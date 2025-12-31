আঘাতপ্ৰাপ্ত শ্বাহিন আফ্ৰিদী; টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণক লৈ অনিশ্চয়তা

আঘাতপ্ৰাপ্ত শ্বাহিন আফ্ৰিদী; টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণক লৈ অনিশ্চয়তা
বিগ বেছ লীগৰ খেলৰ মাজতে আঘাতপ্ৰাপ্ত পাকিস্তানী পেচাৰ শ্বাহিন আফ্ৰিদী । চিকিৎসাৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা স্বদেশলৈ ৰাওনা খেলুৱৈগৰাকী ।
Published : December 31, 2025 at 5:05 PM IST
কৰাচী(পাকিস্তান) : পাকিস্তান ক্ৰিকেটৰ বাবে হতাশাজনক খবৰ । অহা বছৰ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব পাকিস্তানৰ তাৰকা বলাৰ শ্বাহিন শ্বাহ আফ্ৰিদী ! অষ্ট্ৰেলিয়াত হৈ থকা বিগ বেছ লীগত (BBL) আঁঠুত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে খেলুৱৈগৰাকী । যাৰ বাবে BBL ৰ যাত্ৰা আধাতে সামৰি বুধবাৰে ঘৰলৈ উভতিছে তাৰকা খেলুৱৈগৰাকী । ব্রিজবেন হিটৰ হৈ ফিল্ডিং কৰি থকাৰ সময়তে আঁঠুৰ আঘাতৰ বাবে খেলুৱৈগৰাকীক পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডে লাহোৰৰ হাই পাৰফৰমেন্স চেণ্টাৰত চিকিৎসা আৰু প্ৰতিকাৰৰ বাবে মাতিছে ।
BBLত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰা শ্বাহিনে ২০২১-২২ চনত শ্ৰীলংকাত টেষ্ট খেলত ফিল্ডিং কৰি থকা অৱস্থাত আঘাতৰ বাবে আঁঠুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি ক্ৰিকেটৰ পৰা বহু সময় আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল ।
পিচিবিৰ এগৰাকী বিষয়াই কয় যে ক্ৰিকেট অষ্ট্ৰেলিয়া (চিএ)ৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত শ্বাহিনক পুনৰ মাতি পঠিওৱা হৈছে । আঘাতৰ পৰা সুস্থ হ'বলৈ তেওঁক সম্পূৰ্ণ জিৰণি আৰু সময়ৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ কয় যে ব'ৰ্ডৰ চিকিৎসকৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছত আঘাতৰ ভয়াৱহতা আৰু আৰোগ্য লাভৰ সম্ভাৱ্য সময়সীমা নিৰ্ণয় কৰা হ'ব । ইফালে আধাতে প্ৰতিযোগিতাখন সামৰি সামাজিক মাধ্যমত হতাশা প্ৰকাশ কৰিছে শ্বাহিনে ।
BBLৰ দলটোৱে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত তেওঁ কয়, "ব্রিজবেনৰ হৈ খেলি মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু দলটোৰ সৈতে ছিজনটো শেষ কৰিব নোৱাৰিম বুলি মই দুখী ৷"
তেওঁ লিখিছে, "আশা কৰোঁ, মই অতি সোনকালে খেলপথাৰলৈ উভতি আহিম । ব্রিজবেন হিটৰ হৈ ৪ খন মেচত অংশ লৈ শ্বাহিনে গড়ে ৭৬.৫০ত দুটা উইকেট দখল কৰে ৷ শ্ৰীলংকাত (৭-১১ জানুৱাৰী) ৩ খন খেলৰ টি-২০ শৃংখলাৰ বাবে পাকিস্তানৰ দলত শ্বাহিনক আঘাত পোৱাৰ পূৰ্বেও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল ।
