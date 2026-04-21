মুম্বাইৰ আকৰ্ষণীয় জয়ৰ পিছত পইণ্ট তালিকাত উত্থান-পতন: শাৰ্ষ চাৰিটা স্থানত কোন কোন দল ?

মুম্বাইৰ আকৰ্ষণীয় জয়ৰ পিছত পইণ্ট তালিকাত উত্থান-পতন: শাৰ্ষ চাৰিটা স্থানত কোন কোন দল ?
আইপিএল ২০২৬ত গুজৰাটৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ জয়ৰ পিছত পইণ্ট তালিকাত মুম্বাইৰ যথেষ্ট অগ্ৰগতি ঘটিছে ।
Published : April 21, 2026 at 2:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : ক্ৰমাগত পৰাজয়ৰ পিছত অৱশেষত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে জয়ৰ সোৱাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । সোমবাৰে ৰোহিতবিহীন দলটোৱে আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে ৯৯ ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে । এই ফলাফলৰ পিছত বৰ্তমান শুভমন গিলৰ দলটো টেবুল তালিকাত ষষ্ঠ স্থানত আছে । আনহাতে, মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ চাৰিটা স্থানৰ উত্তৰণ ঘটিছে । বৰ্তমান দলটোৱে পইণ্ট তালিকাৰ দশম স্থানৰ পৰা একেলাফে সপ্তম স্থানত উপনীত হৈছে ।
মুম্বাইৰ এই জয়ৰ নায়ক আছিল তিলক বৰ্মা । তেওঁ ৪৫ বলত ১০১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আইপিএলৰ প্ৰথমটো শতক অৰ্জন কৰে । আনহাতে, তেওঁৰ এই বেটিং বিক্ৰমৰ জৰিয়তেই মুম্বায়ে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৬ উইকেটৰ বিনিময়ত ১৯৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত গুজৰাটৰ দলটো আৰম্ভণিতেই বেকফুটলৈ গুচি যায় । মেচখনত গুজৰাটৰ জায়েণ্টছৰ সম্পূৰ্ণ দলটো মাত্ৰ ১৬ অভাৰত ১০০ ৰাণ কৰিয়ে পেভিলিয়নলৈ উভতি যায় । মুম্বাইৰ হৈ বলিঙত অশ্বিনী কুমাৰে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে । বাঁওহতীয়া বলাৰ অশ্বিনী কুমাৰে বিধ্বংসী বলিঙেৰে চাৰিটা উইকেট দখল কৰে ।
IPL 2026 POINTS TABLE.
- PBKS remains the only unbeaten team.
- KKR slips to the bottom. pic.twitter.com/Xe52EEBwCK
আইপিএল ২০২৬ পইণ্ট তালিকা
চলিত ছিজনত বৰ্তমানলৈকে নিজৰ জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি অপৰাজেয় হৈ আছে পঞ্জাব কিংছ । এতিয়ালৈকে এখনো মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন নোহোৱা পঞ্জাবে মুঠ ছয়খন মেচৰ ভিতৰত পাঁচখনত জয় আৰু এখনত ড্ৰ খেলি ১১ পইণ্ট অৰ্জন কৰিছে আৰু পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত অধিষ্ঠিত হৈ আছে । আনহাতে, যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দুয়োটা দলেই ৮ পইণ্টকৈ লাভ কৰিছে । মুঠ ছয়খন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰি চাৰিখনকৈ মেচত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দল দুটাৰ ভিতৰত অৱশ্যে ৰাণ ৰেটত আৰচিবি আগবাঢ়ি থকাত পইণ্ট তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে । ইফালে তৃতীয় স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ নেতৃত্বাধীন ৰাজস্থান ৰয়েলছ । আনহাতে, প্লে-অফত প্ৰৱেশৰ অন্তিম স্থান চতুৰ্থ স্থানত আছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ । দলটোৱে এতিয়ালৈকে সংগ্ৰহ কৰিছে ৬ পইণ্ট ।
Anshul Kamboj ends this week as the Purple Cap holder
Anshul Kamboj ends this week as the Purple Cap holder 👏
Who do you think will be wearing the cap by the end of Week 4? 🧐#TATAIPL | #KhelBindaas pic.twitter.com/KzC4G9uQc1
অৱশ্যে দিল্লী কেপিটেলছ আৰু গুজৰাট টাইটানছেও ৬ পইণ্টকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে যদিও এছআৰএইছৰ ৰাণ ৰেট বাকী দুটাতকৈ ভাল হোৱা বাবে ৰেংকিঙত ওপৰত আছে । ইফালে সোমবাৰৰ মেচখনত জয়লাভৰ জৰিয়তে মুম্বায়ে নিজৰ ৰাণ ৰেটত বহুখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু সপ্তম স্থানত উপনীত হৈছে । আন দুটা দল চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ দুয়োটা দলৰে পইণ্ট চাৰিকৈ যদিও
নেট ৰাণ ৰেটৰ ভিত্তিত মুম্বাইৰ স্থান ওপৰত আছে । আটাইতকৈ উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে যে সাতখন মেচত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে এতিয়ালৈকে মাত্ৰ এখন মেচতহে জয়ৰ মুখ দেখিছে । বৰ্তমান পইণ্ট তালিকাৰ একেবাৰে অন্তিম স্থানত আছে কেকেআৰ ।
Heinrich Klaasen ends the third week with the Orange Cap on his head
Heinrich Klaasen ends the third week with the Orange Cap on his head 👏
Who will be leading the race this time next week? ⏳#TATAIPL | #KhelBindaas pic.twitter.com/4Klq9DnxrQ
এতিয়ালৈকে অৰেঞ্জ কেপ আৰু পাৰ্পল কেপৰ দাবীদাৰ কোন কোন
চলিত ছিজনত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে আছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ হেনৰিখ ক্লাছেন । তেওঁ ছয়টা ইনিংছত ১৪৪.৩৮ ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে ২৮৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । যাৰবাবে এতিয়ালৈকে তেওঁ অৰেঞ্জ কেপৰ দাবীদাৰ হৈ আছে । আনহাতে, চলিত ছিজনত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰিছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ অংশুল কম্বোজে । তেওঁ ছয়টা ইনিংছত ৯.৭৩ ইকন'মীৰে মুঠ ১৩টা উইকেট দখল কৰিছে । যাৰবাবে তেওঁ এতিয়ালৈকে পাৰ্পল কেপৰ দাবীদাৰ হৈ আছে ।