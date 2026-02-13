ETV Bharat / sports

জয়ছোৱাল নহয়, ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধিনায়ক ৰিয়ান পৰাগ !

আগন্তুক ছিজনৰ পূৰ্বে ৰাজস্থান ৰয়েলছ ফ্ৰেন্সাইজীয়ে ৰিয়ান পৰাগক অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিবলৈ সাজু হৈছে ।

RIYAN PARAG
ৰিয়ান পৰাগ (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 13, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ : মাৰ্চ মাহৰ অন্তিম সপ্তাহত আৰম্ভ হ’বলৈ গৈ আছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ গ্লেমাৰাছ তথা বিলাসী ক্ৰিকেট লীগ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ চমুকৈ আই পি এল । এইবাৰ কেইবাটাও দলে নিজৰ অধিনায়ক সলনি কৰিছে । একেদৰে ৰাজস্থান ৰয়েলছত এইবাৰ নাই নিয়মীয়া অধিনায়ক সঞ্জু ছেমছন । ফলত নতুন অধিনায়কৰ সন্ধান কৰিবলগা হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছে । ফলত এই সুযোগ আহিছে অসমৰ প্ৰতিভাৱান ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগলৈ । আই পি এলৰ আগন্তুক ছিজনৰ বাবে ৰাজস্থান ৰয়েলছ ফ্ৰেন্সাইজীৰ অধিনায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ’ব অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ান পৰাগ । এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ ভাগত ৰাজস্থান ৰয়েলছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিব ।

এক সূত্ৰই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, “হয়, আই পি এলৰ আগন্তুক ছিজনৰ বাবে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধিনায়ক হিচাপে ৰিয়ান পৰাগক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে ।”

ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ আই পি এল অভিষেক আছিল অতি সুন্দৰ । ২০০৮ চনত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আছিল আই পি এল চেম্পিয়ন । কিন্তু এইবাৰ উইকেটৰক্ষক বেটছমেন সঞ্জু ছেমছন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছলৈ গৈছে । আনহাতে, ৰাজস্থান ৰয়েলছলৈ আহিছে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা । সেয়ে দলটোক যিহেতু এইবাৰৰ ছিজনৰ পূৰ্বে নতুন অধিনায়কৰ প্ৰয়োজন, সেয়েহে তেওঁলোকে নতুন অধিনায়কৰ নাম ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছে ।

এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, "পূৰ্বতে অপেনাৰ যশস্বী জয়ছোৱাল আৰ আৰৰ নতুন অধিনায়ক হ'ব বুলি জল্পনা-কল্পনা চলিছিল । জাদেজাৰ নামো অধিনায়কৰ দৌৰত আছিল । কিন্তু মেনেজমেণ্টে কম বয়সীয়া কোনোবা এজনক বাছি ল'ব বিচাৰিছিল ।"

উল্লেখ্য যে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ আগন্তুক সংস্কৰণ ২৬ মাৰ্চৰ পৰা ৩১ মে’লৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । চৰ্ত অনুসৰি, বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব । কাৰণ ঘৰুৱা দল ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে ২০২৫ বৰ্ষৰ আই পি এল খিতাপ দখল কৰিছিল ।

ৰিয়ান পৰাগৰ আই পি এল কেৰিয়াৰ

২০১৯ চনৰ পৰা আই পি এলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ খেলি আহিছে ৰিয়ান পৰাগে । বৰ্তমানলৈকে ৰিয়ান পৰাগে ৮৪ খন মেচৰ পৰা ১৪১.৮৪ ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে ১,৫৬৬ ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে । ইয়াৰে ভিতৰত আছে ৭টা অৰ্ধশতক । আনহাতে, প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত ৭টাকৈ উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰাগে । লগতে, তেওঁ ১৪৪.১৩ ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে ৩,১৬৮ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । এই ৰাণ সংগ্ৰহত পৰাগৰ আছে ২৩টা অৰ্ধশতক ।

উল্লেখযোগ্য যে ২০২৫ চনত সঞ্জু ছেমছন আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সময়ত পৰাগে আঠখন মেচত আৰ আৰক নেতৃত্ব দিছিল । ঘৰুৱা ক্ৰিকেটতো তেওঁ অসমক অধিনায়কত্ব কৰি আহিছে আৰু এই অভিজ্ঞতা আই পি এলত অল ৰাউণ্ডাৰগৰাকীৰ বাবে কামত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । ঘৰুৱা ক্ৰকেটত ৰিয়ান পৰাগ অসমৰ নিয়মীয়া খেলুৱৈ ।

