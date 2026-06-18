ETV Bharat / sports

পৰৱৰ্তী সংস্কৰণৰ আইপিএলৰ দিন কেতিয়া?

বিচিচিআইৰ সচিব তথা অসম সন্তান দেৱজিৎ শইকীয়াই অহা বছৰৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে আইপিএল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰে ৷

IPL 2027
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
author img

By ANI

Published : June 18, 2026 at 5:20 PM IST

|

Updated : June 18, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: চলিত বৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ চমুকৈ আইপিএল সংস্কৰণৰ সামৰণি পৰা কেইটামান দিন হৈছিলহে ৷ বিচিচিআইয়ে পৰৱৰ্তী সংস্কৰণৰ আইপিএলৰ বাবে কৰিলে অন্য় এক ঘোষণা ৷ এই ঘোষণাই ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলক দুগুণে উৎসাহিত কৰি তুলিছে ৷

বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই অহা বছৰৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে আইপিএল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰিছে ৷ সেই অনুসৰি অহা বছৰৰ আইপিএল ১০ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ১৫ মে’ৰ ভিতৰত সমাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

এইক্ষেত্ৰত বিচিচিআইৰ সচিব শইকীয়াই এএনআইক কয়, ‘‘পৰৱৰ্তী ছিজনৰ বেয়া বতৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আইপিএল ১০ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ১৫ মে’ৰ ভিতৰত সমাপ্ত হ’ব পাৰে ।’’

সাধাৰণতে প্ৰতিবছৰে মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ক্ৰিকেটৰ এই মেগা ইভেণ্টটো মে’ মাহৰ শেষলৈকে চলে । কিন্তু মে’ মাহৰ পৰা দেশৰ অধিকাংশ স্থানতে বাৰিষাৰ আৰম্ভণি ঘটে আৰু খেলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে ৷ যাৰ বাবে এই বিধি-পথালিৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰিবলৈ ব’ৰ্ডে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা যেন অনুভৱ হৈছে ৷

IPL 2027
বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া (ANI)

চলিত বৰ্ষৰ ২৮ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আইপিএলৰ সংস্কৰণত ১০ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এই দলসমূহৰ মাজত ৭৪ খন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই প্ৰতিযোগিতা ৩১ মে’ত সামৰণি পৰিছিল ।

২০২৬ চনৰ আইপিএলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে ফাইনেলত গুজৰাট টাইটানছক পৰাজিত কৰি খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল ৷ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ পিছত ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি আইপিএলৰ খিতাপ দখল কৰা তৃতীয়টো ফ্ৰেঞ্চাইজিত পৰিণত হয় আৰচিবি ।

লগতে পঢ়ক: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : বুধবাৰৰ দিনটোত দুভৰিৰ যুঁজত কোনে কোনে মাৰিলে শেষ হাঁহি ?

Last Updated : June 18, 2026 at 5:37 PM IST

TAGGED:

BCCI
আইপিএল ২০২৭
বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু
IPL 2027

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.