আইপিএল ২০২৬ : খিতাপৰ যুঁজত নামিব বেংগালুৰু আৰু গুজৰাট
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু আৰু গুজৰাট টাইটানছৰ নামত এটাকৈ খিতাপ আছে । দ্বিতীয়টো খিতাপৰ বাবে আহমেদাবাদত অৱতীৰ্ণ হ'ব গিল আৰু পাতিদাৰৰ দল ।
Published : May 31, 2026 at 3:14 PM IST
গুৱাহাটী : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ৰ অন্তিম খেলখনত দেওবাৰে মুখামুখি হ'ব ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু (আৰচিবি) আৰু গুজৰাট টাইটানছ (জিটি) । সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাৰ পৰা আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ানত আৰম্ভ হ'ব আইপিএলৰ মহাৰণ ।
আৰচিবিৰ হাতত আইপিএলৰ খিতাপ দখল কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ সুন্দৰ সুযোগ আছে । খেলখনত যদি জয়ী হয় তেনেহ'লে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰচিবিয়ে আইপিএলৰ ইতিহাসত একেৰাহে দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল কৰা তৃতীয়টো দল হোৱাৰ কৃতিত্ব লাভ কৰিব । মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ হাতত আছে এই কৃতিত্ব ।
আনহাতে গুজৰাটৰ হাতত আইপিএলত দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল কৰাৰো সুযোগ আছে । কিয়নো মাত্ৰ ৪ টা ছিজনৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো খিতাপৰ বাবে খেলপথাৰত নামিব দলটো । ২০২২ চনত গুজৰাটে প্ৰথমবাৰৰ বাবে খিতাপ দখল কৰিছিল । ইফালে কোৱালিফায়াৰ ১ত আৰচিবিৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হোৱাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰো সুযোগ আছে ।
এই ছিজনত আৰচিবিৰ প্ৰদৰ্শন উল্লেখযোগ্য আছিল । লীগ পৰ্যায়ৰ ১৪ খন মেচৰ ভিতৰত ৯ খন খেলতে জয়ী হৈ পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে আৰচিবিয়ে । ইয়াৰ পিছত কোৱালিফায়াৰ ১ত গুজৰাটক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত স্থান সুৰক্ষিত কৰে ।
অৱশ্যে গুজৰাটৰ প্ৰদৰ্শনো ভাল আছিল । লীগ পৰ্যায়ত ১৪ খন মেচৰ পৰা ১৮ পইণ্ট লাভ কৰি তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে গুজৰাটে । কোৱালিফায়াৰ ২ত ৰাজস্থান ৰয়েলছক পৰাস্ত কৰি গুজৰাটে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।
বেংগালুৰুৰ সফলতাৰ আঁৰত আছে বেটিং আক্ৰমণ । বিৰাট কোহলী, ৰজত পাতিদাৰ, ফিল ছল্ট, দেৱদত্ত পাদিক্কাল, টিম ডেভিদ আৰু ভেংকটেশ আয়াৰে এই প্ৰতিযোগিতাখনত আক্ৰমণাত্মক ইনিংছ খেলিছে ।
আনহাতে গুজৰাটৰো বেটিঙৰ অপেনিং যুটি যথেষ্ট শক্তিশালী । অধিনায়ক শুভমন গিল আৰু সাই সুদৰ্শনৰ ফৰ্মে আৰচিবিক বিপদত পেলাব পাৰে । এই যুটিটোৱে এতিয়ালৈ সামূহিকভাৱে ১৪০০ৰো অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । ইয়াৰ পিছত জছ বাটলাৰৰ প্ৰদৰ্শনেও দলটোৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিব পাৰে ।
এই ছিজনত আৰচিবি আৰু গুজৰাটৰ বলাৰসকলেও প্ৰভাৱশালী প্ৰদৰ্শন কৰিছে । গুজৰাটৰ পাৰ্পল কেপৰ অধিকাৰী কাগিছ' ৰাবাডা আৰু মহম্মদ ছিৰাজে নতুন বলেৰে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন কৰিছে । তাৰ পিছত ৰছিদ খান, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ আৰু জেছন হ'ল্ডাৰে দলটোত যথেষ্ট গভীৰতা আনিছে ।
আৰচিবিৰ বলাৰসকলেও মেচখনৰ ফলাফলত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব পাৰে । ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে ছিজনটোত ২৬ টা উইকেট দখল কৰি সকলোকে আচৰিত কৰিছে । একেদৰে জছ হেজেলউড, ৰছিখ ছালাম আৰু ক্ৰুণাল পাণ্ডিয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত ধাৰাবাহিকভাৱে উইকেট দখল কৰি আহিছে ।
দুয়োটা দলৰ মাজত এই ছিজনত ৩ খন খেল হৈছে যদিও ইয়াৰে দুখনতে আৰচিবি জয়ী হৈছে । কিন্তু গুজৰাটৰ বাবে আহমেদাবাদৰ খেলপথাৰ পছন্দৰ হৈ আহিছে । এই ছিজনত ঘৰুৱা খেলপথাৰখনত অনুষ্ঠিত ৭ খন খেলৰ ভিতৰত ৫ খনতে গুজৰাট জয়ী হৈছে ।
মুঠতে আইপিএল ২০২৬ৰ ফাইনেল খেলখনত অতি ৰোমাঞ্চকৰ হ'বলৈ গৈ আছে । দুয়োটা দলেই খিতাপৰ সম্পূৰ্ণ দাবীদাৰ । অৱশ্যে কোনে শেষ হাঁহি মাৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব ।
লগতে পঢ়ক : তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগ : হায়দৰাবাদৰ মালিকীস্বত্ব লাভ ৰামোজী গ্ৰুপৰ