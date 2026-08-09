ETV Bharat / sports

শ্ৰীলংকা টেষ্টৰ পূৰ্বে সমস্যাত ভাৰতীয় দল : সাই সুদৰ্শনো বাহিৰ

ভাৰতীয় দলৰ ৯ গৰাকী খেলুৱৈ বৰ্তমান আঘাতপ্ৰাপ্ত । কোনজন খেলুৱৈ কি সমস্যাত ভুগিছে ?

Team India
শ্ৰীলংকা টেষ্টৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় দলৰ সন্মুখত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান : সাই সুদৰ্শনো বাহিৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ পৰৱৰ্তী শৃংখলা শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে আছে । দুয়োটা দলে দুখন টেষ্ট খেলিব । কিন্তু ভাৰতীয় দলৰ ইজনৰ পিছত সিজন ক্ৰিকেটাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত দলৰ লগতে বিচিচিআইও সমস্যাত পৰিছে । বহু কেইগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ আঘাতৰ বাবে এই শৃংখলাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব । শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় দলটোৰ বাওঁহাতৰ বেটছমেন সাই সুদৰ্শনো আঘাতৰ বাবে শৃংখলাৰ পৰা বাহিৰ হৈছে ।

যশপ্ৰীত বুমৰাহ, হৰ্ষিত ৰাণা, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ পূৰ্বতে আঘাতৰ বাবে দলৰ পৰা বাহিৰ হৈছে । এইবাৰ সাই সুদৰ্শনো এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।

সুদৰ্শনে ভৰিৰ আঙুলিত আঘাত পাইছে । যোৱা মাহত তেওঁ ভাৰতৰ 'এ' দলৰ সৈতে শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণৰ সময়ত এই আঘাত পাইছিল । তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ বেংগালুৰুৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সত পুনৰ্বাসনত আছে । সেই শৃংখলাত সুদৰ্শনে দুখন টেষ্ট মেচত দুটাকৈ শতক অৰ্জন কৰিছিল ।

যোৱা মাহত কাৰ্ডিফত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন এদিনীয়া খেলৰ সময়ত বাওঁ ভৰিত আঘাতৰ পিছত এতিয়াও সুস্থ হৈ উঠা নাই ভাৰতৰ ফাষ্ট বলাৰ যশপ্ৰীত বুমৰাহ । যাৰ বাবে জম্মু-কাশ্মীৰৰ ২৯ বছৰীয়া ফাষ্ট বলাৰ আকিব নবীক তেওঁৰ স্থানত শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় টেষ্ট দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীও ভৰিৰ আঘাতৰ সৈতে যুঁজি আছে । যাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ আয়াৰলেণ্ড, ইংলেণ্ড, জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি আছিল । জুন মাহত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা এদিনীয়া শৃংখলাৰ সময়ত বলিং কৰি থাকোঁতে তেওঁ এই আঘাতৰ সন্মুখীন হৈছিল ।

আনহাতে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে হেমষ্ট্ৰিঙৰ আঘাতৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ বিপৰীতে পিঠিৰ ষ্ট্ৰেইনৰ বাবে আকাশ দ্বীপ খেলপথাৰৰ পৰা আঁতৰি আছে । অধিনায়ক শুভমন গিলেও আঙুলিত আঘাত পাইছে যদিও তেওঁক শৃংখলাৰ পৰা বাদ দিয়া হোৱা নাই; ফলস্বৰূপে তেওঁ শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ৱাৰ্ম আপ মেচত খেলিব পৰা নাই । ১৫ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন টেষ্ট মেচৰ পূৰ্বে তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ উপৰিও হৰ্ষিত ৰাণা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীও বৰ্তমান আঘাতৰ বাবে ভাৰতীয় দলৰ পৰা আঁতৰি আছে ।

আঘাতপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকল-

  1. হৰ্ষিত ৰাণা - হেমষ্ট্ৰিং
  2. হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া - ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত
  3. যশপ্ৰীত বুমৰাহ - আঁঠুত আঘাত
  4. নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী - হেমষ্ট্ৰিং
  5. ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ – ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত
  6. আকাশ দ্বীপ - কঁকালৰ তলৰ অংশত আঘাতপ্ৰাপ্ত
  7. সাই সুদৰ্শন - ভৰিৰ আঙুলিত আঘাতপ্ৰাপ্ত
  8. শুভমন গিল – সোঁহাতৰ আঙুলিত আঘাতপ্ৰাপ্ত
  9. বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী – ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত

শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দল-

শুভমন গিল (অধিনায়ক), কে এল ৰাহুল (উপ অধিনায়ক), যশস্বী জয়ছোৱাল, ঋষভ পন্ত, ধ্ৰুৱ জুৰেল, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, কুলদীপ যাদৱ, মানৱ সুথাৰ, মহম্মদ ছিৰাজ, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ, গুৰনুৰ ব্ৰাৰ, দেৱদত্ত পাদিক্কল, সাৰংশ জৈন, আকিব নবী ।

ভাৰত বনাম শ্ৰীলংকা (খেলৰ সূচী)-

  • প্ৰথম টেষ্ট- ১৫-১৯ আগষ্ট, গালে
  • দ্বিতীয় টেষ্ট - ২৩-২৭ আগষ্ট, কলম্বো

লগতে পঢ়ক :

অসমক আপোনাৰ প্ৰয়োজন ! এ পি এলৰ খেলৰ সময়ত ষ্টেডিয়ামত এটা কুকুৰ

TAGGED:

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল
সাই সুদৰ্শন
IND VS SL TEST
টেষ্ট শৃংখলা
TEAM INDIA INJURIES CONCERN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.