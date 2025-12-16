IPL 2026 ৰ তাৰিখ ঘোষণা; কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব প্ৰতিযোগিতাখন, জানি লওক
২৬ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আই পি এল ২০২৬ । ১০টা দলৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেল ৩১ মে’ত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
হায়দৰাবাদ : মঙলবাৰে আবুধাবিত অনুষ্ঠিত হ’ব আই পি এল ২০২৬ৰ মিনি অকচন ৷ নিলামৰ পূৰ্বে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ৰ তাৰিখ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷ ২৬ মাৰ্চৰ পৰা প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হ’ব আৰু বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় লীগৰ চূড়ান্ত খেলখন ৩১ মে’ত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ সোমবাৰে (১৫ ডিচেম্বৰ) সন্ধিয়া আবুধাবিত ফ্ৰেঞ্চাইজি আৰু আই পি এলৰ বিষয়াসকলৰ মাজত হোৱা বৈঠকৰ পিছত এই কথা ঘোষণা কৰা হয় ৷
৬৬ দিনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’ব আই পি এল
ক্ৰিকবাজৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই প্ৰতিযোগিতাখন ২৬ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু মুঠ ৬৬ দিন চলিব বুলি বৈঠকৰ সময়ত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷ বৈঠকৰ সময়ত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো আছিল আই পি এল ২০২৬ৰ খেলসমূহ বেংগালুৰুৰ চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব নে নহয় ৷ আবুধাবিৰ এখন হোটেলত নিলামৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা ফ্ৰেঞ্চাইজি প্ৰতিনিধিসকলে এই বিষয়ে অধিক জানিবলৈ আগ্ৰহী আছিল ৷
মঙলবাৰৰ নিলামৰ পূৰ্বে লীগৰ চিইঅ’ হেমাং আমিনে এক ব্রিফিঙৰ সময়ত আই পি এল ১৯ ছিজনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰে৷ প্ৰথমখন খেল ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়নৰ চহৰত অনুষ্ঠিত হ’ব যদিও চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ উপলব্ধতা অনিশ্চিত হৈ আছে ৷
কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট সন্থাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা চৰ্তসাপেক্ষ অনুমোদন লাভ কৰিছে, য’ত আই পি এলৰ খেলসমূহ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে কিছুমান সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব লাগিব ৷
কিয় চিন্নাস্বামীত মেচ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই ?
৪ জুনত আৰ চি বিৰ বিজয় উদযাপনৰ সময়ত কমেও ১১ জন অনুৰাগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হোৱাৰ পাছৰে পৰা চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত মেচ অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ তেতিয়াৰ পৰাই ৰাজ্য চৰকাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে উক্ত স্থানত ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অনুমতি দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি আহিছে ৷ আনকি বি চি চি আইয়ে মহিলা বিশ্বকাপৰ মেচসমূহো চহৰৰ বাহিৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷