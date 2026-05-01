আইপিএল ২০২৬: ৪ উইকেটত বেংগালুৰুক পৰাস্ত গুজৰাটৰ
বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত পূৰ্বৰ পৰাজয়ৰ প্ৰতিশোধ ল'লে গুজৰাট টাইটানছে ।
Published : May 1, 2026 at 1:34 PM IST
নিউজ ডেস্ক : আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা আইপিএল ২০২৬ৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচত গুজৰাট টাইটানছ (জিটি) দলে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুক (আৰচিবি) ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । অধিনায়ক শুভমন গিলৰ মাত্ৰ ১৮ টা বলত ৪৩ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছৰ দ্বাৰা গুজৰাটে মাত্ৰ ১৫.৫ অভাৰতে বেংগালুৰুৱে বান্ধি দিয়া ১৫৬ ৰাণৰ সাধাৰণ লক্ষ্যত উপনীত হয় । এই জয়েৰে গুজৰাটে এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত পূৰ্বৰ পৰাজয়ৰ প্ৰতিশোধ লোৱাই নহয় পইণ্ট টেবুলৰ পঞ্চম স্থানলৈও আগবাঢ়ে । ইফালে আৰচিবিয়ে ৯ খন মেচ খেলি ১২ পইণ্ট লাভ কৰি তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ।
খেলখনত প্ৰথমে বেটিং কৰি সমগ্ৰ ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু দলে ১৯.২ অভাৰত মাত্ৰ ১৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কোহলীয়ে ১৩ টা বলত ২৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে দেৱদত্ত পাডিক্কলে ২৪ টা বলত দলৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
ইফালে বেংগালুৰুৰ নিম্ন ক্ৰমৰ বেটছমেনসকলো সম্পূৰ্ণ বিফল হয় । ৰোমাৰিঅ' শ্বেফাৰ্ডে ১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আৰু ভেংকটেশ আয়াৰেও দলৰ বাবে সামান্য অৱদান আগবঢ়ায় । অৱশেষত ১৯.২ অভাৰত ১৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আৰচিবি অলআউট হয় ।
খেলখনত গুজৰাট টাইটানছৰ বলিং অৰ্ডাৰে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰে । যাৰ ফলত আৰচিবিৰ বেটছমেনসকল ধৰাশায়ী হয় । আৰ্শ্বাদ খানে ৩ টা উইকেট দখল কৰে । একেদৰে হ'ল্ডাৰ আৰু ৰাছিদ খানে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
বেংগালুৰুৱে বান্ধি দিয়া ১৫৬ ৰাণৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিবলৈ খেলপথাৰত নামি গুজৰাট টাইটানছৰ অধিনায়ক শুভমন গিলে মাত্ৰ ১৮ টা বলতে ৪৩ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলে । ইয়াৰ উপৰিও বাটলাৰে ১৯ টা বলত ৩৯ ৰাণ আৰু অৱশেষত ৰাহুল টেৱাটিয়াই ২৭ ৰাণত অপৰাজিত হৈ থাকে । গুজৰাটে ২৫ টা বল বাকী থকা অৱস্থাতে খেলখনত আৰামদায়ক বিজয় সাব্যস্ত কৰে । ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালুৰুৰ হৈ ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে ৩ টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে ৰোমাৰিঅ' শ্বেফাৰ্ডে দুটা উইকেট দখল কৰে । খেলখনত প্ৰভাৱশালী বলিং প্ৰদৰ্শনৰ বাবে হ'ল্ডাৰক 'প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ'ৰ খিতাপ প্ৰদান কৰা হয় ।
