আয়াৰলেণ্ড বনাম ওমান : টি-২০ বিশ্বকাপত আয়াৰলেণ্ডৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক স্ক’ৰ
টি-২০ বিশ্বকাপত ওমানৰ বিৰুদ্ধে ২৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আয়াৰলেণ্ডে ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰে ।
Published : February 15, 2026 at 7:17 AM IST
হায়দৰাবাদ : শনিবাৰে কলম্বোৰ সিংহলী স্প’ৰ্টছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত আয়াৰলেণ্ডে ইতিহাস ৰচনা কৰে । প্ৰথমে বেটিং কৰি অধিনায়ক টকৰে ৯৪, গেৰেথ ডেলানীয়ে ৫৬ আৰু জৰ্জ ডক্ৰেলৰ ৯ বলত ৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মুঠতে ২৩৫/৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পাছতে ১৮ অভাৰত ১৩৯ ৰাণ কৰি ওমানক আউট কৰে ৷ যাৰ ফলত দলটোৱে ৯৬ ৰাণত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
আয়াৰলেণ্ডৰ এই বিশাল স্ক’ৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক মুঠ স্ক’ৰত পৰিণত হৈছে । এই টুৰ্ণামেণ্টৰ সৰ্বোচ্চ ৰাণ আছিল ২৬০, যি ২০০৭ চনত কেনিয়াৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰীলংকাই কৰিছিল ।
তলত টি-২০ বিশ্বকাপৰ সৰ্বোচ্চ পাঁচটা স্ক’ৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ’ল -
টি-২০ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক স্ক’ৰ
- ২৬০/৬ শ্ৰীলংকা বনাম কেনিয়া জোবাৰ্গ, ২০০৭
- ২৩৫/৫ আয়াৰলেণ্ড বনাম ওমান কলম্বো, ২০২৬
- ২৩০/৮ ইংলেণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা ৱানখেডে ২০১৬
- ২২৯/৪ শ্ৰীলংকা বনাম ইংলেণ্ড ৱানখেদে, ২০১৬
- ২২৫/৫ শ্ৰীলংকা বনাম ওমান পালেকেলে, ২০২৬
আয়াৰলেণ্ডৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ
টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত আয়াৰলেণ্ডৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ । আয়াৰলেণ্ডৰ পূৰ্বৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ আছিল ২২৬/৪, যিটো ২০২৩ চনত অষ্ট্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে দলটোৱে লাভ কৰিছিল ।
টি-২০ত আয়াৰলেণ্ডৰ সৰ্বাধিক মুঠ
- ২৩৫/৫ বনাম ওমান কলম্বো SSC, ২০২৬
- ২২৬/৪ বনাম অষ্ট্ৰিয়া এডিনবাৰ্গ, ২০২৩
- ২২৫/৭ বনাম আফগানিস্তান আবুধাবি, ২০২৩
- ২২১/৫ বনাম ইণ্ডিয়া মালাহাইড, ২০২২
আয়াৰলেণ্ডৰ ইনিংছ
প্ৰথমে বেটিং কৰি আয়াৰলেণ্ডে দুৰ্বল আৰম্ভণি কৰে, কাৰণ ওমানৰ মূখ্য বলাৰ শ্বাকিল আহমেদে পাৱাৰপ্লেত তিনিটা উইকেট দখল কৰি প্ৰথম ছয় অভাৰৰ অন্তত আয়াৰলেণ্ডক ৪৭/৩ ত স্তব্ধ কৰি দিয়ে । ইয়াৰ পাছত আয়াৰলেণ্ডে ৬৭ ৰাণত চতুৰ্থটো উইকেট হেৰুৱায় । ইয়াৰ পিছতে অধিনায়ক টকৰ আৰু গেৰেথ ডেলানীয়ে ১৬৫ ৰাণৰ ঐতিহাসিক অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলি দলটোক উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাৱৰ্তন আৰু ডাঙৰ মুঠ স্ক’ৰত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে ।
ডেলানীয়ে মাত্ৰ ৩০টা বলত ৫৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি তিনিটা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয় কৰে । অধিনায়ক লৰ্কনে মাত্ৰ ৩৫টা বলত এটা চাৰিটা বলত ৫০ ৰাণ কৰে । অৰ্ধশতকৰ পাছতো টকৰে ইনিংছ অব্যাহত ৰাখি ৫০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে ৷ পিছত পৰৱৰ্তী ১৬টা বলত ৪৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । টকৰে মাত্ৰ ছয় ৰাণত শতক হেৰুৱাই ৯৪ ৰাণত অপৰাজিত হৈ থাকে । টকৰে নিজৰ ইনিংছত দহটা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয় কৰে ।
ফিনিছাৰ ডক্ৰেলে মাত্ৰ ৯ বলৰ পৰা ৩৫ ৰাণৰ এক উজ্জ্বল ইনিংছ খেলিছিল । তেওঁ ৫টা ছয় কৰে, ইয়াৰে তিনিটা ইনিংছৰ শেষৰ তিনিটা বলত আহি আয়াৰলেণ্ডে ঐতিহাসিক মুঠ স্ক’ৰত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে ।
১৩৯ ৰাণ অল আউট হয় ওমান
২৩৬ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি ওমানে ভাল আৰম্ভণি কৰে, মাত্ৰ দুটা অভাৰতে ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ অধিনায়ক যতীন্দৰ সিং আৰু আমিৰ কালিমে সুন্দৰ ফৰ্মত দেখা গৈছিল । ভাল আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে আয়াৰলেণ্ডে তৃতীয় অভাৰত দুটা উইকেট দখল কৰি অধিনায়ক জাটিন্দৰ আৰু আশীষ ওডেদাৰাক মাত্ৰ তিনিটা বলৰ ভিতৰত আউট কৰে ।
অৱশ্যে প্ৰবীণ বেটছমেন আমিৰে ক্ৰীজত থাকি হাম্মাদ মিৰ্জাৰ সৈতে ৭৩ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰে । প্ৰয়োজনীয় ৰাণ হাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ আৰু বিৰোধীৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যুটিটোৱে বাউণ্ডেৰী মাৰিবলৈ বাছি লৈছিল ।
আয়াৰলেণ্ডে বলৰ সৈতে এক উজ্জ্বল কামবেক কৰে, প্ৰথমে আমিৰক আউট কৰে, যিয়ে মাত্ৰ ২৮টা বলত ৫০ ৰাণ কৰে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ৪৪ বছৰ ৮১ দিন বয়সত আমিৰে টি-২০ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত পঞ্চাশ বছৰ বয়সত উপনীত হোৱা আটাইতকৈ বয়সীয়াল খেলুৱৈ হিচাপেও পৰিগণিত হয় । তেওঁ নিজৰ ইনিংছত পাঁচটা চাৰি আৰু দুটা ছয় কৰে ।
আমিৰৰ আউটৰ পিছত ওমানৰ ইনিংছ থৰক-বৰক হৈ পৰে আৰু পৰৱৰ্তী তিনিটা অভাৰত ৫টা উইকেট হেৰুৱাই পেলায় । মিৰ্জাইও হেঁচাত পৰি ৩৭টা বলত ৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় । ১৬ অভাৰৰ শেষত ওমানে ১২৪/৯ ৰাণ কৰি বেৰী মেককাৰ্থীয়ে ১৮ অভাৰত চুফিয়ান মাহমুদক আউট কৰি জয়ী হয় ।