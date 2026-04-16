লক্ষ্ণৌক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আৰ চি বি
আৰচিবিয়ে ১৫.১ অভাৰত ৫টা উইকেট হেৰুৱাই এলএছজিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ১৪৭ ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷
Published : April 16, 2026 at 7:53 AM IST
কৰ্ণাটক (বেংগালুৰু) : এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ৰ ২৩ সংখ্যক মেচত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰচিবি)ৱে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছ (এলএছজি)ক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷ লক্ষ্ণৌৱে টছত পৰাস্ত হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত ১৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত আৰ চি বিয়ে ১৫.১ অভাৰত ৫ উইকেটৰ বিনিময়ত ১৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মেচখনত জয়লাভ কৰে । ‘ইমপেক্ট প্লেয়াৰ’ বিৰাট কোহলীয়ে এই মেচখনত সৰ্বাধিক ৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ এই জয়ৰ জৰিয়তে আৰচিবিয়ে পাঁচখন খেলৰ পৰা ৮ পইণ্ট লাভ কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষলৈ ঘূৰি আহে ৷
প্ৰথম ইনিংছত কঁকালত আঘাত পোৱাৰ বাবে ঋষভ পণ্ট এই মেচখনত উপলব্ধ নহ’ল, যাৰবাবে নিকোলাছ পূৰাণে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছক নেতৃত্ব দিয়ে ৷ ইফালে কোহলীয়ে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হয় ৷ তেওঁ ছটা চাৰি আৰু এটা ছয়ৰ সহায়ত ৩৪টা বলত ৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় ৷
শেষত টিম ডেভিদ আৰু ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ডে ১৪ ৰাণকৈ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে আৰু আৰচিবিয়ে ২৯টা বল বাকী থকা অৱস্থাত জয়লাভ কৰে ৷ এলএছজিৰ হৈ আৱেশ খানে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট দখল কৰে ৷ এলএছজিৰ হৈ প্ৰিন্সে ৩২ ৰাণত ৩ টা উইকেট সংগ্ৰহ কৰি আটাইতকৈ সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ অহা এলএছজিৰ ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আৰু জোছ হেজলউডে নতুন বলেৰে কঠিন বলিঙৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিছিল ৷ মাত্ৰ তিনিটা বল খেলা অধিনায়ক ঋষভ পণ্টে কঁকালত আঘাত পোৱাৰ বাবে অৱসৰ লোৱাৰ ফলত এলএছজি এক বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয় ৷
বদোনি (৩৮) আৰু মুকুল চৌধৰীয়ে (৩৯) স্থিৰ অংশীদাৰিত্বৰে ইনিংছ সুস্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও নিয়মীয়া উইকেটে এলএছজিৰ অগ্ৰগতিত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ পিছত পণ্টে বেটিং কৰিবলৈ উভতি আহিছিল যদিও মাত্ৰ এক ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
ৰছিখে উজ্জ্বল বলিং কৰি এলএছজিৰ ইনিংছ সমাপ্ত কৰে আৰু তেওঁ ৪টা উইকেট দখল কৰে ৷ ভুৱনেশ্বৰে তিনিটা উইকেট দখল কৰে আৰু হেজলউডে বলিঙত উৎকৃষ্ট নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰাখে ৷ এই তিনিওজনৰ সংযুক্ত প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই আৰচিবিয়ে এলএছজিক সামান্য ৰাণত সীমাবদ্ধ ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ৷