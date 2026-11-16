জয় শ্বাহ পুনৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ বাবে ICCৰ অধ্যক্ষ নিযুক্ত
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আই চি চিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত জয় শ্বাহ এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ব্যক্তি ।
Published : November 16, 2026 at 12:33 PM IST
হায়দৰাবাদ : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ জয় শ্বাহক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আই চি চিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিত অনুষ্ঠিত হোৱা ব’ৰ্ডৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনোৱা হয় ।
আই চি চিয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা ঘোষণা কৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে কয় যে বালিত অনুষ্ঠিত ব’ৰ্ড আৰু কমিটীৰ বৈঠকত আই চি চিৰ সঞ্চালকসকলে দিয়া প্ৰস্তাৱৰ পিছত জয় শ্বাহক আই চি চিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে পুনৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
The International Cricket Council (ICC) Board is delighted to announce the unopposed reappointment of Mr Jay Shah for a second term as ICC Chair, following a proposal by the ICC Directors at the Board and Committee meetings in Bali. This decision reflects the Board’s confidence in Shah’s leadership and provides continuity at a defining moment for the sport, with global expansion, growth in fandom and commercial development on the strategic roadmap for its future. ICC Chairman Jay Shah said: “I am deeply honoured by the confidence the ICC Board has placed in me and sincerely grateful to every Director for their continued trust and support. Serving as Chair of the ICC is both a privilege and a responsibility, and I remain committed to working with our Members to advance the interests of cricket across the world. “We are entering one of the most important and exciting periods in our sport’s history. Cricket’s return to the Olympic Games at LA28 presents an extraordinary opportunity to introduce our game to new audiences and inspire a new generation of players and fans. “Our responsibility extends well beyond delivering successful events. We must build a stronger and more sustainable future for the sport with a focus on fans, athletes, commercial partners and other key stakeholders. “I have always believed that cricket’s greatest strength lies in its ability to bring people together. With the support of the Board and our Members, our focus will be on turning ambition into action and ensuring that the progress we make leaves a lasting legacy for generations to come.” More: https://t.co/Xs4sidFvOU— ICC (@ICC) November 16, 2026
ব’ৰ্ডে আৰু কয় যে এই সিদ্ধান্তই শ্বাহৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত ব’ৰ্ডৰ আস্থা প্ৰতিফলিত কৰে । এইটো ক্ৰীড়াৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগস্থল, য’ত ভৱিষ্যতৰ কৌশলগত ৰোডমেপত বিশ্বব্যাপী সম্প্ৰসাৰণ, অনুৰাগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি আৰু বাণিজ্যিক বৃদ্ধি আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই নিযুক্তিয়ে ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰখাত সহায় কৰিব ।
ইফালে আই চি চিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে পুনৰবাৰ দায়িত্ব লাভ কৰি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি শ্বাহে কয় যে, আই চি চিৰ ব’ৰ্ডে তেওঁৰ ওপৰত যি আস্থা ৰাখিছে তাৰ বাবে গভীৰভাৱে সন্মানিত হৈছে আৰু প্ৰতিজন সঞ্চালকক তেওঁলোকৰ অবিৰত আস্থা আৰু সমৰ্থনৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।
শ্বাহে কয় যে ২০২৮ চনৰ লছ এঞ্জেলছত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া অলিম্পিক গেমছলৈ ক্ৰিকেটৰ উভতি অহাটোৱে খেলখনক নতুন দৰ্শকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈ আৰু অনুৰাগীক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ এক অসাধাৰণ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।
তেওঁ আৰু কয় যে ব’ৰ্ডৰ দায়িত্ব ‘সফল অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰদান কৰাৰ বাহিৰেও বহু ওপৰলৈকে বিস্তৃত’ । তেওঁ ‘অনুৰাগী, খেলুৱৈ, বাণিজ্যিক অংশীদাৰ আৰু অন্যান্য মূল অংশীদাৰসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ক্ৰীড়াৰ বাবে এক শক্তিশালী আৰু অধিক বহনক্ষম ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিবলৈ’ চেষ্টা কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰে ।
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ৩৫ বছৰীয়া জয় শ্বাহ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আই চি চিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ লগতে তেওঁ এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
২০২৪ চনৰ ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা আই চি চিৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যকাল আৰম্ভ কৰা শ্বাহৰ প্ৰথম কাৰ্যকাল ২০২৬ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰত শেষ হ’ব । তেওঁক পুনৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু ২০২৮ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰত তেওঁৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ’ব ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰতে আয়োজন কৰিব ২০২৯ চেম্পিয়নছ ট্ৰফী : ২০৩১ৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰো সহ-আয়োজকৰ দায়িত্ব