এম এছ ধোনী আঘাতপ্ৰাপ্ত : আই পি এলৰ পৰা বাদ পৰিব নেকি ?
চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে প্ৰেছ বিবৃতিত জনাইছে যে কলাফুলৰ আঘাতৰ বাবে দলৰ পৰা বাহিৰ হৈছে এম এছ ধোনী ।
Published : March 28, 2026 at 3:18 PM IST
নতুন দিল্লী : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল) ২০২৬ কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ ২৯ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । কিন্তু তাৰ পূৰ্বে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ অনুৰাগীৰ বাবে দুখবৰ । আই পি এলৰ পৰা বাহিৰ হ'ল ধোনী ! ভৰিৰ কলাফুলৰ আঘাতৰ বাবে খেলিব নোৱাৰিব ধোনীয়ে । ভাৰত আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীৰ এই খবৰে অনুৰাগীসকলক নিৰাশ কৰিছে । অৱশ্যে ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে এক বিবৃতিত কৈছে যে আই পি এলৰ ছিজনৰ প্ৰথম দুসপ্তাহৰ বাবেহে খেলপথাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ধোনী । তাৰ পিছত পুনৰ দলত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আই পি এল ২০২৬ ছিজনৰ প্ৰথমখন খেল বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি) আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ (এছ আৰ এইচ)ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব । সোমবাৰৰ পৰা চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে অভিযান আৰম্ভ কৰিব । ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে দলটোৱে প্ৰথমখন খেল খেলিব ।
Official Statement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 28, 2026
MS Dhoni is currently undergoing rehabilitation for a calf strain. As a result, he is likely to miss the first two weeks of TATA IPL 2026.
Get well soon, Thala! 💛🦁
৫ টাকৈ খিতাপ দখল কৰাৰ সময়ত দলটোক নেতৃত্ব দিয়া ধোনীয়ে প্ৰথম কেইখনমান মেচত অংশ ল'ব নোৱাৰিব আৰু প্ৰথম দুসপ্তাহৰ বাবে দলৰ পৰা বাহিৰত থাকিব । শনিবাৰে ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "কলাফুলৰ আঘাতৰ বাবে এম এছ ধোনীৰ বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে । ফলস্বৰূপে তেওঁ আই পি এল ২০২৬ৰ প্ৰথম দুসপ্তাহ খেলিব নোৱাৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত দলটোৰ অনুশীলন মেচৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল । য'ত ধোনীয়ে বেটিং কৰিছিল আৰু ছেমছনে উইকেটকিপিং কৰিছিল । সেই সময়ত ৪৪ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে কেইবাটাও আক্ৰমণাত্মক শ্বট খেলিছিল ।
এতিয়া এম এছ ধোনী দলৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ বাবে ছেমছনে প্ৰথম কেইখনমান খেলত চি এছ কেৰ হৈ উইকেটকিপিং কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । পূৰ্বে আৰ আৰৰ অধিনায়ক ছেমছন এইবাৰ চি এছ কেত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । আনহাতে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই চি এছ কে এৰিছে ।
সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ৰাজস্থান আৰু চি এছ কেৰ খেলখনত ছেমছন আৰু জাদেজাই নিজৰ পূৰ্বৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ বিৰুদ্ধে খেলাটো আকৰ্ষণীয় হ'ব ।
