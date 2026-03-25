অভিলেখ ভংগকাৰী চুক্তিত বিক্ৰী আইপিএল চেম্পিয়ন আৰচিবি; কোনে পালে মালিকীস্বত্ত্ব ?

আৰচিবি ১.৭৮ বিলিয়ন ডলাৰত বিক্ৰী হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাজস্থান ৰয়েলছ ১.৬৩ বিলিয়ন ডলাৰত বিক্ৰী হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু ফাইল ফটো (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 2:52 PM IST

হায়দৰাবাদ : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ চমুকৈ আইপিএলৰ ইতিহাসত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি সম্পাদন হয় । এই চুক্তিত বৰ্তমান আইপিএল চেম্পিয়ন ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুক হাই প্ৰফাইল কনচৰ্টিয়ামে ১.৭৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (১৬,৭০৬ কোটি টকা) মূল্যত ক্ৰয় কৰে ।

ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ মালিক কনচৰ্টিয়ামৰ নেতৃত্বত কোন ?

দলটোৰ বাবে বিজয়ী নিবিদা আহে এক বহু-উদ্যোগ গোষ্ঠীৰ পৰা । এই গ্ৰুপটোৰ নেতৃত্বত আছে কুমাৰ মংগলম বিৰলাৰ নেতৃত্বত গঠিত ভাৰতীয় বহুজাতিক কোম্পানী আদিত্য বিৰলা গ্ৰুপ (ABG) । টাইমছ অব ইণ্ডিয়া গ্ৰুপ (ToI), আমেৰিকাৰ ক্ৰীড়া টাইকুন ডেভিদ ব্লিটজাৰৰ নেতৃত্বত গঠিত ব'ল্ট ভেন্সাৰ্ছ (যাৰ ফিলাডেলফিয়া 76ers আৰু ক্রিষ্টেল পেলেচত গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব আছে) আৰু বিশ্বজনীন ব্যক্তিগত ইকুইটি কোম্পানী ব্লেকষ্টোনো (BX.N) এই গোষ্ঠীৰ সৈতে জড়িত ।

শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত গঠিত কনচৰ্টিয়ামে আন কোনটো আইপিএল ফ্ৰেন্সাইজী দখল কৰিছিল ?

সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, মঙলবাৰে আন এক চুক্তিও সম্পাদন হয় । উদ্যোগী কল সোমানীৰ নেতৃত্বাধীন আৰু ৱালমাৰ্ট আৰু ফ'ৰ্ডৰ আঁৰৰ পৰিয়ালসমূহৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এক আমেৰিকান কনচৰ্টিয়ামে ১.৬৩ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (১৫,৩৪২ কোটি টকা) মূল্যত ৰাজস্থান ৰয়েলছক (আৰআৰ) ক্ৰয় কৰে ।

এই চুক্তিৰ সমৰ্থনত ৱালমাৰ্ট পৰিয়ালৰ ৰব ৱালটন আৰু এনএফএলৰ ডেট্ৰাইট লায়ন্সৰ মালিক হেম্প পৰিয়ালকে ধৰি আমেৰিকাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিনিয়োগকাৰীয়ে সমৰ্থন আগবঢ়ায় । এই চুক্তিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বতে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ক্ৰমবৰ্ধমান তাৎপৰ্য আৰু বিপুল নগদ ধনেৰে সমৃদ্ধ লীগখনত কিছু অংশীদাৰিত্ব লাভৰ বাবে নামজ্বলা কোম্পানীৰ আগ্ৰহকো প্ৰতিফলিত কৰে । উল্লেখ্য যে দুয়োটা চুক্তিৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ (বিচিচিআই) আনুষ্ঠানিক অনুমোদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ।

আৰচিবিৰ অধিগ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভত আৰ্যমন বিৰলা

নতুন নেতৃত্বৰ গাঁথনিৰ অধীনত এগৰাকী প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ আৰ্যমন বিক্ৰম বিৰলাই ফ্ৰেন্সাইজীটোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব । লগতে তেওঁ আদিত্য বিৰলা গোটৰ সঞ্চালকো । উপাধ্যক্ষ হ’ব টাইমছ ইণ্টাৰনেটৰ অধ্যক্ষ সত্যন গাজৱানী ।

অধিগ্ৰহণৰ পিছত আৰ্যমানে কয় যে এই পৰিৱৰ্তন এক বিশেষ সুবিধা

"আৰচিবিৰ বিকাশৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো গঢ় দিবলৈ এই অংশীদাৰিত্বত একত্ৰিত হোৱাটো এক সৌভাগ্যৰ কথা । এই অংশীদাৰিত্বই ক্ৰীড়া, সংবাদ মাধ্যম আৰু গ্ৰাহক ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে গভীৰ বুজাবুজিক একত্ৰিত কৰিছে । আমি একেলগে খেলপথাৰত, সমাজত আৰু সেইসকল অনুৰাগীৰ বাবে সাহসিক ক্ৰীড়া আগবঢ়াই যাম, যিয়ে আৰচিবিক এই পৰ্যায়ত উপনীত কৰাইছে ।" তেওঁ কয় ।

