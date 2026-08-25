ভাৰতে ডব্লিউটিচি ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জনৰ সম্ভাৱনা আছে: ৰাহুল দ্ৰাবিড়
বৰ্তমান ভাৰতে ৫৩.৩৩% পইণ্ট শতাংশৰে (পিচিটি) আইচিচি বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫-২৭ ৰেংকিঙত ৫ম স্থানত আছে । পইণ্ট তালিকাত অষ্ট্ৰেলিয়া শীৰ্ষত আছে ।
By ANI
Published : August 25, 2026 at 4:59 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন মুখ্য প্ৰশিক্ষক ৰাহুল দ্ৰাবিড় আশাবাদী যে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টেষ্টত বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভৰ পিছত ভাৰতে আইচিচি বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ ফাইনেল, ২০২৭ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে ইউৰোপীয় টি-২০ প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ উদ্বোধনী সংস্কৰণত ডাবলিন গাৰ্ডিয়ানছ দলৰ স্বত্বাধিকাৰী হিচাপে নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাহুল দ্ৰাবিড় । জিঅ’ষ্টাৰৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত দ্ৰাবিড়ে টীম ইণ্ডিয়াৰ আইচিচি বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা আৰু বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ টেষ্ট ক্ৰিকেট খেলাৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে নিজৰ চিন্তাধাৰা ব্যক্ত কৰে ।
বৰ্তমান ভাৰতে ৫৩.৩৩% পইণ্ট শতাংশৰে (পিচিটি) আইচিচি বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫-২৭ ৰেংকিঙত ৫ম স্থানত আছে । পইণ্ট তালিকাত অষ্ট্ৰেলিয়া শীৰ্ষত আছে । ইয়াৰ পিছত আছে আছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা, নিউজীলেণ্ড আৰু বাংলাদেশ ।
আইচিচি বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ ভাৰতৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে সেইটো কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ পৰা যদি ভাৰতে ডব্লিউটিচিৰ ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে, তেন্তে ই এক বহুত ভাল ভ্ৰমণ হ'ব । তেওঁলোক অলপ পিছপৰি আছে যদিও ভাৰতীয় দলটোৰ যি ধৰণৰ গুণ আছে যিকোনো পৰ্যায়তে তেওঁলোক ওলাই আহিব পাৰে । শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ভাল আৰম্ভণি কৰিছে । গতিকে সেইটো হৈছে প্ৰথমটো ভাল পদক্ষেপ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আশাকৰোঁ তেওঁলোকে খেলুৱৈসকলক ফিট কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু আগন্তুক কেইমাহমানৰ ভিতৰত বহু বেছি আঘাতৰ সন্মুখীন নহ'ব । অষ্ট্ৰেলিয়া সঁচাকৈয়ে ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব । তেওঁলোকৰ বহু খেলুৱৈয়ে ভাৰতত ভাল খেলিবলৈ অতি আগ্ৰহী হ'ব । এইটো সঁচাকৈয়ে এক মহান অষ্ট্ৰেলিয়ান খেলুৱৈৰ প্ৰজন্ম, কিন্তু ভাৰতত জয়ী নোহোৱা অষ্ট্ৰেলিয়ান দল । গতিকে তেওঁলোকে জয়লাভ বাবে আগ্ৰহী হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নিউজীলেণ্ডত খেলাটো সদায় এক প্ৰত্যাহ্বান । ঘৰৰ পৰা বাহিৰত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলাটো বৰ কঠিন । ভাৰতৰ বহু যুৱ খেলুৱৈয়ে সেই পৰিস্থিতিত খেলা নাই । গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব । আমি বিৰাট, ৰোহিত, আজিংক্য ৰাহাণে আৰু পূজাৰাৰ দৰে অভিজ্ঞ খেলুৱৈৰ অনুপস্থিতি অনুভৱ কৰিম, যিসকল হয়তো অন্তিমবাৰ ভাৰতৰ নিউজীলেণ্ড ভ্ৰমণৰ সময়ত দলটোত আছিল । সেয়ে এই শৃংখলাটোও এক আকৰ্ষণীয় শৃংখলা হ'ব ।"
দ্ৰাবিড়ে যুৱ প্ৰতিভা বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে টেষ্ট ক্ৰিকেট খেলাৰ সম্ভাৱনাক লৈও নিজৰ চিন্তা ব্যক্ত কৰে । ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সৈতে আইপিএলৰ দুটামান অতি উচ্চমানৰ ছিজন খেলাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ ইংলেণ্ড ভ্ৰমণত ভাৰতৰ হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সূৰ্যবংশীয়ে অভিষেক ঘটায় । আনহাতে, আইপিএল ২০২৫ৰ সময়ত ৰাহুল দ্ৰাবিড় ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হৈ থকাৰ সময়তে সূৰ্যবংশীয়ে আৰ আৰৰ হৈ আইপিএলত অভিষেক ঘটাইছিল ।
"বৈভৱৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব । তেওঁৰ বয়স মাত্ৰ ১৫ বছৰ । মই তেওঁক যিখিনি দেখিছোঁ, তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই যে যদি তেওঁক অনুশীলন, ঘৰুৱা ক্ৰিকেট খেলা আৰু দুটামান ছিজন ৰঙা বলৰ ক্ৰিকেট খেলাৰ সুযোগ দিলে তেওঁ টেষ্ট দলত নিজৰ স্থান দাবী কৰিব পাৰিব । কিন্তু তেওঁ আৰম্ভণিৰে পৰা ভাল খেলি থকা খেলুৱৈসকলৰ মাজৰ পৰা মূল একাদশত স্থান দখল কৰিব পাৰিবনে নাই সেয়া বেলেগ কাহিনী আৰু এক কঠিন কথা ।" তেওঁ কয় ।
তেওঁ শেষত কয়, "তেওঁ ভাৰতৰ হৈ বগা বল ফৰ্মেটৰ খেলত ইমান ব্যস্ত যে ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ দুটা সম্পূৰ্ণ ছিজন তেওঁ খেলিবলৈ সময় পাবনে নাই সেই বিষয়ে মই নিশ্চিত নহয় । গতিকে মই ভাবোঁ দক্ষতাৰ ফালৰ পৰা কোনো সমস্যা নাই; কিন্তু সময়সূচীৰ বাবে তেওঁ এইটো কৰিব পাৰিবনে নাই সেয়া কোৱাটো অলপ কঠিন হ'ব ।"