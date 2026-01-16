ETV Bharat / sports

আই এছ এল ২০২৬: অধিনায়ক সন্দেশ ঝিংগানকে ধৰি এফ চি গোৱাৰ খেলুৱৈৰ বেতন কৰ্তন

ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগৰ আগন্তুক সংস্কৰণত কৰা দৰমহা কৰ্তনক মানি লৈছে এফ চি গোৱাৰ খেলুৱৈসকলে ।

FC GOA SALARY CUT
এফ চি গোৱাৰ অধিনায়ক অধিনায়ক সন্দেশ ঝিংগান (Getty Images)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 16, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ : ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগৰ (আই এছ এল) হ্ৰস্বকালীন ছিজনৰ বাবে অধিনায়ক সন্দেশ ঝিংগান আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰীকে ধৰি এফ চি গোৱাৰ খেলুৱৈসকলে দৰমহা কৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ মানি ল’বলৈ সন্মত হৈছে । ক্লাবটোৱে তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তক ‘নিস্বাৰ্থ’ কাৰ্য বুলি অভিহিত কৰিছে ।

ক্লাবটোৱে তেওঁলোকৰ X হেণ্ডেলত এটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পোষ্ট কৰি কয় যে তেওঁলোকে খেলুৱৈ আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰীৰ সৈতে “অতি সততাৰে আৰু জটিল বিষয়ত আলোচনা” কৰিছিল ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "ভাৰতীয় ফুটবলৰ বাবে প্ৰকৃত অনিশ্চয়তাৰ এটা মুহূৰ্তত আমাৰ ক্লাবে আমি সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে সৎ আৰু জটিল আলোচনা কৰোঁ । ইয়াৰ পিছত যি ফলাফল ওলাল তাত আমি যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ।" বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে ।

"আমাৰ প্ৰথম দলৰ খেলুৱৈ আৰু কাৰিকৰী কৰ্মচাৰীসকল আগবাঢ়ি আহে, একেলগে থিয় দিলে আৰু এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ পাৰিতোষিক হ্ৰাস কৰিবলৈ সন্মতি দি ক্লাবটোক সমৰ্থন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । এইটো এক সহজ সিদ্ধান্ত নাছিল । ই এটা নিস্বাৰ্থ সিদ্ধান্ত আছিল । এই মুহূৰ্তবোৰে আমাক স্মৰণ কৰায় যে এই ক্লাবটোৱে কেৱল খেলপথাৰৰ ফলাফলতকৈও ঊৰ্ধ্বত; ই মানুহ, বিশ্বাস আৰু যেতিয়া ই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় তেতিয়া একেলগে থিয় হয় । খিতাপৰ বাবে যুঁজ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ । এই যাত্ৰাত বিশ্বাস ৰখা বাবে ধন্যবাদ । আহক আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাওঁ ।" ক্লাবটোৱে লগতে কয় ।

আই এছ এল ২০২৫-২৬ৰ সময়সূচীক লৈ সমস্যা তেতিয়া আৰম্ভ হয় যেতিয়া তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ আয়োজক তথা এ আই এফ এফৰ প্ৰাক্তন বাণিজ্যিক অংশীদাৰ এফ এছ ডি এলে ৮ ডিচেম্বৰত মাষ্টাৰ ৰাইটছ এগ্ৰিমেণ্টৰ (এম আৰ এ) অন্ত পেলায় । চুক্তি নবীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োপক্ষৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

ইয়াৰ পিছত এ আই এফ এফে নতুন বাণিজ্যিক অংশীদাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিবিদা প্ৰকাশ কৰে যদিও কোনো গ্ৰহণকাৰী লাভ নকৰিলে । অৱশ্যে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ৰ হস্তক্ষেপ আৰু কিছু আলোচনাৰ অন্তত সকলো দলে ৯১ খন মেচ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া হ্ৰস্বকালীন ছিজন খেলিবলৈ সন্মত হয় । আই এছ এল ক্লাবসমূহে আৰ্থিক ব্যয়ৰ ৬০% ভাগ কৰিব লাগিব ।

উল্লেখযোগ্য যে ছিজনৰ আৰম্ভণিক লৈ অনিশ্চয়তাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ত বহু ক্লাবে নিজৰ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰি দিছিল । লগতে বিগত দুদিনত বহু বিদেশী খেলুৱৈয়ে ক্লাব এৰি গৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত কেইটামান নাম হৈছে স্পেইনৰ চেমা নুনেজ (নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেড), জন ট'ৰাল (মুম্বাই চিটি এফ চি) আৰু জুৱান ৰড্ৰিগেজ (কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছ) । লগতে আছে জাপানৰ হিৰোছি ইবুছুকি (ইষ্ট বেংগল) ।

