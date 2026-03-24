আৰ চি বিৰ ঘৰুৱা মেচৰ টিকট বিক্ৰী কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ? বুকিং, মূল্য, তাৰিখৰ বিষয়ে জানক সম্পূৰ্ণভাৱে

আৰ চি বিৰ ঘৰুৱা মেচৰ টিকট বিক্ৰী কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ? বুকিং, মূল্য, তাৰিখৰ বিষয়ে জানক সম্পূৰ্ণভাৱে
সোমবাৰে এম চিন্নস্বামী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগা আই পি এল ২০২৬ৰ ঘৰুৱা মেচৰ টিকটৰ মূল্য ঘোষণা কৰিছে আৰ চি বিয়ে ।
Published : March 24, 2026 at 4:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২৮ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগা ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ (আই পি এল) ১৯ সংখ্যক সংস্কৰণৰ বাবে এতিয়া উত্তেজনা আৰু প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে । ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ মাজত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ’ব এইবাৰৰ আই পি এলৰ উদ্বোধনী মেচখন । এম চিন্নস্বামী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মেচসমূহৰ আই পি এলৰ টিকট সোনকালে উপলব্ধ হ'ব আৰু অনুৰাগীসকলেও টিকট বুকিং কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
আৰ চি বিৰ টিকটৰ মূল্য
২০২৬ বৰ্ষৰ আই পি এলৰ বাবে আৰ চি বিৰ প্ৰিমিয়াম টিকটৰ মূল্য হ'ব ৩৭৫০ টকাৰ পৰা ৪৭ হাজাৰ টকালৈকে । আনহাতে, Sun Pharma A গেলাৰীত টিকটৰ মূল্য সৰ্বনিম্ন ২,৩০০ টকা হ'ব । যাৰ ফলত সাধাৰণ অনুৰাগীৰ বাবে এই টিকট সুলভ হ'ব । ইফালে Confirmtkt H Upper, D Corporate, Puma B Stand, Boat C Stand আৰু E Stand আদি গেলাৰীতো একে দাম থাকিব ।
🚨RCB HOME GAMES TICKET PRICE🚨 pic.twitter.com/rFOmMuL3nD— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) March 22, 2026
আনহাতে, জভাগল শ্ৰীনাথ ষ্টেণ্ড P1 Annexe আৰু ভেংকটেশ প্ৰসাদ ষ্টেণ্ড P4-ৰ মূল্য হ’ব ৬,০০০ টকা । উচ্চস্তৰৰ আসনৰ ভিতৰত আছে BKT Tyres Executive Lounge আৰু Sun Pharma Grand Terrace । এই দুয়োটাৰে মূল্য অনুৰাগীৰ বাবে হ’ব ১২ হাজাৰ টকা । বি এছ চন্দ্ৰশেখৰ ষ্টেণ্ড P Terraceৰ দৰে Premium terrace গেলাৰীত টিকটৰ মূল্য ১৫ হাজাৰ টকা ।
বিলাসী কৰ্প'ৰেট আসন যেনে চৈয়দ কিৰমানি ষ্টেণ্ড P Corporate আৰু ভেংকটেশ প্ৰসাদ ষ্টেণ্ড P4-ৰ মূল্য ক্ৰমে ২৫ হাজাৰ আৰু ২৭ হাজাৰ টকা । আটাইতকৈ প্ৰিমিয়াম কেটেগৰী জি আৰ বিশ্বনাথ ষ্টেণ্ড P2-ৰ মূল্য ৪২ হাজাৰ টকা আৰু ই দৰ্শকক সৰ্বাধিক প্ৰিমিয়াম অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব ।
#𝐑𝐂𝐁𝐯𝐆𝐓 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐨𝐰 🏟️🎟️— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 19, 2025
Hurry and get your tickets for our first home game of #IPL 2025 at https://t.co/IJj3EIh7kP
Please Note: RCB Home Game Tickets are available only on RCB Website and App. Do not fall prey to fake tickets via unauthorised sellers…
আৰ চি বি বনাম এছ আৰ এইচৰ টিকট অনলাইনত কেনেকৈ বুকিং কৰিব ?
একাধিক প্লেটফৰ্মত দৰ্শকে প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী মেচৰ টিকট বুকিং কৰিব পাৰিব । এই মেচখনৰ বাবে টিকট বুকিং কৰাৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমিক নিৰ্দেশনা হ’ল ।
- প্ৰথম পৰ্যায় : আৰ চি বিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা এপলৈ যাওক ।
- দ্বিতীয় পৰ্যায় : লগতে BookMyShow বা অন্যান্য অনুমোদিত টিকট অংশীদাৰৰ দৰে প্লেটফৰ্মেও টিকট প্ৰদান কৰিব ।
- তৃতীয় পৰ্যায় : আৰ চি বি বনাম এছ আৰ এইচ মেচ নিৰ্বাচন কৰক ।
- চতুৰ্থ পৰ্যায় : আপোনাৰ পছন্দৰ ষ্টেণ্ড আৰু আসনৰ শ্ৰেণী বাছনি কৰক ।
- পঞ্চম পৰ্যায় : ইউ পি আই, ডেবিট/ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট-বেংকিঙৰ জৰিয়তে টিকটৰ মূল্য পৰিশোধ কৰক ।
- ষষ্ঠ পৰ্যায় : ই-টিকট ডাউনলোড কৰক আৰু ষ্টেডিয়ামলৈ বৈধ পৰিচয়-পত্ৰ লৈ যাব ।
আৰ চি বি বনাম এছ আৰ এইচ আই পি এল, ২০২৬ মেচৰ সবিশেষ
অহা ২৮ মাৰ্চত বিখ্যাত চিন্নস্বামী ষ্টেডিয়ামত এক বেটিং অনুকূল পিটচত আৰ চি বি আৰু এছ আৰ এইচৰ মাজৰ আকৰ্ষণীয় মেচখন অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু এখন উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচ দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি ।