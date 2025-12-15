আই পি এল নিলামৰ এদিন পূৰ্বে ৱাইল্ড কাৰ্ড এণ্ট্ৰি এইগৰাকী খেলুৱৈৰ...
চৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফীয়ে ভাগ্য সলালে এগৰাকী খেলুৱৈৰ । নিশাৰ ভিতৰতে খেলুৱৈৰ নিলামৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ।
Published : December 15, 2025 at 12:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : ১৬ ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এল ২০২৬ৰ মেগা নিলাম । ৩৫০ জনতকৈ অধিক খেলুৱৈ এই নিলামত থাকিব । যাৰ পৰা প্ৰায় ৭৭ গৰাকী খেলুৱৈক ফ্ৰেঞ্চাইজিবোৰে ক্ৰয় কৰিব । যাৰ দ্বাৰা আবুধাবিত ১০ টা ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে নিজৰ নিজৰ দল সম্পূৰ্ণ কৰিব । এই নিলামৰ দ্বাৰা বহু খেলুৱৈৰ ভাগ্যও সলনি হ'ব । এই নিলামৰ পূৰ্বে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে যিয়ে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ।
দৰাচলতে আই পি এল ২০২৬ৰ নিলামৰ তালিকাত নাম নথকা এজন খেলুৱৈক নিশাৰ ভিতৰতে সেই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ভাৰতৰ ঘৰুৱা টি-২০ প্ৰতিযোগিতা চৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফীত আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে এটা ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে খেলুৱৈগৰাকীৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখুৱাইছে । যাৰ বাবে নিশাৰ ভিতৰতে সেই খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম আই পি এলৰ নিলামৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । পিছে সেইগৰাকী খেলুৱৈ কোন আপুনি জানেনে ? তেওঁ হৈছে পশ্চিমবংগৰ তাৰকা বেটছমেন । পূৰ্বে ভাৰতীয় দলৰো অংশ হৈছে, কিন্তু তেওঁ খেলাৰ সুযোগ নাপালে । এতিয়া তেওঁ ৱাইল্ড কাৰ্ড এণ্ট্ৰি হিচাপে নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ক্ৰিকবাজৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি আই পি এল ২০২৬ৰ মিনি নিলামত সংযোজন হোৱাৰ খেলুৱৈগৰাকী হৈছে অভিমন্যু ঈশ্বৰণ ।
🚨 Auction Update 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) December 14, 2025
Abhimanyu Easwaran’s name is understood to have been forwarded by a franchise and added to the auction list.
He has never featured in the IPL. pic.twitter.com/BJVDcIC8sr
ভাৰতৰ ঘৰুৱা টি-২০ প্ৰতিযোগিতা চৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফীত বংগৰ হৈ অভিমন্যু ঈশ্বৰণে ৭ খন খেলত ২৬৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । গড়ে ৪৪.৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এটা শতক আৰু এটা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে । অভিমন্যু ঈশ্বৰণে এতিয়ালৈ আই পি এল খেলা নাই । এতিয়া যদি তেওঁক কোনো ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে ক্ৰয় কৰে তেন্তে তেওঁ আই পি এলত খেলাৰ সুযোগ পাব পাৰে । ঈশ্বৰণক এজন প্ৰতিভাশালী ৰেডবল খেলুৱৈ হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু ভাৰতৰ টেষ্ট দলৰ অংশও হৈ আহিছে ।
লগতে পঢ়ক :হংকঙক পৰাস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্কোয়াছ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ