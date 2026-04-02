আই পি এল ২০২৬ : দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে ৬ উইকেটত পৰাস্ত লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ
লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে দিল্লীৰ সন্মুখত ১৪২ ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল ৷ দিল্লী কেপিটেলছে ৪ টা উইকেট হেৰুৱাই ১৭.১ অভাৰত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় ।
Published : April 2, 2026 at 12:14 AM IST
হায়দৰাবাদ(তেলেংগানা): যোৱাটো ছিজনত প্লে-অফ পৰ্যায়ত প্ৰৱেশৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত নতুন ছিজনত নতুন আৰম্ভণিৰে চলিত বৰ্ষৰ আই পি এলত নামিছে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ(এল এছ জি) আৰু দিল্লী কেপিটেলছ(ডি চি) ৷ আই পি এল ২০২৬ ৰ বুধবাৰৰ সন্ধিয়াৰ এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছৰ হাতত ৬ উইকেটত লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ পৰাজিত হয় ৷
অৱশ্যে দিল্লীৰ আৰম্ভণি সুখকৰ নাছিল ৷ দলীয় স্ক’ৰ ২৬ হওঁতেই দিল্লীয়ে ৪ টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট হেৰুৱায় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছিল কে এল ৰাহুল(০), নিশাংকা(১), নীতিশ ৰাণা(১৫) আৰু অক্ষৰ পেটেল(০) । ইয়াৰ পিছত দলটোৰ বাবে জয়ৰ মুখ দেখা কঠিন যেন লাগিলেও সমীৰ ৰিজভিৰ অপৰাজিত ৭০ আৰু ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছৰ অপৰাজিত ৩৯ ৰাণেৰে দিল্লী কেপিটেলছে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছক সহজে ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷
অৱশ্যে ষ্টাবছ আৰু সমীৰে যুটি বান্ধি ৭৬ টা বলত ১১৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোক জয়ৰ সোৱাদ দিয়ে ৷ সমীৰে ৪৭ টা বলত ৫ টা চাৰি আৰু ৪ টা ছয়ৰ সৈতে ৭০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ষ্টাবছে ৩২ টা বলত ৩ টা চাৰি আৰু এটা ছয়ৰে ৩৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । সমীৰে মেচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা লাভ কৰে ।
Delhi Capitals kick off their campaign with a statement win 🙌#TATAIPL 2026 👉 #KKRvSRH | THU, 2 APR, 6:30 PM pic.twitter.com/zSxHIMxyCZ
চলিত ছিজনৰ আই পি এলৰ পঞ্চমখন খেল লক্ষ্ণৌৰ একনা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত দিল্লী কেপিটেলছ আৰু লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ মাজত বুধবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল । দিল্লীৰ অধিনায়ক অক্ষৰ পেটেলে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
Scorecard ▶️ https://t.co/lfP7dRNKfg#KhelBindaas | #LSGvDC | @delhicapitals pic.twitter.com/LZjWWRRS81
লক্ষ্ণৌৰ বলাৰসকলে প্ৰথমাৱস্থাত উন্নত মানৰ বলিং কৰে ৷ মহম্মদ ছামীয়ে ৪ অভাৰত ২৮ ৰাণ ব্যয় কৰি এটা উইকেট দখল কৰে । মহছিন খানে ৪ অভাৰত ১৯ ৰাণৰ বিনিময়ত এটা উইকেট, প্ৰিন্স যাদৱে তিনি অভাৰত ২০ ৰাণ ব্যয় কৰি দুটা উইকেট দখল কৰে । অৱশ্যে এনৰিচ নৰ্টজে ব্যয়বহুল বলাৰত পৰিণত হয় ৷ বলাৰগৰাকীয়ে চাৰি অভাৰত ৩৯ ৰাণ ব্যয় কৰাৰ পিছতো উইকেটৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সফলতা লাভ নকৰিলে ৷
Scorecard ▶️ https://t.co/lfP7dRNKfg#KhelBindaas | #LSGvDC pic.twitter.com/vVPkz5kqzd
দুয়োটা দলৰ অধিনায়কসকলে কি কয় ?
টছত জয়ী হোৱাৰ পিছত দিল্লীৰ অধিনায়ক পেটেলে কয়, ‘‘আমি প্ৰথমে বলিং কৰিব বিচাৰো, কাৰণ ই এক ফ্ৰেছ উইকেট ৷ যিয়ে প্ৰথম ছয় অভাৰত বলাৰসকলক সহায় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । পূৰ্বৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰথমে বেটিং কৰা দলসমূহে অধিক মেচত জয়লাভ কৰি আহিছে ৷ কিন্তু আমি ভাবিছিলো যে এইখন প্ৰথম মেচ আৰু আমি বলিং কৰিম । যোৱাবাৰ আমি ভাল আৰম্ভণি কৰিছিলো, কিন্তু আমি মাজতে ছন্দহীন হৈ পৰিছিলো । আমি বেছি আগুৱাই যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই ।’’ অধিনায়কগৰাকীয়ে লগতে কয় যে নিশাংকা, মিলাৰ, ষ্টাবছ আৰু লুংগিংগিডি দলটোত থকা চাৰিগৰাকী বিদেশী খেলুৱৈ ।
Updates ▶️ https://t.co/lfP7dRNKfg#TATAIPL | #KhelBindaas | #LSGvDC pic.twitter.com/IPtki9qcHm
আনহাতে, লক্ষ্ণৌৰ অধিনায়ক ঋষভ পন্তই কয়, ‘‘এনে উইকেটত টছৰ বিশেষ গুৰুত্ব নাই; ইয়াৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন নহ'ব ৷ এইটো সম্পূৰ্ণ সতেজ উইকেট । আমি আমাৰ ৰং আৰু ল'গ' সলনি কৰিছো । কোনো নেতিবাচক চিন্তা নাই ৷ আমি ভাল অনুভৱ কৰিছো আৰু খেলিবলৈ সাজু হৈছো । বিগত ছিজনত আঘাতৰ চিন্তা আছিল যদিও অধিনায়ক হিচাপে সেইবোৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব নোৱাৰি । মাৰ্কৰাম, মাৰ্শ্ব, নিকোলাছ পুৰাণ আৰু এনৰিচ নৰ্টজে আমাৰ চাৰিগৰাকী বিদেশী খেলুৱৈ ।’’
লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ বনাম দিল্লী কেপিটেলছ আই পি এল ২০২৬ : দুয়োটা দলৰ মূল একাদশ
Here's the 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 for #LSGvDC 📜#AxarPatel won the toss and #DelhiCapitals will bowl first! #TATAIPL 2026 | #LSGvDC | LIVE NOW 👉 https://t.co/9gvYsaLtuu pic.twitter.com/RMB6A4hCT5— Star Sports (@StarSportsIndia) April 1, 2026
লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ
আইডেন মাৰ্কৰাম, মিচেল মাৰ্শ্ব, নিকোলাছ পুৰাণ, ঋষভ পন্ত(উইকেটকৰক্ষক/অধিনায়ক), আয়ুছ বদোনি, আব্দুল ছামাদ, মুকুল চৌধুৰী, মহছিন খান, মহম্মদ ছামী, এনৰিচ নৰ্টজে আৰু প্ৰিন্স যাদৱ ।
বিকল্প খেলুৱৈসকল: দিগবেশ ৰাথী, আবেশ খান, হিম্মত সিং, শ্বাহবাজ আহমেদ আৰু অক্ষত ৰঘুবংশী ।
দিল্লী কেপিটেলছ
কে এল ৰাহুল (উইকেটকীপাৰ), পাথুম নিশাংকা, নীতিশ ৰাণা, অক্ষৰ পেটেল(অধিনায়ক), ত্ৰিষ্টান ষ্টাবছ, ডেভিদ মিলাৰ, বিপৰাজ নিজাম, লুংগিংগিডি, কুলদীপ যাদৱ, টি নটৰাজন আৰু মুকেশ কুমাৰ ।
বিকল্প খেলুৱৈসকল: আশুতোষ শৰ্মা, আউকিব নবী, সমীৰ ৰিজভি, দুষমন্ত সমীৰা আৰু কৰুণ নায়াৰ ।
