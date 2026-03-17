কামিন্সে খেলাৰ আশা ক্ষীণ, হায়দৰাবাদক আই পি এলত নেতৃত্ব দিব পাৰে ইশান কিষাণে !

কামিন্সে খেলাৰ আশা ক্ষীণ, হায়দৰাবাদক আই পি এলত নেতৃত্ব দিব পাৰে ইশান কিষাণে !
এইবাৰ আই পি এলত সলনি হ’ব পাৰে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ অধিনায়ক ৷ পেট কামিন্সৰ পৰিৱৰ্তে দলক নেতৃত্ব দিব পাৰে এইগৰাকী খেলুৱৈয়ে ৷
Published : March 17, 2026 at 3:30 PM IST
হায়দৰাবাদ: আগন্তুক ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (IPL) ২০২৬ ছিজনৰ বাবে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ অধিনায়ক পেট কামিন্সৰ উপলব্ধতাৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজতে ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে ভাৰতৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ অন্যতম নায়ক ঈশান কিষাণক দলটোৰ অধিনায়ক হিচাপে চিনাক্ত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ফ্ৰেঞ্চাইজি মেনেজমেণ্টে বিষয়সমূহ আভ্যন্তৰীণভাৱে আলোচনা কৰি দলত নেতৃত্বৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ঈশান কিষাণক আটাইতকৈ উপযুক্ত খেলুৱৈ হিচাপে সিদ্ধান্ত লৈছে ।
যোৱা বছৰ এছেছ শৃংখলা খেলাৰ পিছৰে পৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পেচাৰগৰাকী খেলপথাৰৰ পৰা আঁতৰি আছে, য’ত তেওঁ মাত্ৰ এখন মেচ খেলিছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ টি-২০ বিশ্বকাপতো তেওঁ খেলিব নোৱাৰিলে । লাম্বাৰ ষ্ট্ৰেছ বেক আঘাতৰ বাবে যোৱা আঠ মাহ ধৰি তেওঁ খেলপথাৰৰ পৰা আঁতৰি আছে ।
আই পি এল ২০২৫ ছিজনৰ বাবে ১১.২৫ কোটি টকাত এছ আৰ এইচে ক্ৰয় কৰি কৰিছিল ইশান কিষাণক৷ তেওঁ ১৪খন মেচত ১৫২.৫৮ ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে ৩৫৪ ৰান সংগ্ৰহ কৰে, য’ত শতক আৰু অৰ্ধশতকো অন্তৰ্ভুক্ত । মুঠতে তেওঁ ৩ টা ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ হৈ ১১৯খন আই পি এল মেচ খেলিছে । প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত ১১৯খন মেচ খেলি ১১২ টা ইনিংছত ১৩৭.৬৪ ষ্ট্ৰাইক ৰেটত এটা শতক আৰু 17 টা অৰ্ধশতকেৰে ২৯৯৮ ৰান সংগ্ৰহ কৰি কৰিছে ঈশানে ।
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ অভিযানত উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শনৰ পাছত কিষাণে আই পি এল ২০২৬ত প্ৰৱেশ কৰিব । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাৰ পূৰ্বে শুভমন গিলক বাদ দিয়াৰ পিছত তেওঁ পুনৰ ভাৰতীয় টি-২০ দলত স্থান লাভ কৰিছিল ।
ইয়াৰ পিছত কিষাণে দৰ্শক দল দল পৰিচালনা সমিতিক আকৰ্ষিত কৰি শৃংখলাটোত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা খেলপথাৰত শতক অৰ্জন কৰি বিশ্বকাপৰ মূল একাদশত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰে । প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতৰ হৈ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৰান লাভ কৰা খেলুৱৈ হিচাপে ৩৫.২২ গড় আৰু ১৯৩ ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে ৯ টা ইনিংছত ৩১৭ ৰান সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
