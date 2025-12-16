আই পি এল ২০২৬ নিলাম : সৰ্বাধিক ২৫.২০ কোটিত কেমেৰন গ্ৰীণক কিনিলে কে কে আৰে

ETV Bharat / sports

হায়দৰাবাদ : আজি (বুধবাৰ) দুপৰীয়া ২:৩০ বজাৰ পৰা আবুধাবিত আৰম্ভ হৈছে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ(আই পি এল)ৰ ২০ সংখ্যক সংস্কৰণৰ ২০২৬ৰ মিনি নিলাম । বহিঃৰাষ্ট্ৰত একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিলাম অনুষ্ঠিত হৈছে ।

যোৱা সপ্তাহত বি চি চি আয়ে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেটাৰক নিলামত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । মুঠ ৩৬৯ গৰাকী ক্ৰিকেটাৰে এই মিনি নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰে ২৫১জন ভাৰতীয় আৰু ১১৮ জন বিদেশী ক্ৰিকেটাৰ । ৭৭টা স্লটৰ বাবে চলিছে এই যুঁজ ।

ইতিমধ্যে বহু কেইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰক নিলামত ক্ৰয় কৰা হৈছে । সেইসমূহ ক্ৰিকেটাৰৰ বিষয়ে জানো আহক-

  • চেন্নাই চুপাৰ কিংছ (CSK)

কাৰ্তিক শৰ্মা ১৪.২০ কোটি টকা

প্ৰশান্ত বীৰ ১৪.২০ কোটি টকা

আকিয়াল হোছেইন ২ কোটি টকা

  • লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছ (এল এছ জি)

মুকুল চৌধুৰী ২.৬ কোটি টকা

ৱানিন্দু হাছাৰংগা ২ কোটি টকা

এনৰিচ নৰ্টজে ২ কোটি টকা

  • কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ (কেকেআৰ)

ফিন এলেন ২ কোটি টকা

তেজস্বী সিং ৩ কোটি টকা

কেমেৰন গ্ৰীণ ২৫.২০ কোটি টকা

মথিশা পথিৰানা ১৮ কোটি টকা

কাৰ্তিক ত্যাগী ৩০ লাখ টকা

প্ৰশান্ত সোলংকী ৩০ লাখ টকা

  • দিল্লী কেপিটেলছ (ডি চি)

বেন ডাকেট ২ কোটি টকা

ডেভিড মিলাৰ ২ কোটি টকা

আকিব নবী দাৰ ৮.৪০ কোটি টকা

  • মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ (এম আই)

কুইণ্টন ডি কক ১ কোটি টকা

  • ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বাংগালুৰু (RCB)

ভেংকটেশ আয়েৰ ৭ কোটি টকা

জেকব ডাফী ২ কোটি টকা

  • ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰ আৰ

ৰবি বিষ্ণোই ৭.৪ কোটি টকা

সুশান্ত মিশ্ৰ ৯০ লাখ টকা

বিগনেশ পুথুৰ ৩০ লাখ টকা

যশৰাজ পঞ্জা ৩০ লাখ টকা

  • ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ (SRH)

শিৱাং কুমাৰ ৩০ লাখ টকা

  • গুজৰাট টাইটানছ (জিটি)

অশোক শৰ্মা ৯০ লাখ টকা

ইয়াৰ উপৰিও মধ্যপ্ৰদেশৰ বেগী বলাৰ মংগেশ যাদৱক আৰচিবিয়ে ৫.২০ কোটি টকাত ক্ৰয় কৰে । তেওঁৰ ভিত্তি মূল্য আছিল ৩০ লাখ টকা । ভাৰতীয় বেষ্ট বলাৰ চাকিব হুছেইনক হায়দৰাবাদে ৩০ লাখ টকাৰ ভিত্তি মূল্যত ক্ৰয় কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ছাকিব কে কে আৰৰ সৈতে আছিল ।

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যুৱ অলৰাউণ্ডাৰ কপাৰ কনলিক পঞ্জাব কিংছে ৩ কোটিত ক্ৰয় কৰে । তেওঁৰ ভিত্তি মূল্য আছিল ২ কোটি টকা ।

