চলিত ছিজনত কেকেআৰৰ প্ৰথমটো বিজয়ৰ সোৱাদ; একেৰাহে ২ খনত ৰাজস্থানৰ পৰাজয়

চলিত ছিজনত কেকেআৰৰ প্ৰথমটো বিজয়ৰ সোৱাদ; একেৰাহে ২ খনত ৰাজস্থানৰ পৰাজয়
ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে ৪ উইকেট জয়ী কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ । একেৰাহে দুখন মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন ৰাজস্থান ।
Published : April 19, 2026 at 9:31 PM IST
গুৱাহাটী : আইপিএলৰ 'ছুপাৰ চানডে' মেচৰ প্ৰথমখন মেচত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ (কেকেআৰ) ৰোমাঞ্চকৰ জয় । ৰাজস্থান ৰয়েলছক (আৰআৰ) পৰাস্ত কৰি দলটোৱে চলিত আইপিএলৰ ছিজনত প্ৰথমটো বিজয়ৰ সোৱাদ ল'লে । ধাৰাবাহিকভাৱে ৬ খন মেচত পৰাজয়ৰ পিছত এই বিজয়ত আনন্দিত কলকাতাৰ অনুৰাগীসকল । কলকাতাৰ এই বিজয়ৰ নায়ক আছিল ৰিংকু সিং । 'ফিনিছাৰ' হিচাপে জনাজাত ৰিংকুৱে নিজৰ শৈলীৰে খেলখন ৰাজস্থানৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি নিলে আৰু ছিজনৰ প্ৰথমটো অৰ্ধশতকো সম্পূৰ্ণ কৰিলে । ইফালে প্ৰথম ৪ খন মেচ একেৰাহে জয়ী হোৱাৰ পিছত ৰাজস্থানে শেহতীয়াকৈ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু দেওবাৰে কলকাতাৰ বিৰুদ্ধে একেৰাহে দুখন মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় ।
টছত জয়ী হৈ ৰাজস্থানৰ অধিনায়ক ৰিয়ান পৰাগে প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । প্ৰতিবাৰৰ দৰে অপেনিং কৰিবলৈ আহি যশস্বী জয়ছোৱাল আৰু বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ যুটিয়ে আক্ৰমণাত্মক আৰম্ভণি দিয়ে । বৈভৱে ২৮ টা বলত ৪৬ ৰাণৰ ইনিংছ খেলি আউট হয় আৰু জয়ছোৱালেও ২৯ বলত ৩৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । কিন্তু দুয়োগৰাকী বেটছমেন আউট হোৱাৰ লগে লগে যেন এটাৰ পিছত এটা উইকেটৰ পতন আৰম্ভ হয় । ৰাজস্থানৰ মিডল অৰ্ডাৰ একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিয়ে কলকাতাৰ বলাৰে । যাৰ ফলত ৰাজস্থানে ২০ অভাৰত মাত্ৰ ১৫৫ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । পূৰ্বৰ খেলসমূহত বিশেষ সফল নহ'লেও এই খেলখনত কলকাতাৰ হৈ বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে পুনৰ স্পিনৰ যাদু দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় । চক্ৰৱৰ্তী আৰু কাৰ্তিক ত্যাগীয়ে ৩ টাকৈ উইকেট দখল কৰে । সুনীল নাৰিনেও ২ টা উইকেট লাভ কৰে ।
ইফালে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সন্মুখত লক্ষ্য যদিও ডাঙৰ নাছিল কিন্তু বেটছমেনসকলে যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় । প্ৰথম কেইটামান অভাৰতে কলকাতাৰ কেইবাটাও উইকেটৰ পতন হয় । যাৰ প্ৰভাৱ ৰাণ ৰেটত পৰে । অৱশ্যে শেষৰ অভাৰত ৰিংকু সিং আৰু অনুকূল ৰয়ৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপে দলটোক উদ্ধাৰ কৰে । অন্তিম অভাৰত দলটোক ১১ ৰাণৰ প্ৰয়োজন আছিল যদিও ১৯.৪ অভাৰতে ৰিংকু সিঙৰ আক্ৰমণাত্মক শ্বটৰ ফলত দলটোৱে বিজয়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হয় । খেলখনত ৰিংকু সিঙে ৩৪ টা বলত ৫৩ ৰাণ আৰু অনুকূল ৰয়ে ১৬ বলত ২৯ ৰাণ কৰি নটআউট হৈ থাকে । খেলখনত ৰাজস্থানৰ বলাৰসকলেও প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জাদেজাই ৩ অভাৰত মাত্ৰ ৮ ৰাণ দি ২ টা উইকেট দখল কৰি নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্যে অন্তিম মুহূৰ্তত ইডেন গাৰ্ডেনত ঘৰুৱা দৰ্শকক নিৰাশ নকৰিলে অজিঙ্ক ৰাহানেৰ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে ।