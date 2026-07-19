ETV Bharat / sports

ইতিহাস ৰচনা পিভি সিন্ধুৰ; জাপান অ’পেনৰ খিতাপ দখল কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত

জাপান অ’পেন ২০২৬ৰ ফাইনেলত পিভি সিন্ধুৱে তিনিবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ইয়ামাগুচিক ২১-১৭, ২১-১৭ ছেটত পৰাস্ত কৰে ।

Japan Open 2026 Final
ইতিহাস ৰচনা পিভি সিন্ধুৰ (IANS)
author img

By PTI

Published : July 19, 2026 at 12:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

টকিঅ’ : দুবাৰৰ অলিম্পিক পদক বিজয়ী পিভি সিন্ধুৱে জাপান অ’পেনৰ খিতাপ দখল কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷ চূড়ান্ত খেলখনত সিন্ধুৱে তিনিবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন আকানে ইয়ামাগুচিক ২১-১৭, ২১-১৭ ছেটত পৰাস্ত কৰি প্ৰায় দুবছৰৰ পাছত প্ৰথমটো খিতাপ দখল কৰে ৷

ইয়াৰ লগে লগে সিন্ধুৱেও এই খিতাপ দখল কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷

TAGGED:

পিভি সিন্ধু
জাপান অ’পেন ২০২৬
অলিম্পিক পদক বিজয়ী
ইটিভি ভাৰত অসম
JAPAN OPEN 2026 FINAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.