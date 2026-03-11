ETV Bharat / sports

আই পি এল 2026 : এম চিন্নস্বামী ষ্টেডিয়ামত মহাৰণৰ প্ৰস্তুতি কিং বিৰাটৰ

অহা 24 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ক্ৰিকেটপ্ৰেমীৰ বহু প্ৰতীক্ষাৰ আই পি এল 2026৷ ইতিমধ্যে ফ্ৰেঞ্চাইজীসমূহে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি৷ হাতত বেট লৈ অনুশীলনত ব্যস্ত বিৰাট কোহলী৷

IPL 2026
বিৰাট কোহলী (ANI)
author img

By ANI

Published : March 11, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বেংগালুৰু: টি-20 বিশ্বকাপ অন্ত পৰাৰ পাছত এতিয়া ক্ৰিকেটপ্ৰেমীয়ে অপেক্ষা কৰিছে বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ অন্যতম লীগ আই পি এললৈ ৷ অহা 24 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আই পি এল ৷ ইতিমধ্যেই খেলুৱৈসকলে আৰম্ভ কৰিছে অনুশীলন ৷ ভাৰতীয় তাৰকা বেটছমেন দ্য ৰান মেচিন বিৰাট কোহলিয়েও আগন্তুক ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ ছিজনৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি)ৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীয়ে নেটত অনুশীলন কৰাৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷

ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰা এটা ৰীলত ৩৭ বছৰীয়া কোহলিয়ে অনুশীলনৰ সময়ত দৃঢ়ভাৱে মনোনিৱেশ কৰা দেখা গৈছে ৷ আই পি এলৰ নতুন ছিজনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময়ত বেটিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কোহলিয়ে । এই ক্লিপটোৱে অনুৰাগীৰ দৃষ্টি ক্ষিপ্ৰতাৰে আকৰ্ষণ কৰে ৷

সোঁহতীয়া বেটছমেনগৰাকীয়ে আই পি এলৰ ইতিহাসত ২৬৭খন মেচত ২৫৯ টা ইনিংছত ৮৬৬১ ৰান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কোহলিৰ গড় ৩৯.৫৪ আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ১৩২.৮৫ ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত ৮টা শতক আৰু ৬৩টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে আৰ চি বিৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীয়ে ।

২০২৫ চনৰ সংস্কৰণত এই প্ৰবীণ বেটছমেনগৰাকীয়ে ১৫খন মেচত গড়ে ৫৪.৭৫ ৰাণ কৰি ৬৫৭ ৰান সংগ্ৰহ কৰিছিল, য’ত তেওঁ বেংগালুৰুক আই পি এলৰ ইতিহাসত প্ৰথম খিতাপ দখল কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল৷ কোহলিয়ে ৮টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাৰ লগতে ১৪৪.৭১ ষ্ট্ৰাইক ৰেট লাভ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ উল্লেখযোগ্য পৰিঘটনাসমূহ…

যোৱা ৮ মাৰ্চত সম্প্ৰচাৰক ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছে নিশ্চিত কৰিছিল যে অহা ২৮ মাৰ্চৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ’ব আই পি এলৰ আগন্তুক ছিজন ৷ লক্ষনীয় যে আই পি এল ২০২৬ সংস্কৰণৰ ফিক্সচাৰ এতিয়াও কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰা নাই ৷ আই পি এলৰ ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন হৈছে আৰ চি বি । ২০২৫ চনৰ সংস্কৰণৰ ফাইনেল মেচত এই দলটোৱে আহমেদাবাদত পঞ্জাব কিংছক ৬ ৰাণত পৰাস্ত কৰিছিল ৷

চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদক সন্তোষ মেননে নিশ্চিত কৰিছিল যে এম চিন্নস্বামী ষ্টেডিয়ামত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ (RCB) ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল) ২০২৬ৰ পাঁচখন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব৷ তেওঁ লগতে নিশ্চিত কৰে যে এই খেলপথাৰত আই পি এল ২০২৬ৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব, লগতে প্ৰতিযোগিতাখনৰ এখন প্লে অফ মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

উল্লেখযোগ্য যে আৰ চি বিৰ আই পি এল ২০২৬ অভিযানৰ বাকী দুখন ঘৰুৱা মেচ ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰৰ শ্বহীদ বীৰ নাৰায়ণ সিং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব৷ ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ (RCB) আই পি এল ২০২৫ বিজয় উদযাপনৰ সময়ত ১১ জন লোকৰ মৃত্যু আৰু কেইবাজনো আহত হোৱাৰ পিছত যোৱা বছৰৰ জুন মাহৰ পৰা এম চিন্নস্বামী ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেট স্থগিত ৰখা হৈছিল ৷

ষ্টেডিয়ামখনত আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপৰ খেল আয়োজন নকৰাৰ লগতে সদ্য সমাপ্ত আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবেও কোনো মেচ অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল ৷ আনকি ঘৰুৱা আৰু ৰাজ্যিক ফ্ৰেঞ্চাইজী ভিত্তিক প্ৰতিযোগিতাসমূহো ইয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল বিগত সময়ছোৱাত ৷

লগতে পঢ়ক: ভাৰতে টি-২০ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ পিছতে ৰাজ্য়জুৰি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ

TAGGED:

বিৰাট কোহলী
আৰ চি বি
আই পি এল
ইটিভি ভাৰত অসম
আই পি এল 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.