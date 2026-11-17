আইপিএলৰ পৰা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ অৱসৰ, চিএছকেৰ মেণ্টৰৰ দায়িত্ব ধোনীৰ কান্ধত
আইপিএলত ১৮ বছৰীয়া কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলাই অৱসৰ গ্ৰহণৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ধোনীয়ে । চিএছকেৰ মেণ্টৰ হিচাপে ধোনীয়ে দায়িত্ব পালন কৰিব ।
Published : November 17, 2026 at 4:25 PM IST
পেছাদাৰী ক্ৰিকেটৰ অন্যতম লীগ আইপিএল আপোনাৰ নিশ্চয় প্ৰিয় ৷ এই লীগৰ এক শক্তিশালী দল চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ অনুৰাগীৰ সংখ্যাও অগণন ৷ পিছে চিএছকেৰ অনুৰাগীৰ বাবে আছে এটা দুখৰ খবৰ ৷ অহা বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আইপিএলৰ মেচত দেখা নাপাব চিএছকেৰ অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক ৷ আইপিএলত ১৮ বছৰীয়া কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলাই অৱসৰ গ্ৰহণৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ধোনীয়ে ।
চেন্নাই ছুপাৰ কিংছত খেলুৱৈ হিচাপে নাথাকিলেও অৱশ্যে আন এক দায়িত্বত দেখা যাব মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক । এতিয়াৰে পৰা চিএছকেৰ মেণ্টৰ হিচাপে ধোনীয়ে দায়িত্ব পালন কৰিব । এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা সদৰী কৰিছে দলটোৱে ।
From the heart of Mrs. Rupa Gurunath - Owner, Chennai Super Kings Read More : https://t.co/AFjZ5yiuN4 https://t.co/Dncjo7kGDa— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে তেওঁলোকৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈজনৰ সন্দৰ্ভত এক্সত এটা পোষ্টত লিখিছে, "অগণন জয়, কঠিন সময় আৰু স্মৃতিবোৰ চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ হৃদয়ত থাকিব ৷ এম এছ সদায় আমাৰ যাত্ৰাৰ মূল অংশ হৈ আছে । দলটোক সফলতালৈ নেতৃত্ব দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ 'ছুপাৰ কিংছ'ক পথ প্ৰদৰ্শন কৰালৈকে, 'থালা' সদায় আমাৰ পৰিচয়ৰ এটা অংশ হৈ থাকিব, আৰু চেন্নাই সদায় তেওঁৰ ঘৰ হৈ থাকিব ।’’
৪৫ বছৰীয়া ভাৰতীয় প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীয়ে আই পি এল ২০২৭ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে । সঘনাই আঘাতৰ বাবে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৰ হৈ খেলবোৰত ধোনীৰ অংশগ্ৰহণ সীমিত হৈ পৰিছে আৰু যোৱা বছৰ তেওঁ এখনো মেচ খেলা নাছিল । অৱশ্যে ছুপাৰ কিংছে জাৰি কৰা বিবৃতিত তাৰকা উইকেটকীপাৰ-বেটছমেনগৰাকীৰ কোনো মন্তব্য সন্নিবিষ্ট কৰা হোৱা নাই ।
Captain Dhoni - Legacy Mentor Dhoni - Future #ForOurThala https://t.co/5h9wtJnrPn— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
দলটোক ধোনীৰ প্ৰয়োজন
চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ স্বত্বাধিকাৰী এন শ্ৰীনিবাসনৰ কন্যা তথা ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ সহ-স্বত্বাধিকাৰী ৰূপা গুৰুনাথে কয় যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী গুৰু হিচাপে দলৰ অংশ হৈ থাকিব । বিশেষকৈ এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু বিচক্ষণতা আমাৰ বাবে অত্যন্ত মূল্যৱান । দলটোত বহু যুৱ খেলুৱৈ আছে আৰু তেওঁলোকক ধোনীৰ পথ প্ৰদৰ্শনে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ছুপাৰকিংছক প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিব ।
Meant to be! 💛 #ForOurThala https://t.co/ar0OMlu9uc— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
ধোনী অবিহনে চি এছ কে কল্পনাতীত
এন শ্ৰীনিবাসনে কয়, ‘‘মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী সদায় চি এছ কেৰ পৰিচয়ৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ থাকিব । চি এছ কে তেওঁৰ ঘৰ আছিল, আছে আৰু সদায় থাকিব । ধোনীৰ অবিহনে ছুপাৰ কিংছৰ কথা কল্পনা কৰিব নোৱাৰি । প্ৰায় দুটা দশক ধৰি আমি প্ৰতিটো সফলতা, প্ৰতিকূলতা, উত্থান-পতনৰ মাজেৰে ইজনে-সিজনৰ কাষত থিয় দিছোঁ আৰু একেলগে আগবাঢ়িছোঁ ।’’
endrum thala 💛 #ForOurThala https://t.co/VRmPKS2yEe— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
পাঁচবাৰ আই পি এল চেম্পিয়ন চি এছ কে
মন কৰিবলগীয়া যে ৪৫ বছৰীয়া উইকেটকীপাৰ ধোনীয়ে চি এছ কেক ৫টা আই পি এল খিতাপ দখল কৰাত নেতৃত্ব দিয়ে । তেওঁৰ অধিনায়কত্বত ২০১০, ২০১১, ২০১৮, ২০২১ আৰু ২০২৩ চনত চি এছ কেয়ে খিতাপ দখল কৰে । তেওঁ ২০০ৰো অধিক মেচত দলটোৰ অধিনায়কত্ব কৰিছে । ভাৰতীয় প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীয়ে আই পি এলত ২১২খন খেলত অধিনায়কত্ব কৰা প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে ১২৮খন মেচত জয়ৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে৷
"𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞." https://t.co/LA97JA5s9W— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
২০২২ চনত কেইখনমান মেচৰ বাহিৰে ধোনীয়ে গোটেই কেৰিয়াৰত চি এছ কেৰ অধিনায়ক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে ৷ সেই সময়ত তেওঁৰ ঠাইত ৰবীন্দ্ৰ জাডেজাই খেলিছিল । অৱশ্যে ২০২২ বৰ্ষৰ ছিজনত চি এছ কেৰ দুৰ্বল আৰম্ভণিৰ পিছত ধোনীয়ে পুনৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব লয় । ইয়াৰ পিছতে ২০২৪ চনত ৰিতুৰাজ গাইকৱাডৰ হাতত অধিনায়কৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে ।
এম এছ ধোনীয়ে আই পি এলৰ ২৭৮খন খেলত ৫৪৩৯ ৰান সংগ্ৰহ কৰে, য’ত ২৪টা অৰ্ধশতক আছে । ভাৰতীয় প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীয়ে ২০২০ চনৰ আগষ্ট মাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ।