰ জীৱনৰ প্ৰেম নাছিলা, মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমৰ্থক আৰু প্ৰিয় বন্ধুও আছিলা । মোৰ হৃদয়ৰ এটা অংশই তোমাৰ লগত গ’ল, তোমাৰ প্ৰেম সদায় মোৰ লগত কঢ়িয়াই লৈ যাম । আকৌ লগ পোৱালৈকে প্ৰতিদিনে তোমাক মিছ কৰিম । শান্তিৰে জিৰণি লোৱা মোৰ এঞ্জেল । মই তোমাক সদায় ভালপাম ।’’
আনহাতে, সামাজিক মাধ্যমত ফুটবলাৰগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত একাংশ লোকে এডামছে হতাশাত ভূগি আত্মহননৰ দৰে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী কৰিছে । কিন্তু খেলুৱৈগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ পোৱা নাই ৷
আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । ৱেষ্টাৰ্ণ কেপ আৰক্ষীৰ মুখপাত্ৰ এফচি ভান ৱাইকে এএফপিক জনোৱা মতে এই ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ৷
যোৱা বছৰ মামেলোডি ছানডাউনছত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে এডামছে ষ্টেলেনবছৰ হৈ কেইবাটাও ছিজনত খেলিছিল । তেওঁ এইবাৰ ক্লাবটোক CAF(আফ্ৰিকান) চেম্পিয়নছ লীগ জয়ত অৰিহণা যোগাইছিল ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ফুটবল প্লেয়াৰ্ছ ইউনিয়নে এক্সত কৰা এক পোষ্ট অনুসৰি, ‘‘মৃত্যুৱে আমাৰ পৰা নিষ্ঠুৰভাৱে আমাৰ মাজৰে এজনক কাঢ়ি লৈ গৈছে ৷ আমাৰ দেশৰ পৰা এজন অসাধাৰণ ফুটবলাৰ আঁতৰি গ’ল । তেওঁৰ অমায়িক গুণ, অসাধাৰণ প্ৰতিভা আৰু তেওঁ যি গৌৰৱেৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, সেয়া আমি সদায়ে মনত ৰাখিম । জেডন, আপোনাৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক । আপোনাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি ৷’’ আনহাতে, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি চাইৰিল ৰামাফোছা আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকান ফেডাৰেশ্যন অৱ ট্ৰেড ইউনিয়নেও ফুটবলাৰগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, চলিত বিশ্বকাপত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ তিনিওখন খেলতে এডামছে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ২০২৪ চনত আইভৰি কোষ্টত অনুষ্ঠিত হোৱা আফ্ৰিকা কাপ অৱ নেশ্যনছত তৃতীয় স্থান দখল কৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোৰো এডামছ এগৰাকী সদস্য আছিল ৷
বিশেষকৈ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ আগতে দেশৰ ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা সুঁৱৰি ফিফাৰ সচিব জিয়ানি ইনফাণ্টিনোৱে এডামছৰ মৃত্যুত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰে । ইনফাণ্টিনোৱে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘তেওঁৰ পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু সতীৰ্থসকলৰ সৈতে মোৰ লগতে ফিফা আৰু বিশ্ব ফুটবল সম্প্ৰদায়ৰ সকলোৰে সমবেদনা আছে ।’’
Death has cruelly stolen one of our own.— South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026
It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV
কেপটাউনত জন্মগ্ৰহণ কৰা এডামছে ষ্টেলেনবছ এফ চি একাডেমিৰ পৰা ফুটবলৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৷ ২০২০ চনৰ আগষ্ট মাহত পেছাদাৰী চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা ক্লাবৰ প্ৰথমজন যুৱ স্নাতকত পৰিগণিত হৈছিল খেলুৱৈগৰাকী । কেপ ৱাইনলেণ্ডছ দলৰ হৈ ১৩৯ খন মেচ খেলা ফুটবলাৰগৰাকীয়ে ২০২৩ চনত ‘কাৰ্লিং নকআউট’ জয় কৰাত সহায় কৰিছিল আৰু ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত মামেলোডি ছানডাউনছত যোগদান কৰিছিল ।
ছানডাউনছত এই মিডফিল্ডাৰগৰাকীয়ে তেওঁৰ সন্মানৰ তালিকাত প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ খিতাপ আৰু চিএএফ চেম্পিয়নছ লীগৰ খিতাপ সংযোজন কৰে । আটলাণ্টা ষ্টেডিয়ামত চেকিয়াৰ বিৰুদ্ধে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ গ্ৰুপ এৰ খেলখনৰ প্ৰাকক্ষণত তেওঁৰ আইতাকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ সেই খবৰ শুনাৰ পিছতো খেলুৱৈগৰাকীয়ে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পিছহুঁহকি অহা নাছিল ৷
দক্ষিণ আফ্ৰিকান ফুটবল এছ’চিয়েশ্যনে সেই সময়ত কৈছিল, “জেডেনে চেচিয়াৰ বিৰুদ্ধে মেচখন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আইতাকক হেৰুওৱাৰ দুখ সহ্য কৰিও নিজৰ সৰ্বোচ্চ খেলত উজাৰি দিছিল ।”
লগতে পঢ়ক: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : ছেমিফাইনেলত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনা