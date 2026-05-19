পাঁচটাকৈ দল, এটাই লক্ষ্যস্থান ; কোন সৌভাগ্যবান দলে প্লে-অফত পাব স্থান
Published : May 19, 2026 at 7:39 PM IST
হায়দৰাবাদ: ক্ৰমাৎ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে চলিত ছিজনৰ আইপিএল ৷ ইতিমধ্যে লীগ পৰ্যায়ৰ খেলসমূহৰ অন্ত পৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু প্লে-অফৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ দলসমূহে যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ অৱশ্যে প্লে-অফ পৰ্যায়ত চাৰিটা স্থানৰ ভিতৰত মাথোঁ এটাহে স্থান খালী আছে ৷
সোমবাৰে চেন্নাইৰ এমএ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক ৫ উইকেটত পৰাজিত কৰে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে । দলটোৰ এই জয়ে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ আৰু গুজৰাট টাইটানছৰ প্লে-অফত প্ৰৱেশৰ আশা সজীৱ কৰি ৰাখিছে ৷
Three 'Q's on the board, but the drama is far from over! 🍿— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2026
পূৰ্বে দেওবাৰে ধৰমশালাত অনুষ্ঠিত আন এখন খেলত পঞ্জাব কিংছক ২৩ ৰাণত পৰাজিত কৰি ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে প্লে-অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ দলে প্লে-অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পৰ্যায়ত মাথোঁ এটা স্থানহে পূৰ হ’বলৈ আছে ৷ সম্প্ৰতি পাঁচটাকৈ দলে এটাই লক্ষ্য আগত ৰাখি প্লে-অফত প্ৰৱেশৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৷
প্লে-অফৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা দলসমূহ হৈছে ক্ৰমে - পঞ্জাব কিংছ, চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ, ৰাজস্থান ৰয়েলছ, দিল্লী কেপিটেলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ । সম্প্ৰতি মাত্ৰ সাতখনহে লীগ পৰ্যায়ৰ খেল বাকী আছে ৷ যাৰ বাবে প্ৰতিখন খেলৰ লগে লগে প্লে-অফত প্ৰৱেশৰ যুঁজখন অধিক কঠিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
প্লে-অফ পৰ্যায়ৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰ যুঁজত নমা দলসমূহৰ সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ এনেধৰণৰ -
Rajasthan Royals, KKR and Punjab Kings vying for the final spot in playoffs. PBKS need to win their last game against LSG. If RR win their last two games, they qualify (will reach 16 points). KKR need to win their last two games against MI and DC and hope both RR and PBKS lose… pic.twitter.com/CiraOWcMZX— Debasis Sen (@debasissen) May 19, 2026
পঞ্জাব কিংছ
ছয়খনকৈ খেলত জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ কৰা পঞ্জাব কিংছে একেৰাহে ৭ খনকৈ খেলত পৰাজয়বৰণ কৰে ৷ চলিত ছিজনত ১৩ পইণ্ট লাভ কৰা দলটোৱে পৰৱৰ্তী খেলখন লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৷ লীগৰ অন্তিমখন খেলত জয়ী হৈ ১৫ পইণ্ট লাভ কৰিলেও কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ পৰৱৰ্তী খেলত জয়ে দলটোক প্লে-অফ পৰ্যায়ৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব পাৰে ।
অৱশ্যে বাকী থকা খেলত ৰাজস্থান ৰয়েলছ, চেন্নাই চুপাৰ কিংছ আৰু দিল্লী কেপিটেলছে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ’লেহে পঞ্জাব কিংছে প্লে-অফত যোগ্যতা অৰ্জনৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত কেকেআৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে পৰাজিত হ’লেও কিন্তু দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিব লাগিব ৷ এনেকুৱা হ’লে কেকেআৰ আৰু পিবিকেএছ দুয়োটা দলেই ১৩ পইণ্ট লাভ কৰিব আৰু তেনেক্ষেত্ৰত দল দুটাৰ নেট ৰাণৰেট হ’ব যোগ্যতা অৰ্জনৰ মাপকাঠী ৷
বাকী থকা খেল
২৩ মে' : পঞ্জাব কিংছ বনাম লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ
ৰাজস্থান ৰয়েলছ
ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জনৰ পথটো হ’ব আটাইতকৈ সহজ ৷ দলটোৱে খেলিবলৈ বাকী থকা দুখনকৈ মেচত জয়লাভ কৰিলে ১৬ পইণ্ট লাভ কৰিব আৰু অনায়াসে প্লে-অফত স্থান লাভ কৰিব ৷
অৱশ্যে ইয়াৰে যিকোনো এখন খেলতে পৰাজিত হ’লে সমগ্ৰ দৃশ্যপট সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ দলটোৱে যদি ১৪ পইণ্টতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয়, তেন্তে পইণ্টৰ ভিত্তিত কেকেআৰ আৰু পঞ্জাব কিংছে আৰআৰক অতিক্ৰম কৰিব ৷ যদি ৰাজস্থান ৰয়েলছে দুয়োখন খেলতে পৰাজিত হয়, তেন্তে তেওঁলোক প্লে-অফত যোগ্যতা অৰ্জনৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হ’ব ।
বাকী থকা খেল
১৯ মে’ : ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ
২৪ মে’ : ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ
চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ
চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে চলিত ছিজনৰ আইপিএলৰ লীগ পৰ্যায়ৰ শেষৰখন খেলত জয়লাভ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ৷ নহ’লে ৰাজস্থান ৰয়েলছ, পঞ্জাব কিংছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে পইণ্ট তালিকাত দলটোক অতিক্ৰম কৰিব আৰু তেওঁলোকে প্লে-অফত প্ৰৱেশৰ যোগ্যতা হেৰুৱাব । দিল্লী কেপিটেলছে যদি ১৪ পইণ্ট লাভ কৰে তেন্তে হালধীয়া জাৰ্ছীৰ দলটোৰ বাবে এয়া এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হ’ব ৷
বাকী থকা খেল
২১ মে’ : চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ বনাম গুজৰাট টাইটানছ
দিল্লী কেপিটেলছ
দিল্লী কেপিটেলছৰ পৰিস্থিতি চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ দৰে প্ৰায় একেই ৷ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ তুলনাত দিল্লীৰ নেট ৰাণৰেট তুলনামূলকভাৱে কম । দলটোৱে লীগৰ শেষৰখন খেলত অকল জয়লাভ কৰাই নহয়, যোগ্যতা অৰ্জনৰ দৌৰত বৰ্তি থাকিবলৈ অন্যান্য দলসমূহৰ ফলাফলেও নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লাভ কৰিব ৷
বাকী থকা খেল
২৪ মে’ : দিল্লী কেপিটেলছ বনাম কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ
কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ
যদিহে কেকেআৰে বাকী থকা দুয়োখন খেলতে জয়লাভ কৰে, তেন্তে ১৫ পইণ্টৰে লীগ পৰ্যায়ৰ খেলৰ সামৰণি মাৰিব ৷ ইয়াৰ বাবে দলটোক প্ৰতিযোগিতাখনৰ কমেও এখন খেলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ পৰাজয়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ অন্যথা আৰআৰে ১৬ পইণ্ট লাভ কৰি পইণ্ট তালিকাত কেকেআৰক অতিক্ৰম কৰিব ৷ আনহাতে, পঞ্জাব কিংছে ১৫ পইণ্ট লাভ কৰিলে কেকেআৰৰ সৈতে একেটা স্থানতে উপনীত হ’ব ৷
দলটোৱে ১৩ পইণ্ট লাভ কৰিলে প্লে-অফত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে যদিও বাকী খেলসমূহত পঞ্জাব কিংছ, ৰাজস্থান ৰয়েলছ, চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ পৰাজয়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব । আনহাতে, কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু পঞ্জাব কিংছে যদি ১৩ পইণ্টতে এই যাত্ৰাৰ অন্ত পেলায়, তেন্তে তেনেক্ষেত্ৰত নেট ৰাণৰেটে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লাভ কৰিব ।
বাকী থকা খেল
২০ মে’ : কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বনাম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ
২৪ মে’ : কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বনাম দিল্লী কেপিটেলছ
