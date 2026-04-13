আৰচিবিৰ ৰাণৰ পাহাৰ; ঘৰতেই ১৮ ৰাণত পৰাস্ত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰুৰ সংগ্ৰহ ২৪০ ৰাণ । ২২২ ৰাণতেই সীমাবদ্ধ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ ।
Published : April 13, 2026 at 10:06 AM IST
মুম্বাই : ঘৰুৱা খেলপথাৰতেই পৰাস্ত হ'ল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ । ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ৰ ২০ সংখ্যক মেচত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰুৱে ১৮ ৰাণত বিজয় সাব্য়স্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আলহী দলটোৱে প্ৰথমে বেটিং কৰি ৰাণৰ পাহাৰ গঢ়াৰ পিচত ঘৰুৱা দলটোৱে এই লক্ষ্য়ত উপনীত হোৱাত ব্য়ৰ্থ হয় ।
ঘৰুৱা খেলপথাৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত দেওবাৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ (এমআই)ক ১৮ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰুৱে । টছত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত প্ৰথমে বেটিং কৰি আৰচিবিয়ে ফিল ছল্টৰ ৭৮, কোহলী ৫০ আৰু অধিনায়ক পাটিদাৰৰ ৫৩ ৰাণৰ সহায়ত সংগ্ৰহ কৰে ২৪০ ৰাণ ।
আইপিএলৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচখনত ২৪১ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি প্ৰথমতেই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । দলটোৰ নিৰ্ভৰযোগ্য় অ'পেনাৰ ৰোহিত শৰ্মাই হেমষ্ট্ৰিং আঘাতৰ বাবে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ১৯ ৰাণত বেটিং কৰি আছিল । তাৰ পিছত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ২২ বলত ৩৩ ৰাণ কৰি পেভিলিয়নমুখী হয় । মাজতে ৰায়ান ৰিকেল্টনে ৩৭ ৰাণত চমু ইনিংছ খেলাৰ বিপৰীতে তিলক বাৰ্মাই এক ৰাণ কৰিয়ে আউট হয় ।
হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু ৰাদাৰফোৰ্ডৰ চেষ্টা ব্য়ৰ্থ :
অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু শ্বাৰফেন ৰাদাৰফোৰ্ডে আক্ৰমণাত্মক ইনিংছ খেলিলেও তেওঁলোকে নিজৰ দলটোক জয়ৰ দিশত আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলে । হাৰ্দিকে ২২টা বলত ৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাদাৰফোৰ্ডে ৩১টা বলত ৭১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে । তেওঁৰ ইনিংছটোত আছিল ১ চাৰি আৰু ৯টা ছিক্সাৰ । আৰচিবিৰ হৈ আটাইতকৈ সফল বলাৰ আছিল ক্ৰুণাল পাণ্ডিয়া । তেওঁ ৪ অভাৰত মাত্ৰ ২৬ ৰাণত এটা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ছল্ট আৰু পাটিদাৰৰ ধুমুহাময় ইনিংছ :
ইয়াৰ পূৰ্বে আৰচিবিৰ দুয়োগৰাকী অ’পেনাৰে প্ৰতিপক্ষৰ বলাৰক প্ৰহাৰ কৰি দলটোক এক সুন্দৰ আৰম্ভণি দিয়ে । ফিল ছল্টে ৩৬টা বলত ৬টা চাৰি আৰু ৬টা ছয়ৰ সহায়ত ৭৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে বিৰাট কোহলীয়ে ৩৮টা বলত ৫০ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে । ১০.১ অভাৰত দুয়োগৰাকী বেটছমেনে প্ৰথম উইকেটৰ যুটীত ১২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পাছতে অধিনায়ক ৰজত পাটিদাৰে ২০টা বলত ৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোৰ স্ক’ৰ ২০০ৰ দেওনা পাৰ কৰায় । তেওঁ নিজৰ ইনিংছটোত ৪টা চাৰি আৰু ৫টা ছয় কোবায় । ইয়াৰ উপৰি টিম ডেভিদে ১৬টা বলত ৩৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে।
