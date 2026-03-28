ETV Bharat / sports

এম এছ ধোনী আঘাতপ্ৰাপ্ত : আই পি এলৰ পৰা বাদ পৰিব নেকি ?

চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে প্ৰেছ বিবৃতিত জনাইছে যে কলাফুলৰ আঘাতৰ বাবে দলৰ পৰা বাহিৰ হৈছে এম এছ ধোনী ।

Chennai Super Kings' MS Dhoni during the match against Lucknow Super Giants' in the Indian Premier League 2024, at MA Chidambaram Stadium in Chennai on Apr 23, 2024
এম এছ ধোনী (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল) ২০২৬ কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ ২৯ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । কিন্তু তাৰ পূৰ্বে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ অনুৰাগীৰ বাবে দুখবৰ । আই পি এলৰ পৰা বাহিৰ হ'ল ধোনী ! ভৰিৰ কলাফুলৰ আঘাতৰ বাবে খেলিব নোৱাৰিব ধোনীয়ে । ভাৰত আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীৰ এই খবৰে অনুৰাগীসকলক নিৰাশ কৰিছে । অৱশ্যে ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে এক বিবৃতিত কৈছে যে আই পি এলৰ ছিজনৰ প্ৰথম দুসপ্তাহৰ বাবেহে খেলপথাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ধোনী । তাৰ পিছত পুনৰ দলত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

আই পি এল ২০২৬ ছিজনৰ প্ৰথমখন খেল বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি) আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ (এছ আৰ এইচ)ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব । সোমবাৰৰ পৰা চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে অভিযান আৰম্ভ কৰিব । ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে দলটোৱে প্ৰথমখন খেল খেলিব ।

৫ টাকৈ খিতাপ দখল কৰাৰ সময়ত দলটোক নেতৃত্ব দিয়া ধোনীয়ে প্ৰথম কেইখনমান মেচত অংশ ল'ব নোৱাৰিব আৰু প্ৰথম দুসপ্তাহৰ বাবে দলৰ পৰা বাহিৰত থাকিব । শনিবাৰে ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "কলাফুলৰ আঘাতৰ বাবে এম এছ ধোনীৰ বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে । ফলস্বৰূপে তেওঁ আই পি এল ২০২৬ৰ প্ৰথম দুসপ্তাহ খেলিব নোৱাৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত দলটোৰ অনুশীলন মেচৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল । য'ত ধোনীয়ে বেটিং কৰিছিল আৰু ছেমছনে উইকেটকিপিং কৰিছিল । সেই সময়ত ৪৪ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে কেইবাটাও আক্ৰমণাত্মক শ্বট খেলিছিল ।

এতিয়া এম এছ ধোনী দলৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ বাবে ছেমছনে প্ৰথম কেইখনমান খেলত চি এছ কেৰ হৈ উইকেটকিপিং কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । পূৰ্বে আৰ আৰৰ অধিনায়ক ছেমছন এইবাৰ চি এছ কেত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । আনহাতে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই চি এছ কে এৰিছে ।

সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ৰাজস্থান আৰু চি এছ কেৰ খেলখনত ছেমছন আৰু জাদেজাই নিজৰ পূৰ্বৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ বিৰুদ্ধে খেলাটো আকৰ্ষণীয় হ'ব ।

TAGGED:

আই পি এল ২০২৬
চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ
এম এছ ধোনী
ইটিভি ভাৰত অসম
IPL 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.