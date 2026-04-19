আৰচিবিক ৬ উইকেটত পৰাস্ত দিল্লীৰ, ৰাহুল আৰু ষ্টাবছৰ অৰ্ধশতক অৰ্জন
আৰচিবিয়ে প্ৰথমে বেটিং কৰি দিল্লী কেপিটেলছৰ সন্মুখত ১৭৫ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে । দিল্লীয়ে অন্তিম অভাৰত নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হয় ।
Published : April 19, 2026 at 12:08 AM IST
বেংগালুৰু (কৰ্ণাটক) : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ৰ ২৬ সংখ্যক মেচত দিল্লী কেপিটেলছ (ডিচি)য়ে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰচিবি)ক গৃহ চহৰত ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । কে এল ৰাহুলৰ ৫৭ আৰু ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছৰ ৬০ ৰাণৰ সহায়ত দিল্লীয়ে ২০ অভাৰত ১৭৬ ৰাণৰ লক্ষ্যত সহজেই উপনীত হয় । দিল্লীক শেষ অভাৰত জয়ী হ’বলৈ ১৫ ৰাণৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু আৰচিবিয়ে বল কৰিবলৈ ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ডক আমন্ত্ৰণ জনায় । মিলাৰ আৰু ষ্টাবছে প্ৰথম দুটা বলত দুটা চিংগল লয় । তাৰ পাছত মিলাৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বলত দুটা ছয় মাৰি স্ক’ৰ সমতা স্থাপন কৰে আৰু পঞ্চম বলত চাৰি মাৰি জয় নিশ্চিত কৰে ।
ৰাহুল আৰু ষ্টাবছে অৰ্ধশতক অৰ্জন
১৭৬ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি বেটিং কৰিবলৈ অহা দিল্লীৰ আৰম্ভণি ভাল নাছিল আৰু তেওঁলোকে ১৮ ৰাণত তিনিটা উইকেট হেৰুৱাইছিল । ইয়াৰ পাছত ষ্টাবছ আৰু ৰাহুলে চতুৰ্থ উইকেটৰ বাবে ৬৯ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্বৰে ইনিংছ চম্ভালি লয় । কে এল ৰাহুলে ৩৪টা বলত ৫৭ ৰাণ কৰি আউট হয় । ইয়াৰ পাছতে অক্ষৰ পেটেলে ভাল বেটিং কৰি পঞ্চম উইকেটত ৪৭ ৰাণ সংযোজন কৰে । ১৯টা বলত ২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ অক্ষৰে অৱসৰ লয় । ইয়াৰ পিছত মিলাৰে বেটিং কৰিবলৈ আহি ষ্টাবছৰ সৈতে ২৪টা বলত ৪৫ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্বৰে দলটোৰ জয় নিশ্চিত কৰে । মিলাৰে ১০ বলত ২২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ষ্টাবছে ৪৭ বলত ৬০ ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে ।
আৰচিবিৰ হৈ ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আৰু ক্ৰুনাল পাণ্ডিয়া আটাইতকৈ সফল আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভজনক বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ভুৱনেশ্বৰে ৪ অভাৰত ২৬ ৰাণত ৩ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে পাণ্ডিয়াই ৪ অভাৰত ২৪ ৰাণত ১ উইকেট দখল কৰে ।
প্ৰথমে বেটিং কৰি ১৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ আৰচিবিৰ
ইয়াৰ পূৰ্বে টছ হাৰি প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ পিছত আৰচিবিয়ে ২০ অভাৰত ৮টা উইকেট হেৰুৱাই ১৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ফিল ছল্টে ৩৮টা বলত ৬৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি শীৰ্ষস্থান দখল কৰে । কোহলিয়ে ১৩ বলত ১৯ ৰাণ, পাডিক্কালে ১৩ বলত ১৮ ৰাণ, টিম ডেভিদে ১৭ বলত ২৬ ৰাণ, আৰু জিতেশে ২০ বলত ১৪ ৰাণৰ সৰু ইনিংছ খেলিছিল ।
দিল্লীৰ হৈ অধিনায়ক অক্ষৰ পেটেল, কুলদীপ যাদৱ আৰু লুংগী ঙিডিয়ে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । মুকেশ কুমাৰে এটা উইকেট দখল কৰে । এই জয়েৰে দিল্লী পইণ্ট তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানলৈ উন্নীত হয় ।
