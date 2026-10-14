দিল্লী কেপিটেলছত যুৱৰাজক প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি
২০১৯ চনত আইপিএলত যুৱৰাজে অন্তিমখন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
Published : October 14, 2026 at 2:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ অন্তত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অলৰাউণ্ডাৰ যুৱৰাজ সিং ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগলৈ উভতি আহিব । ইয়াৰ পূৰ্বে দুৰ্ধৰ্ষ বেটিং অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে আইপিএলত পাঞ্জাব কিংছ, পুনে ৱাৰিয়ৰ্ছ ইণ্ডিয়া, ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ বেংগালুৰু, দিল্লী কেপিটেলছ (ডিচি), ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ খেলিছে । এইবাৰ তেওঁ সহকাৰী আৰু বেটিং প্ৰশিক্ষক হিচাপে আইপিএলত জড়িত হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ২০১৯ চনত আইপিএলত যুৱৰাজে অন্তিমখন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ৪৪ বছৰীয়া যুৱৰাজে আইপিএলত অভিলেখ সংখ্যক ১৬ কোটি টকা লাভ কৰি সেই সময়ৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।
এইবাৰ যুৱৰাজে প্ৰশিক্ষক হিচাপে আইপিএল ২০২৭ত দিল্লী কেপিটেলছলৈ উভতি আহিবলৈ সাজু হৈছে । ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ সহকাৰী আৰু বেটিং প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি পোৱাৰ পিছত তেওঁ সৌৰভ গাংগুলীৰ সৈতে পুনৰ মিলিত হ’ব । ডিচিয়ে আইপিএলৰ প্ৰথম খিতাপ দখলৰ বাবে এইবাৰ এতিয়াৰে পৰাই পৰিকল্পনা কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই দলটোৱে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে খিতাপ দখল কৰিব পৰা নাই ।
A champion. A leader. 𝐀 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫. 🐅🔥 The legend who inspired generations is ready to shape Dilli's legacy. Welcome home, Yuvi paa! 💙❤️ https://t.co/i7A77rv2tJ— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
উল্লেখ্য যে যুৱৰাজে ২০০৭ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ আৰু ২০১১ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত ভাৰতৰ বিজয়ৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল । এইগৰাকী অল ৰাউণ্ডাৰে দলৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে মূল্যৱান অভিজ্ঞতা কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে । যুৱৰাজৰ সেৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বেটিং অধিক শক্তিশালী কৰিব ।
তেওঁৰ নিযুক্তিৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি যুৱৰাজে শ্বেয়াৰ কৰে যে তেওঁ প্ৰশিক্ষক হিচাপে অভিষেক ঘটোৱাৰ বাবে আগ্ৰহী । দাদা (সৌৰভ গাংগুলী)ৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত হোৱা বুলিও তেওঁ কয় ।
Yuvi Paa is home 😘 https://t.co/3eFKUJ2LDe— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
যুৱৰাজে কয়, "দিল্লী কেপিটেলছৰ সৈতে মোৰ জীৱনৰ নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ পাই মই উৎফুল্লিত হৈছো । ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ সৈতে মোৰ পুৰণি সম্পৰ্ক আছে । মালিকসকলক ভালদৰে চিনি পাও, যাৰ বাবে এইটো মোৰ কাৰণে এক বিশেষ সুযোগ ।"
যুৱৰাজে লগতে কয়, "মই আকৌ এবাৰ দাদাৰ সৈতে প্ৰশিক্ষক হিচাপে একেলগে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছো । প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো এনে এটা কাম যাৰ প্ৰতি মোৰ সঁচা অনুৰাগ আছে । এই অত্যন্ত প্ৰতিভাশালী দলটোৰ সৈতে কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ মই অপেক্ষা কৰিব পৰা নাই ।"
বাঁওহতীয়া বেটছমেনগৰাকীয়ে ২০১৫ চনত এই দলটোৰ হৈ ১৪খন মেচ খেলিছিল । তেওঁ গড়ে ১৯.০৭ আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ১১৮.০৯ৰে ২৪৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । যুৱৰাজে আইপিএলত ১৩২খন আইপিএল মেচত ২৭৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৩৬টা উইকেট দখল কৰিছে ।
যুৱৰাজৰ প্ৰশিক্ষকৰ অভিজ্ঞতা
যুৱৰাজৰ ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় যুৱ ক্ৰিকেটাৰসকলক মেণ্টৰিঙৰ অভিজ্ঞতা আছে । তেওঁ মেণ্টৰ কৰা দুটা উল্লেখযোগ্য নাম হৈছে অভিষেক শৰ্মা আৰু শুভমন গিল ।
মুখ্য প্ৰশিক্ষক: সৌৰভ গাংগুলী
সহকাৰী,বেটিং প্ৰশিক্ষক:যুৱৰাজ সিং
ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক:জন মুনী
সহকাৰী ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক: য়ালাকা জ্ঞানেশ্বৰ ৰাও
শক্তি আৰু কণ্ডিচনিং প্ৰশিক্ষক: সাজন ঠাকুৰ
সহকাৰী শক্তি আৰু কণ্ডিচনিং প্ৰশিক্ষক: সাই প্ৰাণয় অলাকান্তি
লগতে পঢ়ক:ধুমুহাৰ গতিৰে আহিছে নতুন তাৰকা মায়া : ছানিয়া মিৰ্জাৰ ঐতিহাসিক অভিলেখ ভংগ
গোলাঘাটত আয়োজিত আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা; ৭৭-৭৩ পইণ্টত গোলাঘাটৰ হাতত পৰাস্ত কমৰূপ মেট্ৰ’ দল