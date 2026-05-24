ৰাজস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, প্লে-অফত স্থান সুৰক্ষিত কৰা অন্তিমটো দল কোন হ'ব ?
মুম্বাইৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থানৰ জয় বা বিজয়ে নিৰ্ণয় কৰিব প্লে-অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা অন্তিমটো দল কোন হ'ব ?
Published : May 24, 2026 at 7:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ২০২৬ৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ লীগ মেচ চলি আছে । দেওবাৰৰ দিনটোত ৰাজস্থান আৰু মুম্বাইৰ মাজত এখন খেল চলি থকাৰ বিপৰীতে অন্তিমখন খেল কলকাতা আৰু দিল্লীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব । কিন্তু ৩ টা দল ক্ৰমে ৰাজস্থান ৰয়েলছ, পাঞ্জাব কিংছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে পইণ্ট টেবুলত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰি প্লে-অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ দৌৰত আছে ।
পাঞ্জাবৰ সুযোগ
একনা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ বিৰুদ্ধে পাঞ্জাব কিংছে ৭ উইকেটত জয়লাভ কৰাৰ পিছতে দলটোৰ নেট ৰাণ ৰেট বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু প্লে-অফত স্থান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান পৰাজিত হ'ব লাগিব । আনহাতে কলকাতাও খেলখনত পৰাজিত হ'ব লাগিব । মেচখনত জয়ী হ'লেও পাঞ্জাবে আশা কৰিব যে জয়ৰ ব্যৱধান ৭৭ ৰাণৰ কম হ'ব নহ'লে লক্ষ্য ২০০ ৰাণ বুলি ধৰি ল'লে ৪৭ টাতকৈ কম বল বাকী থকা অৱস্থাত কলকাতা জয়ী হ'ব লাগিব । তেনেকৈয়ে ১৫ পইণ্ট আৰু কলকাতাতকৈ অধিক নেট ৰাণ ৰেটত দলটোৱে প্লে-অফত স্থান সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব ।
Just 2 matches left, and the 4th playoff spot is still up for grabs! 😳— Star Sports (@StarSportsIndia) May 24, 2026
Who will qualify today? 🤔#TATAIPL 2026 Race to Playoffs | SUN, 24th MAY 👉 #MIvRR at 2:30 PM & #KKRvDC at 6:30 PM pic.twitter.com/JMy6kswDDR
ৰাজস্থান প্লে-অফৰ পথ
ইফালে প্লে-অফত স্থান সুৰক্ষিত কৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ । মুম্বাইক পৰাস্ত কৰিলেই ৰাজস্থানে প্লে-অফত প্ৰৱেশ কৰা চতুৰ্থটো দল হ'ব । এই জয়ৰ লগে লগে প্লে-অফৰ দৌৰত থকা ৩ টা দলৰ ভিতৰত ১৬ পইণ্ট লাভ কৰা একমাত্ৰ দল হ'ব ৰাজস্থান । লগে লগে কলকাতা আৰু পাঞ্জাবৰো প্লে-অফৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰ সপোন ভংগ হ'ব ।
Destination: Playoffs! 🎯🔥#RR have their eyes on Playoffs as they take on the star-studded #MI ⚔️— Star Sports (@StarSportsIndia) May 24, 2026
The stage is set for a blockbuster Sunday at the Wankhede! 🎬🏟️#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #MIvRR | SUN, MAY 24, 2:30 PM pic.twitter.com/FbhtcmAGsh
কলকাতাৰ সুযোগ
অৱশ্যে ৰাজস্থান যদি খেলখনত পৰাস্ত হয় তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী খেলখন গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে কলকাতা জয়ী হ'ব লাগিব । কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে জয়ৰ ব্যৱধান অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । দিল্লীক যথেষ্ট ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ পাঞ্জাবতকৈ নেট ৰাণ ৰেট অধিক হ'ব লাগিব । মুঠতে লীগ পৰ্যায়ৰ খেলৰ অন্তিম দিনটোত আইপিএলত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ৩ টা দলৰ ভৱিষ্যৎ জড়িত হৈ আছে ।
#VaibhavSooryavanshi turned heads, broke expectations and lit up #TATAIPL 2026 with fearless batting beyond his years ⚡🏏#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #MIvRR | SUN, MAY 24, 2:30 PM pic.twitter.com/lvEQhxainB— Star Sports (@StarSportsIndia) May 24, 2026
লগতে পঢ়ক :