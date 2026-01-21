নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ প্ৰথমখন টি-২০, তিলকৰ স্থানত ঈষাণ কিশানক খেলাৰ সুযোগ
আঘাতৰ বাবে ঈশান কিষাণক তিলক বাৰ্মাৰ স্থানত খেলাটো নিশ্চিত কৰে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ৷ সেই অনুসৰি কিষাণে তিনি নম্বৰত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
নাগপুৰ(মহাৰাষ্ট্ৰ): টি-২০ ক্ৰিকেটত অনবদ্য প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আহিছে টীম ইণ্ডিয়াই ৷ দলটোৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলা জয় কৰাৰ পিছত অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ উঠিছে ৷ টীম ইণ্ডিয়াই আগন্তুক বিশ্বকাপত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব বুলি অধিনায়কগৰাকীয়ে দৃঢ়ভাৱে কয় ৷
নাগপুৰৰ ভি চি এ খেলপথাৰত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ডৰ প্ৰথমখন টি-২০ মেচৰ পূৰ্বে সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ।
নাগপুৰত যাৱতীয় প্ৰস্তুতি
আঘাতৰ বাবে ঈশান কিষাণক তিলক বাৰ্মাৰ স্থানত খেলাটো নিশ্চিত কৰে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ৷ সেই অনুসৰি কিষাণে তিনি নম্বৰত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
‘‘মোৰ ব্যক্তিগত ফৰ্মৰ বিষয়ে বহু কথাই চৰ্চা হৈছে । কিন্তু মই ইয়াৰ বাবে একেবাৰেই চিন্তিত নহয় । মই ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰাৰ সময়তো দলটোৱে জয়ৰ সোৱাদ লৈছে ৷ অধিনায়ক হিচাপে সেইটোৱেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । অৱশ্যে মই পুনৰ ফৰ্ম ঘূৰাই পাবলৈ চেষ্টা কৰিছো । আশা কৰো হয়তো নাগপুৰত মোৰ বেটেৰে কিছু ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম ।’’ সূৰ্যই এনেদৰে কয় ৷
তিলক বাৰ্মাৰ সলনি ঈশানক সুযোগ
শক্তিশালী ফৰ্মত থকা তিলক বাৰ্মাৰ আঘাতৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধাত টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে কয়, ‘‘তিলকৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ এগৰাকী বেটছমেন আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাটো দলৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এক মোক্ষম আঘাত । আনহাতে, দলৰ আন আন যুৱ বেটছমেনসকলৰ বাবে এই সময় হ’ব এক ডাঙৰ সুযোগ । তিলকৰ অনুপস্থিতিত উইকেটৰক্ষক ঈশান কিষাণক মূল একাদশত স্থান দিয়া হ’ব ৷ ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত ভাল প্ৰদৰ্শনৰ বাবেহে ঈশানে দলত স্থান লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ ইয়াৰ যোগ্য ।’’
স্পিনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় বেটছমেনে ভাল খেলে
ভাৰতীয় বেটছমেনসকলে স্পিনাৰৰ সন্মুখীন হ’লেও আত্মবিশ্বাসেৰে মুখামুখি নহয় বুলি সাংবাদিকে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰাৰ উত্তৰত সূৰ্যই কয়, ‘‘মই নাভাবো । স্পিনৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ বেটছমেনসকলে সদায় ভাল খেলি আহিছে । বলাৰসকলে ধাৰাবাহিকভাৱে উইকেট দখল কৰি দলৰ জয়ত সহায় কৰি আছে ।’’
