বৈভৱ-জুৰেলৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ: অপ্ৰতিৰোধ্য ৰাজস্থান
আইপিএলত ৰিয়ান পৰাগৰ নেতৃত্বত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ধাৰাবাহিক বিজয় । পুনৰ উজলিল ১৫ বছৰীয়া বৈভৱ সূৰ্যবংশী ।
Published : April 11, 2026 at 7:40 AM IST
গুৱাহাটী : চলিত আইপিএলত ৰাজস্থান ৰয়েলছ (আৰআৰ) দলটো আকৰ্ষণীয় ফৰ্মত আছে । ৰিয়ান পৰাগৰ নেতৃত্বত দলটোৱে একেৰাহে চতুৰ্থটো বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত আইপিএলৰ মেচখনত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুক (আৰচিবি) ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৰাজস্থানে । খেলখনত আন এক চমৎকাৰী ইনিংছ খেলিলে ১৫ বছৰীয়া বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে । ৭ টা ছিক্সাৰৰ সহযোগত মাত্ৰ ২৬ বলত ৭৮ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলিলে বৈভৱে ।
সমগ্ৰ দেশৰে প্ৰায়বোৰ ১৫ বছৰীয়া কিশোৰ-কিশোৰী দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ চিন্তিত হৈ থকাৰ সময়তে বিহাৰৰ সমস্তিপুৰৰ এই কিশোৰজনে ১৫ টা বলতে অৰ্ধশতক কৰি আন এক শ্ৰেষ্ঠত্বৰ প্ৰমাণ দিয়ে ।
একেদৰে ৰাজস্থানৰ অন্যতম উইকেটকিপাৰ বেটছমেন ধ্ৰুৱ জুৰেলেও ৪৩ টা বলত ৮১ ৰাণৰ বিজয়ী ইনিংছ খেলে । অপেনিং কৰিবলৈ আহি যশস্বী জয়ছোৱালে দলটোৰ বাবে বিশেষ কৰিব নোৱাৰিলে । তাৰ পিছতে বৈভৱ আৰু জুৰেলে বিস্ফোৰণ আৰম্ভ কৰে । বৈভৱ-জুৰেলৰ সন্মুখত ইজনৰ পিছত সিজন বলাৰ একপ্ৰকাৰ ফেইল মাৰিলে । অষ্ট্ৰেলিয়ান তাৰকা বলাৰ জছ হেজেলউডকো নেৰিলে বৈভৱে । হেজেলউডৰ অভাৰত এটাৰ পিছত এটা চাৰি কোবাই সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে । ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰৰ দৰে অভিজ্ঞ বলাৰকো বৈভৱ-জুৰেলে অতি সহজে আক্ৰমণ কৰিলে । আৰচিবিৰ বলাৰ অভিনন্দন সিঙৰ এটা অভাৰত ২৪ ৰাণো সংগ্ৰহ কৰিলে ।
এক কথাত ক'বলৈ গ'লে খেলপথাৰত বিৰাট কোহলীৰ দৰে তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ থকাৰ পিছতো সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিল ১৫ বছৰীয়া বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ ওপৰত । কিয়নো ১৪ বছৰীয়া হিচাপে তেওঁৰ প্ৰথম ছিজনটো আছিল ব্যতিক্ৰমী । কিন্তু দ্বিতীয় ছিজন এতিয়ালৈকে আশ্চৰ্যজনক বুলি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে । তেওঁ অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰই নহয়, গতানুগতিক ক্ৰিকেটক আন এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ।
খেলখনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে টছত জয়ী হৈ ৰাজস্থানৰ অধিনায়ক ৰিয়ান পৰাগে প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । আৰচিবিৰ হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আহে বিৰাট কোহলী আৰু ফিল ছল্ট । কিন্তু ছল্টে প্ৰথমটো বলতে আৰ্চাৰ চিকাৰ হয় । কোহলীয়ে ১৬ বলত ৩২ ৰাণ কৰি ৰবি বিষ্ণৈৰ চিকাৰ হয় । আৰচিবিৰ হৈ অধিনায়ক ৰজত পাটিদাৰে ৬৩ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে আৰু ইমপেক্ট প্লেয়াৰৰ ৰূপত অহা ভেংকটেশ আয়াৰে ১৫ বলত ২৯ ৰাণ কৰে । যাৰ ফলত দলটোৱে ২০ অভাৰত ২০১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
ইয়াৰ পিছত ২০২ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ খেলপথাৰত নমা ৰাজস্থানৰ বেটছমেনসকলো আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে । যশস্বী জয়ছোৱালে মাত্ৰ ১৩ ৰাণ কৰি আউট হয় যদিও বৈভৱ আৰু জুৰেলে ক্ৰমে ৭৮ আৰু ৮১ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে । যাৰ বাবে ৰাজস্থানে ১৮ অভাৰতে ২০২ ৰাণ লক্ষ্যত উপনীত হয় । এই বিজয়ৰ লগে লগে ৰাজস্থান এতিয়া অপ্ৰতিৰোধ্য হৈ আছে । চলিত ছিজনত ৪ খন মেচৰ আটাইকেইখনতে ৰিয়ান পৰাগৰ নেতৃত্বত দলটোৱে বিজয়ৰ মুখ দেখিছে ।
