ETV Bharat / sports

‘সৰ্বাধিক নিপীড়িত দল’: আমেৰিকা এৰি যাবলৈ ভাবুকি লাভ কৰা বুলি ইৰাণৰ প্ৰশিক্ষকৰ দাবী

নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণে খেলা ফিফা বিশ্বকাপৰ খেলখনৰ কিছু সময়ৰ পিছতে দলটোক আমেৰিকা এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । এয়া দলটোৰ প্ৰশিক্ষক আমিৰ গালেইনীৰ দাবী ৷

FIFA WORLD CUP 2026
আমিৰ গালেইনীৰ ফাইল ফটো (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 12:38 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বহু ইতিহাস, বহু উত্থান-পতনৰ সাক্ষী হ’ব চলিত ফিফা বিশ্বকাপ ৷ ফুটবলৰ এই মহাৰণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বহু বিতৰ্কৰো উদ্ভৱ হৈছে ৷ বহু দ্বিধাবোধৰ অন্তত ইৰাণে আমেৰিকাত বিশ্বকাপৰ খেলখন খেলি প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ বাবে লাভ কৰা ভাবুকিক প্ৰতিহত কৰে ৷ আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত চলি থকা ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ মাজত খেলখন অনুষ্ঠিত কৰাটো অসম্ভৱ যেন অনুভৱ হ’লেও পিছলৈ সেয়া বাস্তৱত পৰিণত হয় ।

মঙলবাৰে(ভাৰতীয় সময় অনুসৰি) লছ এঞ্জেলছত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰ’ৰে এছিয়াৰ শক্তিশালী খেলুৱৈগৰাকীয়ে বিশ্বকাপৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যদিও মেচৰ পিছৰ অভিজ্ঞতা সুখকৰ নাছিল । ইৰাণৰ ফুটবল দলটোক বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেল খেলাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কৰ্তৃপক্ষই দেশ এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

উক্ত প্ৰতিযোগিতাত বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ সহ-আয়োজক দেশ আমেৰিকাৰ আছে বৃহৎ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ ৷ মঙলবাৰৰ ঘটনাই এই ইংগিত বহন কৰিছে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে, বিশ্বকাপৰ বাবে ইৰাণৰ বেছ কেম্প আন এক সহ-আয়োজক দেশ মেক্সিকোত স্থাপন কৰা হৈছে । অৱশ্যে নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলা খেলখনৰ পিছত ইৰাণে ‘ৰিকভেৰী ছেছন’ ৰ বাবে সোমবাৰে নিশাটো আমেৰিকাতে কটাইছিল ৷

ইৰাণৰ প্ৰশিক্ষক আমিৰ গালেইনীয়ে খেলৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে দলটোক দেশ এৰি যাবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি জানিবলৈ দিছে ৷ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো সংবাদ সংস্থা এপিৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ।

তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁলোকে আমাক সুস্থ হ’বলৈও সময় নিদিলে । আজি খেলৰ পিছত আমাক ক’লে, আপোনালোকে লগে লগে যাব লাগিব । আমাৰ বাবে আৰোগ্যৰ বাবে সময় থকাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কিন্তু আমাক বিমানত উঠি টিজুয়ানাৰ আমাৰ শিবিৰলৈ উভতি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ’ল ৷ এইটোৱে আমাক সঁচাকৈয়ে বিচলিত কৰিছে’’ - দোভাষীৰ জৰিয়তে গালেইনীয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে ।

‘‘সঁচা কথা ক’বলৈ গ’লে আমাক কিয় ঘূৰাই পঠিয়াইছে আমি নাজানো । মোৰ বৰ আচহুৱা যেন লাগিছে । এনে লাগে যেন আন কোনোবাই আমাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে, আমাৰ বিষয়ে ল’বলগা সিদ্ধান্ত আন ঠাইত লোৱা হৈছে । আমি খেলৰ দুনিশা আগতে আহি আজি নিশা জিৰণি ল’বলৈ ইয়াতে থাকি কাইলৈ ​​দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ৰ আশে-পাশে উভতি যোৱাৰ কথা আছিল । কিয় এনেকুৱা হৈছে তাৰ কোনো ধাৰণা আমাৰ একেবাৰেই নাই’’ বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই ভাবো আমাৰ দলটোৱেই হয়তো বিশ্বকাপত আটাইতকৈ বেছি নিপীড়িত দল ।’’

ইৰাণৰ অধিনায়ক মেহদি টাৰেমীয়ে কয় যে টিজুয়ানাৰ পৰা লছ এঞ্জেলছলৈ যোৱা বিমানখনৰ সময়ত দলটোৱে পাঁচ ঘণ্টা ধৰি ভ্ৰমণ আৰু নিৰাপত্তা পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল ।

দলটোৰ সহায়ক কৰ্মচাৰী, সংবাদ মাধ্যমৰ বিষয়া, আনকি ইৰাণ ফুটবল ফেডাৰেছনৰ সভাপতিও আমেৰিকাত প্ৰৱেশৰ বাবে ভিছা লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাত ফুটবল ক্ষেত্ৰত ইৰাণৰ প্ৰচাৰৰ পূৰ্বে ইৰাণৰ প্ৰস্তুতিতহে যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল । ইয়াৰ পিছতো দেশখনে হৰমুজ জলদ্বীপৰ ওচৰত অৱস্থিত বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ষম হৈ আছিল ।

কিৱি বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে দুবাৰ পিছপৰি থকাৰ পাছতো ২-২ গ’লত খেলখন অমীমাংসিতভাৱে সামৰণি পেলাবলৈ ইৰাণে সক্ষম হয় ৷ মাদাৰৱেলৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ এলিজা জাষ্টে ৭ আৰু ৫৫ মিনিটত গ’ল দি নিউজীলেণ্ডক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । অৱশ্যে ৩২ আৰু ৬৪ মিনিটত ৰমিন ৰেজাইয়ান আৰু মহম্মদ মহেবীয়ে গ’ল দিয়াত ইৰাণে সমতা স্থাপন কৰে আৰু খেলখন অমীমাংসিতভাৱেই সামৰণি পৰে ।

লগতে পঢ়ক: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : ইৰাণৰ প্ৰথমখন খেল ড্ৰ’ত সমাপ্ত, আন মেচবোৰৰ ফলাফল কি হ’ল ?

TAGGED:

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
FIFA 2026
ইৰাণ আমেৰিকাৰ যুদ্ধ
IRAN US CONFLICT
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.