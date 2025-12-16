আই পি এল ২০২৬ নিলাম : সৰ্বাধিক ২৫.২০ কোটিত কেমেৰন গ্ৰীণক কিনিলে কে কে আৰে
কোন ক্ৰিকেটাৰক কোনে কিমান টকাত কিনিলে জানো আহক...
Published : December 16, 2025 at 7:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি (বুধবাৰ) দুপৰীয়া ২:৩০ বজাৰ পৰা আবুধাবিত আৰম্ভ হৈছে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ(আই পি এল)ৰ ২০ সংখ্যক সংস্কৰণৰ ২০২৬ৰ মিনি নিলাম । বহিঃৰাষ্ট্ৰত একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিলাম অনুষ্ঠিত হৈছে ।
যোৱা সপ্তাহত বি চি চি আয়ে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেটাৰক নিলামত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । মুঠ ৩৬৯ গৰাকী ক্ৰিকেটাৰে এই মিনি নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰে ২৫১জন ভাৰতীয় আৰু ১১৮ জন বিদেশী ক্ৰিকেটাৰ । ৭৭টা স্লটৰ বাবে চলিছে এই যুঁজ ।
ইতিমধ্যে বহু কেইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰক নিলামত ক্ৰয় কৰা হৈছে । সেইসমূহ ক্ৰিকেটাৰৰ বিষয়ে জানো আহক-
- চেন্নাই চুপাৰ কিংছ (CSK)
কাৰ্তিক শৰ্মা ১৪.২০ কোটি টকা
প্ৰশান্ত বীৰ ১৪.২০ কোটি টকা
আকিয়াল হোছেইন ২ কোটি টকা
- লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছ (এল এছ জি)
মুকুল চৌধুৰী ২.৬ কোটি টকা
ৱানিন্দু হাছাৰংগা ২ কোটি টকা
এনৰিচ নৰ্টজে ২ কোটি টকা
- কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ (কেকেআৰ)
ফিন এলেন ২ কোটি টকা
তেজস্বী সিং ৩ কোটি টকা
কেমেৰন গ্ৰীণ ২৫.২০ কোটি টকা
মথিশা পথিৰানা ১৮ কোটি টকা
কাৰ্তিক ত্যাগী ৩০ লাখ টকা
প্ৰশান্ত সোলংকী ৩০ লাখ টকা
- দিল্লী কেপিটেলছ (ডি চি)
বেন ডাকেট ২ কোটি টকা
ডেভিড মিলাৰ ২ কোটি টকা
আকিব নবী দাৰ ৮.৪০ কোটি টকা
- মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ (এম আই)
কুইণ্টন ডি কক ১ কোটি টকা
- ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বাংগালুৰু (RCB)
ভেংকটেশ আয়েৰ ৭ কোটি টকা
জেকব ডাফী ২ কোটি টকা
- ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰ আৰ
ৰবি বিষ্ণোই ৭.৪ কোটি টকা
সুশান্ত মিশ্ৰ ৯০ লাখ টকা
বিগনেশ পুথুৰ ৩০ লাখ টকা
যশৰাজ পঞ্জা ৩০ লাখ টকা
- ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ (SRH)
শিৱাং কুমাৰ ৩০ লাখ টকা
- গুজৰাট টাইটানছ (জিটি)
অশোক শৰ্মা ৯০ লাখ টকা
ইয়াৰ উপৰিও মধ্যপ্ৰদেশৰ বেগী বলাৰ মংগেশ যাদৱক আৰচিবিয়ে ৫.২০ কোটি টকাত ক্ৰয় কৰে । তেওঁৰ ভিত্তি মূল্য আছিল ৩০ লাখ টকা । ভাৰতীয় বেষ্ট বলাৰ চাকিব হুছেইনক হায়দৰাবাদে ৩০ লাখ টকাৰ ভিত্তি মূল্যত ক্ৰয় কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ছাকিব কে কে আৰৰ সৈতে আছিল ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যুৱ অলৰাউণ্ডাৰ কপাৰ কনলিক পঞ্জাব কিংছে ৩ কোটিত ক্ৰয় কৰে । তেওঁৰ ভিত্তি মূল্য আছিল ২ কোটি টকা ।