ETV Bharat / sports

বৰ্ষাপাৰাত বৰষাৰ বাধা ! মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মাজত ১১ অভাৰৰ খেল

ইয়াৰ পূৰ্বে ষ্টেডিয়ামখনত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনৰ আগত হোৱা বৰষুণৰ বাবে দুয়োটা দলে অনুশীলন বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 11:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া খেলত বৰষুণৰ বিধি-পথালি ৷ গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাৰ পৰা এই খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ পিছে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে খেল অনুষ্ঠিত হোৱাত বহু পলম হয় ৷

প্ৰায় ৯.৪৪ বজাত খেলখনৰ টছ অনুষ্ঠিত হয় ৷ টছত জিকি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷

ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ ইনিংছ মুকলি কৰিবলৈ ক্ৰিজলৈ আহে বৈভৱ সূৰ্যবংশী আৰু ধ্ৰুৱ জুৰেল ৷ সূৰ্যবংশীয়ে ৩৯ ৰাণ আৰু জুৰেলে দুই ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত অতি কম সময়ৰ ব্যৱধানত ক্ৰিজলৈ উভতিবলৈ বাধ্য় হয় ৷

তাৰপিছত ক্ৰিজলৈ আহে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আৰু যশস্বী জয়ছোৱাল ৷ ইতিমধ্যে জয়ছোৱালে অপৰাজিতভাৱে অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ আনহাতে, ৰিয়ান পৰাগে ২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত নিজৰ উইকেট হেৰুৱায় ৷ মুম্বাইৰ হৈ আল্লাহ গজানফৰে দুটা আৰু শ্বাৰ্দুল ঠাকুৰে এটা উইকেট দখল কৰে ৷

এই বাতৰি লিখাৰ পৰলৈকে ৰাজস্থান ৰয়েলছে তিনিটা উইকেটৰ বিনিময়ত ৯ অভাৰত ১২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷

TAGGED:

মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ ৰাজস্থান ৰয়েলছ
বৰ্ষাপাৰাত আইপিএলৰ খেল
আইপিএল ২০২৬
IPL 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.