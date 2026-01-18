ETV Bharat / sports

অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ বাবে ঘোষণা ভাৰতীয় মহিলা দল: দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কোন কোন ?

অষ্ট্ৰেলিয়াত ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে তিনিখন টি-২০, তিনিখন এদিনীয়া আৰু এখন টেষ্ট মেচ খেলিব ।

ভাৰতীয় মহিলা দল (IANS PHOTO)
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে আগন্তুক অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা দলৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি আঘাতৰ বাবে লোৱা ছুটীৰ পিছত পুনৰ টি-২০ দললৈ ঘূৰি আহিছে স্পিনাৰ শ্ৰেয়াংকা পাটিল ৷ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই ভ্ৰমণত ভাৰতীয় দলটোৱে তিনিখন টি-২০, তিনিখন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু এখন টেষ্ট মেচ খেলিব ৷

হৰমনপ্ৰীত কৌৰে এদিনীয়া আৰু টি-২০ দুয়োটা ফৰ্মেটতে ভাৰতৰ অধিনায়ক হিচাপে থাকিব, আনহাতে স্মৃতি মান্ধনা উপ-অধিনায়ক হৈ থাকিব ৷ পিছত ঘোষণা কৰা হ’ব টেষ্ট দল ৷ ভাৰতীয় মহিলা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ান মহিলাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাখন ২০২৬ চনৰ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৯ মাৰ্চলৈ চলিব ৷ এই ভ্ৰমণৰ আৰম্ভণি হ’ব টি-২০ শৃংখলাৰ পৰা ৷ প্ৰথমখন মেচ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ছিডনী ক্ৰিকেট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু তাৰ পিছত ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত কেনবেৰাৰ মানুকা অ’ভেলত দ্বিতীয়খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু তৃতীয়খন খেল ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত এডিলেইড অ’ভেলত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

টি-২০ৰ পিছত ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ব্রিজবেনৰ এলান বৰ্ডাৰ ফিল্ডত আৰম্ভ হ’বলগীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰতি মনোযোগ স্থানান্তৰিত হ’ব ৷ ইয়াৰ পিছত দলসমূহে ক্ৰমে ২৭ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ১ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় এদিনীয়া খেলৰ বাবে হোবাৰ্টৰ বেলেৰিভ অভাললৈ যাত্ৰা কৰিব ৷ ৬ মাৰ্চৰ পৰা ৯ মাৰ্চলৈ পাৰ্থ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এদিনীয়া টেষ্ট মেচৰ সৈতে এই ভ্ৰমণৰ সামৰণি পৰিব ৷

শ্ৰেয়ংকাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন

২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত শেষবাৰৰ বাবে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা শ্ৰেয়াংকাই কলাফুল, হাতৰ কব্জা আৰু বুঢ়া আঙুলিৰ আঘাতৰ বাবে প্ৰায় ১৪ মাহ খেলপথাৰৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ পিছত পুনৰ টি-২০ দললৈ উভতি আহিছে ৷ হোৱাইট বল দুয়োটা ফৰ্মেটতে ৰিচা ঘোষ আৰু জি কমলিনীক উইকেটকীপাৰৰ বিকল্প হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ৷

ভাৰতীয় মহিলা টি-২০ দল

হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধনা (উপ অধিনায়ক), শ্বেফলী বাৰ্মা, ৰেণুকা ঠাকুৰ, শ্ৰী চৰণী, বৈষ্ণৱী শৰ্মা, ক্ৰান্তি গৌড়, স্নেহ ৰাণা, দীপ্তি শৰ্মা, ৰিচা ঘোষ (উইকেটকীপাৰ), জি কমলিনী (উইকেটকীপাৰ), অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, অমনজোৎ কৌৰ, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ, ভাৰতী ফুলমালি, শ্ৰেয়ংকা পাটিল ৷

ভাৰতীয় মহিলা এদিনীয়া দল

হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধনা (উপ অধিনায়ক), শ্বেফলী বাৰ্মা, ৰেণুকা ঠাকুৰ, শ্ৰী চৰণী, বৈষ্ণৱী শৰ্মা, ক্ৰান্তি গৌড়, স্নেহ ৰাণা, দীপ্তি শৰ্মা, ৰিচা ঘোষ (উইকেটকীপাৰ), জি কমলিনী (উইকেটকীপাৰ), কাশৱী গৌতম, অমনজোৎ কৌৰ, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ, হৰলীন দেওল ৷

