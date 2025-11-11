কেতিয়া আৰু ক’ত হ’ব আই পি এলৰ নিলাম: গ্ৰহণ কৰা হৈছে সিদ্ধান্ত

কেতিয়া আৰু ক’ত হ’ব আই পি এলৰ নিলাম: গ্ৰহণ কৰা হৈছে সিদ্ধান্ত
আই পি এল ২০২৬ৰ খেলুৱৈ নিলাম আবুধাবিত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ১৬ ডিচেম্বৰত হ’ব পাৰে এই এই নিলাম ৷
Published : November 11, 2025 at 2:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : আই পি এল ২০২৬ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে মিনি নিলামক লৈ সকলোৰে মাজত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে ৷ নিলাম কেতিয়া আৰু ক’ত হ’ব সেয়া সকলোৱে জানিব বিচাৰে ৷ কোন কোন খেলুৱৈক ৰখা হ’ব আৰু কাক কাক মুকলি কৰি দিয়া হ’ব ৷ গতিকে আজি আমি আপোনালোকক ক'ম ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ৰ মিনি নিলামৰ বিষয়ে ৷
আই পি এল ২০২৬ৰ খেলুৱৈ নিলাম আবুধাবিত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ খবৰ অনুসৰি এই নিলাম ১৬ ডিচেম্বৰত হ’ব পাৰে ৷ প্ৰথম অৱস্থাত এই নিলামৰ বাবে ১৪ ডিচেম্বৰ বাছনি কৰা হৈছিল যদিও পিছলৈ ১৫ আৰু ১৬ ডিচেম্বৰক নিলামৰ তাৰিখ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল ৷
মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা দুটা আই পি এলৰ নিলাম বিদেশতো অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে দুটা নিলাম চৌদি আৰৱৰ জেদ্দা আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ডুবাইত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ এইবাৰ ইউ এ ইৰ ৰাজধানী আবুধাবিত এই ১০টা ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ নিলাম অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতত IPL 2026 নিলাম অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছিল ৷ ভাৰতত আলোচনাৰ বাবে মুম্বাই আৰু বেংগালুৰুক আয়োজক চহৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল ৷ অৱশ্যে আবুধাবিত নিলাম অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়, যাৰ ফলত বিদেশী সহায়ক কৰ্মচাৰীৰ ব্যৱহাৰত সুবিধা হয় ৷
আই পি এলৰ ১০ খন ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ সকলোকে ধৰি ৰখাৰ অন্তিম তাৰিখ ১৫ নৱেম্বৰ ৷ ইয়াৰ পিছত সকলো ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে নিলামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ কমেও এমাহ সময় পাব ৷ কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, পাঁচবাৰৰ চেম্পিয়ন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ (চি এছ কে) আৰু ২০০৮ চনৰ বিজয়ী ৰাজস্থান ৰয়েলছ (আৰ আৰ)ৰ মাজত হাই-প্ৰফাইল ট্ৰেড ৰিটেনচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সঞ্জু চেমছনৰ নামক লৈ আলোচনা কৰা হৈছে ৷
ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধিনায়ক তথা উইকেটকীপাৰ-বেটছমেন সঞ্জু চেমছনে চি এছ কেত যোগদান কৰিব পাৰে, আনহাতে ৰাজস্থান ৰয়েলছে বাণিজ্যিক চুক্তিত ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাক ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ মাজত ব্যৱসায়ৰ কথাও চৰ্চা হৈছিল ৷ এতিয়া সেই উৰাবাতৰিবোৰে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰা নাই ৷ ৱাশ্বিংটন সুন্দৰক গুজৰাট টাইটানছ (জিটি)ৰ পৰা চি এছ কেলৈ লৈ যোৱা হ’ব বুলিও চৰ্চা চলিছে ৷
লগতে পঢ়ক : আই পি এল চাবনে ? জি এছ টিৰ নতুন নিৰিখে কিন্তু দাম বঢ়ালে টিকটৰ