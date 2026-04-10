আজি বৰ্ষাপাৰাত আইপিএলৰ তৃতীয়খন মেচ : সমুখ সমৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু

সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাৰ পৰা খেল আৰম্ভ হ’ব ৷

বৈভৱ সূৰ্য্যবংশী বনাম ভূৱনেশ্বৰ কুমাৰ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 5:51 PM IST

গুৱাহাটী: চলিত বৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ চমুকৈ আইপিএলৰ ১৬ সংখ্যক খেলখন আজি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকা দুটা দল ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ মাজত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাৰ পৰা খেল আৰম্ভ হ’ব ৷

এই পৰ্যন্ত তিনিওখন মেচতে জয়লাভ কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ । ৰাজস্থানে ইতিমধ্যে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ, গুজৰাট টাইটানছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক পৰাস্ত কৰিছে ।

আনহাতে, ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ আৰু চেন্নাইৰ বিৰুদ্ধে একেৰাহে দুখনকৈ খেলত জয়লাভ কৰি ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে আইপিএলত আধিপত্য অব্যাহত আছে ৷

দুয়োটা দলৰ মুখামুখি

এই পৰ্যন্ত দুয়োটা দলৰ মাজত মুঠ ৩৪ খন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে ১৭ খন খেলত আৰচিবিয়ে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ১৪ খন খেলত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ আনহাতে, তিনিখন খেল অমীমাংসিতভাৱে সামৰণি পৰিছে ৷

২০২৩ চনৰ পৰা দুয়োটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত ৬ খন খেলৰ ভিতৰত চাৰিখন খেলত জয়লাভ কৰিছে আৰচিবিয়ে ।

দুয়োটা দলৰ সদস্যসকল

ৰাজস্থান ৰয়েলছ

ৰিয়ান পৰাগ(অধিনায়ক), ধ্ৰুৱ জুৰেল, ড’নভান ফেৰেইৰা, লুয়ান-ড্ৰে প্ৰিট’ৰিয়াছ, ৰবি সিং, অমন পেৰালা, শ্বিমৰন হেটমায়াৰ, শুভম দুবে, বৈভৱ সূৰ্যবংশী, যশস্বী জয়ছোৱাল, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, দছুন শনাকা, এডাম মিলনে, ব্রিজেশ শৰ্মা, জোফ্ৰা আৰ্চাৰ, কুলদীপ সেন, কুৱেনা ম্ফাকা, নন্দ্ৰে বাৰ্গাৰ, ৰবি বিষ্ণৈই আৰু সন্দীপ শৰ্মা ।

ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু

ৰজত পাতিদাৰ(অধিনায়ক), টিম ডেভিদ, বিৰাট কোহলী, দেৱদত্ত পডিক্কাল, ফিলিপ ছল্ট, জিতেশ শৰ্মা, জেকব বেথেল, ক্ৰুণাল পাণ্ডিয়া, ৰোমাৰিঅ’ শ্বেফাৰ্ড, অভিনন্দন সিং, জোছ হেজলউড, ৰশিখ চালাম দাৰ, ভূৱনেশ্বৰ কুমাৰ, সুৱাশ শৰ্মা, স্বপ্নিল সিং, নুৱান থুছাৰা, ভেংকটেশ আয়াৰ, জেকব ডাফী, জৰ্ডান কক্স, ভিকি অষ্টৱাল, বিহান মালহোত্ৰা, কনিষ্ক চৌহান, মংগেশ যাদৱ আৰু সাত্বিক দেশৱাল ।

