ETV Bharat / sports

জয় শ্বাহ পুনৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ বাবে ICCৰ অধ্যক্ষ নিযুক্ত

২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আই চি চিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত জয় শ্বাহ এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ব্যক্তি ।

ICC CHAIRMAN
জয় শ্বাহ (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 16, 2026 at 12:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ জয় শ্বাহক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আই চি চিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিত অনুষ্ঠিত হোৱা ব’ৰ্ডৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনোৱা হয় ।

আই চি চিয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা ঘোষণা কৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে কয় যে বালিত অনুষ্ঠিত ব’ৰ্ড আৰু কমিটীৰ বৈঠকত আই চি চিৰ সঞ্চালকসকলে দিয়া প্ৰস্তাৱৰ পিছত জয় শ্বাহক আই চি চিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে পুনৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।

ব’ৰ্ডে আৰু কয় যে এই সিদ্ধান্তই শ্বাহৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত ব’ৰ্ডৰ আস্থা প্ৰতিফলিত কৰে । এইটো ক্ৰীড়াৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগস্থল, য’ত ভৱিষ্যতৰ কৌশলগত ৰোডমেপত বিশ্বব্যাপী সম্প্ৰসাৰণ, অনুৰাগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি আৰু বাণিজ্যিক বৃদ্ধি আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই নিযুক্তিয়ে ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰখাত সহায় কৰিব ।

ইফালে আই চি চিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে পুনৰবাৰ দায়িত্ব লাভ কৰি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি শ্বাহে কয় যে, আই চি চিৰ ব’ৰ্ডে তেওঁৰ ওপৰত যি আস্থা ৰাখিছে তাৰ বাবে গভীৰভাৱে সন্মানিত হৈছে আৰু প্ৰতিজন সঞ্চালকক তেওঁলোকৰ অবিৰত আস্থা আৰু সমৰ্থনৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।

শ্বাহে কয় যে ২০২৮ চনৰ লছ এঞ্জেলছত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া অলিম্পিক গেমছলৈ ক্ৰিকেটৰ উভতি অহাটোৱে খেলখনক নতুন দৰ্শকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈ আৰু অনুৰাগীক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ এক অসাধাৰণ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।

তেওঁ আৰু কয় যে ব’ৰ্ডৰ দায়িত্ব ‘সফল অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰদান কৰাৰ বাহিৰেও বহু ওপৰলৈকে বিস্তৃত’ । তেওঁ ‘অনুৰাগী, খেলুৱৈ, বাণিজ্যিক অংশীদাৰ আৰু অন্যান্য মূল অংশীদাৰসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ক্ৰীড়াৰ বাবে এক শক্তিশালী আৰু অধিক বহনক্ষম ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিবলৈ’ চেষ্টা কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰে ।

২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ৩৫ বছৰীয়া জয় শ্বাহ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আই চি চিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ লগতে তেওঁ এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

২০২৪ চনৰ ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা আই চি চিৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যকাল আৰম্ভ কৰা শ্বাহৰ প্ৰথম কাৰ্যকাল ২০২৬ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰত শেষ হ’ব । তেওঁক পুনৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু ২০২৮ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰত তেওঁৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : ভাৰতে আয়োজন কৰিব ২০২৯ চেম্পিয়নছ ট্ৰফী : ২০৩১ৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰো সহ-আয়োজকৰ দায়িত্ব

TAGGED:

ICC CHAIRMAN
JAY SHAH ICC CHAIRMAN TENURE
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ
আই চি চিৰ অধ্যক্ষ জয় শ্বাহ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.