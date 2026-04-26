চেন্নাইক ৮ উইকেটত পৰাস্ত গুজৰাটৰ; পুনৰ সাই সুদৰ্শনৰ প্ৰভাৱশালী ইনিংছ
গুজৰাটক ১৫৯ ৰাণ লক্ষ্য দিছিল চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে । সাই সুদৰ্শনে খেলিলে ৮৭ ৰাণৰ ইনিংছ । ৰাবাডাক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা ।
Published : April 26, 2026 at 8:08 PM IST
গুৱাহাটী : আইপিএল ২০২৬ৰ দেওবাৰে 'ডাবল হেডাৰ'ৰ প্ৰথমখন মেচত গুজৰাট টাইটানছৰ জয়লাভ । এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাট টাইটানছে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰে । সাই সুদৰ্শনৰ আক্ৰমণাত্মক অৰ্ধশতকৰ লগতে বলিং গোটৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ ফলত দলটোৱে জয়লাভ কৰাৰ লগতে আইপিএল ২০২৬ৰ পইণ্ট তালিকাত পঞ্চম স্থানলৈ উন্নীত হয় ।
সাই সুদৰ্শনে ৪৬ টা বলত ৮৭ ৰাণৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছ খেল । যাৰ বাবে দলটোৱে ১৬.৪ অভাৰতে ১৫৯ ৰাণৰ টাৰ্গেট সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । গুজৰাট টাইটানছৰ অধিনায়ক শুভমন গিলেও ৩৩ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেল । শেষত জছ বাটলাৰে অপৰাজিত ৩৯ ৰাণৰ নক খেলি দলটোক জয়ৰ মুখ দেখুৱায় ।
খেলখনত গুজৰাটে টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰিছিল । যোৱা খেলখনত শতক অৰ্জন কৰা সঞ্জু ছেমছনে বেটেৰে বিশেষ কৰিব নোৱাৰিলে । অৱশ্যে ফৰ্মৰ সৈতে যুঁজি থকা অধিনায়ক ৰুতুৰাজ গায়কোৱাডে দলটোক উদ্ধাৰ কৰি ৭৪ ৰাণৰ অপৰাজিত ইনিংছ খেলে । কিন্তু গায়কোৱাডৰ বাহিৰে বাকী সকলো বেটিং অৰ্ডাৰে বিফল হয় । যাৰ বাবে দলটোৱে ২০ অভাৰত ৭ টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্যে ৰুতুৰাজ গায়কোৱাডৰ সেই সংগ্ৰাম সফল নহ'ল । এম এছ ধোনী অনুপস্থিতিত দলটো পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় ।
বলিং অৰ্ডাৰৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে চেন্নাইৰ হৈ নুৰ আহমেদ আৰু আকিল হুছেইনে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে । ইফালে গুজৰাটৰ হৈ কাগিছো ৰাবাডাই মাত্ৰ ২৫ ৰাণ দি ৩ টা বহুমূলীয়া উইকেট দখল কৰে । আৰ্শ্বাদ খানে ২ টা আৰু মানৱ ছুথাৰে ১ টা উইকেট লাভ কৰে । খেলখনত প্ৰভাৱশালী বলিঙৰ বাবে ৰাবাডাক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
