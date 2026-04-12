সঞ্জুৰ বিস্ফোৰক শতকেৰে আই পি এল ২০২৬ ত প্ৰথমটো জয় চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ

সঞ্জুৰ বিস্ফোৰক শতকেৰে আই পি এল ২০২৬ ত প্ৰথমটো জয় চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ
এম চিদাম্বৰমত ষ্টেডিয়ামত খেলা খেলখনত টছত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত চেন্নাইয়ে উজ্জ্বল বেটিং প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । সঞ্জু চেমছনে ৫৬ বলত অপৰাজিত ১১৫ ৰান কৰে ৷
Published : April 12, 2026 at 12:46 PM IST
চেন্নাই: আই পি এলৰ এইবাৰৰ ছিজনত একেৰাহে তিনিখনকৈ মেচত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত শনিবাৰে প্ৰথমটো জয়ৰ সোৱাদ লাভ কৰিলে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে । সঞ্জু চেমছনৰ বিস্ফোৰক শতকৰ সহায়ত ২০ অভাৰত ২১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা চেন্নাই দলে চেন্নাইয়ে ১৮৯ ৰাণতে অল আউট কৰে দিল্লী কেপিটেলছক । খেলখনত চেন্নায়ে ২৩ ৰাণত জয়লাভ কৰে । একেৰাহে ৬ খন মেচত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত ঘৰুৱা খেলপথাৰত চেন্নাইৰ এয়া আছিল প্ৰথমটো জয় ।
এম চিদাম্বৰমত ষ্টেডিয়ামত খেলা খেলখনত টছত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত চেন্নাইয়ে উজ্জ্বল বেটিং প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । সঞ্জু চেমছনে ৫৬ বলত অপৰাজিত ১১৫ ৰাণ আৰু আয়ুষ মহাত্ৰেই ৩৬ বলত ৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোক শক্তিশালী স্থিতিত উপনীত কৰে ৷ ২ টা ইউকেটৰ বিনিময়ত চেন্নায়ে ২১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । চেমছনে ১৫ টা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয় কোবোৱাৰ বিপৰীতে মহাত্ৰেই তিনিটা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয় কোবায় ।
CSK are off the mark! ✅— Star Sports (@StarSportsIndia) April 11, 2026
After a solid score on board, Jamie Overton's sensational spell helps Chennai register their first win of TATA IPL 2026! 💛👏#CSK #TATAIPL 2026 #Yellove pic.twitter.com/cbFiMDdWUk
ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তত দিল্লী কেপিটেলছে ২০ অভাৰত ১৮৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অল আউট হয় । পাথুম নিশাংকই ২৪ বলত ৪১ ৰান আৰু ষ্টাবছে ৩৮ বলত ৬০ ৰানৰ ইনিংছ খেলে যদিও তেওঁলোকে নিজৰ দলটোক জয়ৰ ওচৰ চপাব নোৱাৰিলে । চেন্নাইৰ হৈ সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা জেমী অভাৰটনে ৪ অভাৰত ১৮ ৰাণ খৰচ কৰি ৪ টা উইকেট দখল কৰে । আনহাতে অংশুল কম্বোজেও ৪ অভাৰত ৩৫ ৰাণ খৰচ কৰি ৩ টা উইকেট দখল কৰে ।
২০২৬ চনৰ আই পি এলত প্ৰথমটো শতক অৰ্জন কৰা সঞ্জু চেমছনক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ প্ৰদান কৰা হয় । আই পি এল কেৰিয়াৰত এয়া চেমছনৰ চতুৰ্থ শতক আৰু চেন্নাইৰ জাৰ্চিত প্ৰথমটো শতক । কে এল ৰাহুলৰ পিছতে তিনিটা ভিন্ন ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ হৈ শতক অৰ্জন কৰা দ্বিতীয়জন বেটছমেন হিচাপেও পৰিগণিত হয় চেমছন । দিল্লী, ৰাজস্থান, চেন্নাইৰ হৈ শতক অৰ্জন কৰে তেওঁ ।
চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ (প্লেয়িং একাদশ): সঞ্জু চেমছন (উইকেটকীপাৰ), ৰুতুৰাজ গাইকৱাদ (অধিনায়ক), আয়ুছ মহাত্ৰে, চৰফৰাজ খান, শিৱম ডুবে, দেৱাল্ড ব্ৰুইছ, জেমী অভাৰটন, নূৰ আহমেদ, অংশুল কামোজ, গুৰজাপানীত সিং, খলিল আহমেদ ।
Priyansh Arya & Shreyas Iyer smash fifties as #PBKS cruise to a commanding victory 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) April 11, 2026
Punjab Kings becomes the first team to complete 10 successful 200+ chases in the TATA IPL 🙌#TATAIPL 2026 | #PBKSvSRH | #ShreyasIyer | #PriyanshArya pic.twitter.com/9cNngmpvAc
ইমপেক্ট প্লেয়াৰ: আকিল হুছেইন
দিল্লী কেপিটেলছ (প্লেয়িং একাদশ): পথুম নিশাংক, কে এল ৰাহুল (উইকেটকীপাৰ), সমীৰ ৰিজভী, অক্ষৰ পেটেল (অধিনায়ক), ডেভিদ মিলাৰ, ষ্টাবছ, আকিব নবী দাৰ, লুংগী ঙিদি, কুলদীপ যাদৱ, টি নটৰাজন, মুকেশ কুমাৰ ।
ইমপেক্ট প্লেয়াৰ: আশুতোষ শৰ্মা
পঞ্জাৱৰ হাতত পৰাস্ত হায়দৰাবাদ
ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে প্ৰথমখন খেলত পঞ্জাব কিংছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । হায়দৰাবাদে ৬ উইকেটত ২১৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ দলটোৰ হৈ অভিষেক শৰ্মাই ২৮ টা বলত ৭৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । প্ৰত্যুত্তৰত পঞ্জাব কিংছে ৪ উইকেট হেৰুৱাই ১৮.৫ অভাৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।
পঞ্জাবৰ হৈ প্ৰিয়ংশ আৰ্যৰ ২০ বলত ৫৭ ৰান আৰু প্ৰশসিমৰণ সিঙে ২৫ বলত ৫২ ৰাণৰ উজ্জ্বল আৰম্ভণি ঘটায় । ইয়াৰ পিছতে অধিনায়ক আয়াৰে ৩৩ টা বলত অপৰাজিত ৬৯ ৰাণ কৰি দলটোক জয়ৰ দিশে আগুৱাই লৈ যায় আৰু তেওঁক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ ঘোষণা কৰা হয় ।