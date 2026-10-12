গোলাঘাটত আয়োজিত আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা; ৭৭-৭৩ পইণ্টত গোলাঘাটৰ হাতত পৰাস্ত কমৰূপ মেট্ৰ’ দল

গোলাঘাটত আয়োজিত আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা; ৭৭-৭৩ পইণ্টত গোলাঘাটৰ হাতত পৰাস্ত কমৰূপ মেট্ৰ’ দল
গোলাঘাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সদৌ অসম ১৭বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা। ঘৰুৱা দল গোলাঘাট বিজয়ী। অসম বিভিন্ন জিলাৰ ২১টা দলৰ অংশগ্ৰহণ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰীভূমি দলৰ অংশগ্ৰহণ।
Published : October 12, 2026 at 7:54 PM IST
গোলাঘাট : গোলাঘাটত আয়োজিত সদৌ অসম আন্তঃজিলা ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্বৰ বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতাখনি দেওবাৰে সফলতাৰে সামৰণি পৰে ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ মুঠ ২১ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ চূড়ান্ত খেলখনত গোলাঘাটে দলে কমৰূপ মেট্ৰ’ দলক ৭৭-৭৩ পইণ্টত পৰাভূত কৰি বিজয়ীৰ খিতাপ দখল কৰে ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত গোলাঘাটৰ নিবিৰ শইকীয়াই শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত অনুষ্ঠিত বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি ডাঃ অজিত বৰুৱা উপ সভাপতি ড৹ নৃপেন বৰুৱা পৰীক্ষিত দত্ত, বিশ্ব বৰুৱা, দীপজ্যোতি শৰ্মা, অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক অৰূপ জ্যোতি চৌধুৰী, ৰাজ কুমাৰ দাস, উজ্জল দাস, ৰাজীৱ কুমাৰ শৰ্মা আদিয়ে বঁটাসমূহ বিতৰণ কৰে ৷
অসম ফুটবল সন্থাৰ উপ সভাপতি অজয় ভঁৰালীয়ে আঁতধৰা অনুষ্ঠানত গোলাঘাটৰ ভালেসংখ্যক সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
এই সম্পৰ্কে অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক অৰূপ চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত সদৌ অসম ভিত্তিত ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব ল'ৰাৰ বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল । উক্ত প্ৰতিযোগিতাত মূল খেলখন গোলাঘাট জিলা আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়, য'ত গোলাঘাট জিলাৰ দলটো বিজয়ী হৈ পুৰষ্কাৰ লাভ কৰিছে । গোলাঘাটত খেলৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু আমি ইয়ালৈ আহি আনন্দিত হৈছো ।’’
আনহাতে উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে কয়, ‘‘প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি সদৌ অসম বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছো । এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । ইয়াৰ উপৰিও গোলাঘাট জিলাৰ দলটোক বিজয়ী কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছিলো আৰু আছি সেয়া বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ।’’
উল্লেখ্য যে, যোৱা ৯ অক্টোবৰত অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল ৷
গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ আতিথ্যত আৰু অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ সহযোগত গোলাঘাট ষ্টেডিয়ামৰ বাস্কেটবল কৰ্টত ৯ অক্টোবৰৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হৈছিল ৷