ETV Bharat / sports

গোলাঘাটত আয়োজিত আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা; ৭৭-৭৩ পইণ্টত গোলাঘাটৰ হাতত পৰাস্ত কমৰূপ মেট্ৰ’ দল

গোলাঘাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সদৌ অসম ১৭বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা। ঘৰুৱা দল গোলাঘাট বিজয়ী। অসম বিভিন্ন জিলাৰ ২১টা দলৰ অংশগ্ৰহণ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰীভূমি দলৰ অংশগ্ৰহণ।

Inter-District Basketball Tournament concluded in Golaghat
গোলাঘাটত আয়োজিত আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : গোলাঘাটত আয়োজিত সদৌ অসম আন্তঃজিলা ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্বৰ বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতাখনি দেওবাৰে সফলতাৰে সামৰণি পৰে ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ মুঠ ২১ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ চূড়ান্ত খেলখনত গোলাঘাটে দলে কমৰূপ মেট্ৰ’ দলক ৭৭-৭৩ পইণ্টত পৰাভূত কৰি বিজয়ীৰ খিতাপ দখল কৰে ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত গোলাঘাটৰ নিবিৰ শইকীয়াই শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

গোলাঘাটত আয়োজিত সদৌ অসম আন্তঃজিলা ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্বৰ বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত অনুষ্ঠিত বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি ডাঃ অজিত বৰুৱা উপ সভাপতি ড৹ নৃপেন বৰুৱা পৰীক্ষিত দত্ত, বিশ্ব বৰুৱা, দীপজ্যোতি শৰ্মা, অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক অৰূপ জ্যোতি চৌধুৰী, ৰাজ কুমাৰ দাস, উজ্জল দাস, ৰাজীৱ কুমাৰ শৰ্মা আদিয়ে বঁটাসমূহ বিতৰণ কৰে ৷

Inter-District Basketball Tournament concluded in Golaghat
গোলাঘাটত আয়োজিত আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

অসম ফুটবল সন্থাৰ উপ সভাপতি অজয় ভঁৰালীয়ে আঁতধৰা অনুষ্ঠানত গোলাঘাটৰ ভালেসংখ্যক সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

Inter-District Basketball Tournament concluded in Golaghat
৭৭-৭৩ পইণ্টত গোলাঘাটৰ হাতত পৰাস্ত কমৰূপ মেট্ৰ’ দল (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কে অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক অৰূপ চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত সদৌ অসম ভিত্তিত ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব ল'ৰাৰ বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল । উক্ত প্ৰতিযোগিতাত মূল খেলখন গোলাঘাট জিলা আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়, য'ত গোলাঘাট জিলাৰ দলটো বিজয়ী হৈ পুৰষ্কাৰ লাভ কৰিছে । গোলাঘাটত খেলৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু আমি ইয়ালৈ আহি আনন্দিত হৈছো ।’’

Inter-District Basketball Tournament concluded in Golaghat
সম বিভিন্ন জিলাৰ ২১টা দলৰ অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে কয়, ‘‘প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি সদৌ অসম বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছো । এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । ইয়াৰ উপৰিও গোলাঘাট জিলাৰ দলটোক বিজয়ী কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছিলো আৰু আছি সেয়া বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ।’’

Inter-District Basketball Tournament concluded in Golaghat
গোলাঘাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সদৌ অসম ১৭বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, যোৱা ৯ অক্টোবৰত অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল ৷

Inter-District Basketball Tournament concluded in Golaghat
গোলাঘাটত আয়োজিত আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ আতিথ্যত আৰু অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ সহযোগত গোলাঘাট ষ্টেডিয়ামৰ বাস্কেটবল কৰ্টত ৯ অক্টোবৰৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক : বিশ্ব বলছ চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছত পুতুল সোণোৱালৰ ব্ৰঞ্জৰ পদ

লগতে পঢ়ক : মানসিক সুস্থতাৰ বাৰ্তাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত দ্য গ্ৰেট জিপিচি ৰাণ ২০২৬

TAGGED:

আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা
গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থা
অসম বাস্কেটবল সন্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
ALL ASSAM BASKETBALL COMPETITION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.