ইতিহাস ৰচনা পিভি সিন্ধুৰ; জাপান অ’পেনৰ খিতাপ দখল কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত
জাপান অ’পেন ২০২৬ৰ ফাইনেলত পিভি সিন্ধুৱে তিনিবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ইয়ামাগুচিক ২১-১৭, ২১-১৭ ছেটত পৰাস্ত কৰে ।
ইতিহাস ৰচনা পিভি সিন্ধুৰ (IANS)
By PTI
Published : July 19, 2026 at 12:08 PM IST
টকিঅ’ : দুবাৰৰ অলিম্পিক পদক বিজয়ী পিভি সিন্ধুৱে জাপান অ’পেনৰ খিতাপ দখল কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷ চূড়ান্ত খেলখনত সিন্ধুৱে তিনিবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন আকানে ইয়ামাগুচিক ২১-১৭, ২১-১৭ ছেটত পৰাস্ত কৰি প্ৰায় দুবছৰৰ পাছত প্ৰথমটো খিতাপ দখল কৰে ৷
ইয়াৰ লগে লগে সিন্ধুৱেও এই খিতাপ দখল কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷