পাঁচটাকৈ দল, এটাই লক্ষ্যস্থান ; কোন সৌভাগ্যবান দলে প্লে-অফত পাব স্থান

প্লে-অফৰ দৌৰত নামিছে পঞ্জাব কিংছ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ (IANS)
Published : May 19, 2026 at 7:39 PM IST

হায়দৰাবাদ: ক্ৰমাৎ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে চলিত ছিজনৰ আইপিএল ৷ ইতিমধ্যে লীগ পৰ্যায়ৰ খেলসমূহৰ অন্ত পৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু প্লে-অফৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ দলসমূহে যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ অৱশ্যে প্লে-অফ পৰ্যায়ত চাৰিটা স্থানৰ ভিতৰত মাথোঁ এটাহে স্থান খালী আছে ৷

সোমবাৰে চেন্নাইৰ এমএ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক ৫ উইকেটত পৰাজিত কৰে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে । দলটোৰ এই জয়ে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ আৰু গুজৰাট টাইটানছৰ প্লে-অফত প্ৰৱেশৰ আশা সজীৱ কৰি ৰাখিছে ৷

পূৰ্বে দেওবাৰে ধৰমশালাত অনুষ্ঠিত আন এখন খেলত পঞ্জাব কিংছক ২৩ ৰাণত পৰাজিত কৰি ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে প্লে-অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ দলে প্লে-অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পৰ্যায়ত মাথোঁ এটা স্থানহে পূৰ হ’বলৈ আছে ৷ সম্প্ৰতি পাঁচটাকৈ দলে এটাই লক্ষ্য আগত ৰাখি প্লে-অফত প্ৰৱেশৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৷

প্লে-অফৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা দলসমূহ হৈছে ক্ৰমে - পঞ্জাব কিংছ, চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ, ৰাজস্থান ৰয়েলছ, দিল্লী কেপিটেলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ । সম্প্ৰতি মাত্ৰ সাতখনহে লীগ পৰ্যায়ৰ খেল বাকী আছে ৷ যাৰ বাবে প্ৰতিখন খেলৰ লগে লগে প্লে-অফত প্ৰৱেশৰ যুঁজখন অধিক কঠিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

প্লে-অফ পৰ্যায়ৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰ যুঁজত নমা দলসমূহৰ সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ এনেধৰণৰ -

পঞ্জাব কিংছ

ছয়খনকৈ খেলত জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ কৰা পঞ্জাব কিংছে একেৰাহে ৭ খনকৈ খেলত পৰাজয়বৰণ কৰে ৷ চলিত ছিজনত ১৩ পইণ্ট লাভ কৰা দলটোৱে পৰৱৰ্তী খেলখন লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৷ লীগৰ অন্তিমখন খেলত জয়ী হৈ ১৫ পইণ্ট লাভ কৰিলেও কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ পৰৱৰ্তী খেলত জয়ে দলটোক প্লে-অফ পৰ্যায়ৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব পাৰে ।

অৱশ্যে বাকী থকা খেলত ৰাজস্থান ৰয়েলছ, চেন্নাই চুপাৰ কিংছ আৰু দিল্লী কেপিটেলছে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ’লেহে পঞ্জাব কিংছে প্লে-অফত যোগ্যতা অৰ্জনৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত কেকেআৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে পৰাজিত হ’লেও কিন্তু দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিব লাগিব ৷ এনেকুৱা হ’লে কেকেআৰ আৰু পিবিকেএছ দুয়োটা দলেই ১৩ পইণ্ট লাভ কৰিব আৰু তেনেক্ষেত্ৰত দল দুটাৰ নেট ৰাণৰেট হ’ব যোগ্যতা অৰ্জনৰ মাপকাঠী ৷

বাকী থকা খেল

২৩ মে' : পঞ্জাব কিংছ বনাম লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ

ৰাজস্থান ৰয়েলছ

ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জনৰ পথটো হ’ব আটাইতকৈ সহজ ৷ দলটোৱে খেলিবলৈ বাকী থকা দুখনকৈ মেচত জয়লাভ কৰিলে ১৬ পইণ্ট লাভ কৰিব আৰু অনায়াসে প্লে-অফত স্থান লাভ কৰিব ৷

অৱশ্যে ইয়াৰে যিকোনো এখন খেলতে পৰাজিত হ’লে সমগ্ৰ দৃশ্যপট সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ দলটোৱে যদি ১৪ পইণ্টতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয়, তেন্তে পইণ্টৰ ভিত্তিত কেকেআৰ আৰু পঞ্জাব কিংছে আৰআৰক অতিক্ৰম কৰিব ৷ যদি ৰাজস্থান ৰয়েলছে দুয়োখন খেলতে পৰাজিত হয়, তেন্তে তেওঁলোক প্লে-অফত যোগ্যতা অৰ্জনৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হ’ব ।

বাকী থকা খেল

১৯ মে’ : ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ

২৪ মে’ : ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ

চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ

চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে চলিত ছিজনৰ আইপিএলৰ লীগ পৰ্যায়ৰ শেষৰখন খেলত জয়লাভ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ৷ নহ’লে ৰাজস্থান ৰয়েলছ, পঞ্জাব কিংছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে পইণ্ট তালিকাত দলটোক অতিক্ৰম কৰিব আৰু তেওঁলোকে প্লে-অফত প্ৰৱেশৰ যোগ্যতা হেৰুৱাব । দিল্লী কেপিটেলছে যদি ১৪ পইণ্ট লাভ কৰে তেন্তে হালধীয়া জাৰ্ছীৰ দলটোৰ বাবে এয়া এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হ’ব ৷

বাকী থকা খেল

২১ মে’ : চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ বনাম গুজৰাট টাইটানছ

দিল্লী কেপিটেলছ

দিল্লী কেপিটেলছৰ পৰিস্থিতি চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ দৰে প্ৰায় একেই ৷ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ তুলনাত দিল্লীৰ নেট ৰাণৰেট তুলনামূলকভাৱে কম । দলটোৱে লীগৰ শেষৰখন খেলত অকল জয়লাভ কৰাই নহয়, যোগ্যতা অৰ্জনৰ দৌৰত বৰ্তি থাকিবলৈ অন্যান্য দলসমূহৰ ফলাফলেও নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লাভ কৰিব ৷

বাকী থকা খেল

২৪ মে’ : দিল্লী কেপিটেলছ বনাম কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ

কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ

যদিহে কেকেআৰে বাকী থকা দুয়োখন খেলতে জয়লাভ কৰে, তেন্তে ১৫ পইণ্টৰে লীগ পৰ্যায়ৰ খেলৰ সামৰণি মাৰিব ৷ ইয়াৰ বাবে দলটোক প্ৰতিযোগিতাখনৰ কমেও এখন খেলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ পৰাজয়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ অন্যথা আৰআৰে ১৬ পইণ্ট লাভ কৰি পইণ্ট তালিকাত কেকেআৰক অতিক্ৰম কৰিব ৷ আনহাতে, পঞ্জাব কিংছে ১৫ পইণ্ট লাভ কৰিলে কেকেআৰৰ সৈতে একেটা স্থানতে উপনীত হ’ব ৷

দলটোৱে ১৩ পইণ্ট লাভ কৰিলে প্লে-অফত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে যদিও বাকী খেলসমূহত পঞ্জাব কিংছ, ৰাজস্থান ৰয়েলছ, চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ পৰাজয়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব । আনহাতে, কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু পঞ্জাব কিংছে যদি ১৩ পইণ্টতে এই যাত্ৰাৰ অন্ত পেলায়, তেন্তে তেনেক্ষেত্ৰত নেট ৰাণৰেটে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লাভ কৰিব ।

বাকী থকা খেল

২০ মে’ : কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বনাম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ

২৪ মে’ : কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বনাম দিল্লী কেপিটেলছ

