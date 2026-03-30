আই পি এল ২০২৬ : বৰ্ষাপাৰাত আজি সমুখ সমৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম চেন্নাই চুপাৰ কিংছ

আই পি এল ২০২৬ : বৰ্ষাপাৰাত আজি সমুখ সমৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম চেন্নাই চুপাৰ কিংছ
মেচখনত চেন্নাইৰ হৈ সঞ্জু ছেমচন আৰু ৰাজস্থানৰ হৈ জাদেজাক খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব আজিৰ খেলখন ৷
Published : March 30, 2026 at 5:21 PM IST
গুৱাহাটী: আজি(৩০ মাৰ্চ) ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ ৰ তৃতীয়খন খেল ৰাজস্থান ৰয়েলছ(আৰ আৰ) আৰু ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ(চি এছ কে)ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব । ৰাজস্থান ৰয়েলছ উদ্বোধনী ছিজনৰ ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন হোৱাৰ বিপৰীতে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ হৈছে প্ৰতিযোগিতাখনৰ পাঁচবাৰৰ চেম্পিয়ন ।
এই খেলখন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰতিকূল বতৰে বাধা-বিঘিনি নকৰিলে খেলখন সন্ধিয়া ৬.৩০ বজাত আৰম্ভ হ’ব ৷
Inaugural Champions 🆚 5-time winners. One epic night! 🏟️✨— Star Sports (@StarSportsIndia) March 30, 2026
Will the @rajasthanroyals paint Guwahati in blue & pink, or will the @ChennaiIPL whistle their way to a win?#TATAIPL 2026 👉 #RRvCSK | MON, 30th MAR, 6:30 PM pic.twitter.com/nC0i1JqIZm
অৱশ্যে দুয়োটা দলে ২০২৫ চনৰ হতাশাজনক প্ৰদৰ্শনৰ অন্তত এই নতুন ছিজনত নিজৰ দলটোক জয়ৰ সোৱাদ দিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হৈছে ৷ বিগত ছিজনত চি এছ কে পইণ্ট তালিকাৰ দশম স্থানতে সন্তুষ্ট থকাৰ বিপৰীতে ৰাজস্থানৰ দলটো নৱম স্থানত আছিল ৷ গতিকে আজিৰ এই মেচখন দুয়োটা দলৰ বাবে সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
অনুৰাগীৰ দৃষ্টি ছেমচন আৰু জাদেজাৰ ওপৰত
চেন্নাই আৰু ৰাজস্থানৰ এই মেচখন আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰাৰ মূল কাৰণ হৈছে সঞ্জু ছেমচন আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা ৷ এদশকৰো অধিক সময় ধৰি ৰাজস্থানৰ হৈ খেলি অহা সঞ্জুৱে দলটোৰ শীৰ্ষ ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিচিত হৈছে ৷ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ২০২২ চনৰ ফাইনেলত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । অৱশ্যে এইবেলি খেলুৱৈগৰাকীক হালধীয়া দল চেন্নাই চুপাৰ কিংছৰ জাৰ্ছীতহে দেখা যাব ।
A Rivalry Born in 2008 🏏🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) March 30, 2026
From the very first final to the modern-day battles, nothing much separates the two sides 🙌
Who are you backing to win this encounter? 🤔#TATAIPL 2026 👉 #RRvCSK | MON, 30th MAR, 6:30 PM pic.twitter.com/7viFCcGTs8
আনহাতে, পূৰ্বে চি এছ কেৰ হৈ খেলা তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই এইবাৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাইছে ৷
ৰাজস্থানৰ অধিনায়কৰ দায়িত্বত ৰিয়ান পৰাগ
ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধিনায়কক লৈ চলা দীঘলীয়া বিতৰ্কৰ অন্তত উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰ তথা অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে দলৰ নেতৃত্বৰ গুৰি ধৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ ৰিয়ান পৰাগৰ নেতৃত্বত এক নতুনৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ ৷
আৰ আৰ বনাম চি এছ কে : দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল
ৰাজস্থান ৰয়েলছ
ৰিয়ান পৰাগ(অধিনায়ক), ধ্ৰুৱ জুৰেল, ড’নভান ফেৰেইৰা, লুয়ান-ড্ৰে প্ৰিট’ৰিয়াছ, ৰবি সিং, অমন পেৰালা, শ্বিমৰন হেটমায়াৰ, শুভম দুবে, বৈভৱ সূৰ্যবংশী, যশস্বী জয়ছোৱাল, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, দসুন শনাকা, এডাম মিলনে, ব্রিজেশ শর্মা, জোফ্ৰা আৰ্চাৰ, কুলদীপ সেন, কুৱেনা ম্ফাকা, নন্দ্ৰে বাৰ্গাৰ, ৰবি বিষ্ণৈই আৰু সন্দীপ শৰ্মা ।
𝗔 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗼𝗻𝗲, 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 🔁✨— Star Sports (@StarSportsIndia) March 30, 2026
Sanju Samson will take the field in Yellow for CSK, while Ravindra Jadeja returns to the Blue & Pink for RR! 🦁💗#TATAIPL 2026 👉 #RRvCSK | MON, 30th MAR, 6:30 PM pic.twitter.com/gIGyvM6fO8
চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ
সঞ্জু ছেমচন, দেৱাল্ড ব্ৰুইছ, শিৱম দুবে, ৰুতুৰাজ গাইকোৱাড়(অধিনায়ক), আয়ুছ ম্হাত্ৰে, মেট হেনৰী, আকিল হুছেইন, নুৰ আহমেদ, জেমী অভাৰটন, মেথিউ শ্বৰ্ট, খলিল আহমেদ, জেক ফৌলকেছ, অংশুল কাম্বোজ, নাথান এলিছ, সৰফৰাজ খান, ৰাহুল সহৰ, কাৰ্তিক শৰ্মা, উৰ্ভিল পেটেল, অমন খান, ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, প্ৰশান্ত বীৰ, শ্ৰেয়স গোপাল, স্পেন্সৰ জনছন, গুৰজপনীত সিং আৰু মুকেশ চৌধুৰী ।
