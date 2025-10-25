ভাৰতৰ মাটিত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈক যৌন নিৰ্যাতন: দুখ প্ৰকাশ কৰিলে বি চি চি আয়ে

ভাৰতৰ মাটিত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈক যৌন নিৰ্যাতন: দুখ প্ৰকাশ কৰিলে বি চি চি আয়ে
আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতেই ঘটিল অঘটন ।
Published : October 25, 2025 at 5:02 PM IST
ইন্দোৰ: আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমিফাইনেলত কোন চাৰিটা দলে খেলিব ইতিমধ্য়ে স্থান নিশ্চিত হৈছে । ঘৰুৱা দল ভাৰতে অন্তিমটো দল হিচাপে ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত প্ৰতিযোগিতাখন উজ্জীৱিত হোৱাৰ সময়তেই ঘটিল এক অঘটন । এইবাৰ বিদেশৰ মহিলা খেলুৱৈ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
হোটেলৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়তে অঘটন :
আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ইন্দোৰত শনিবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৈতে মুখামুখি হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা । দুয়োটা দল একেখন হোটেলতেই আছে । এম আই জি থানা এলেকাত হোটেলৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুগৰাকী খেলুৱৈক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা আৰম্ভ কৰিছে ।
বাইকত অহা যুৱকে কৰিলে আক্ৰমণ :
খোজকাঢ়ি যোৱা মহিলা খেলুৱৈক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতেই বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে । ইন্দোৰত অনুষ্ঠিতব্য় খেলখনৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়া ক্ৰিকেট দল ইন্দোৰলৈ আহিছিল । শুকুৰবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুগৰাকী মহিলা খেলুৱৈয়ে হোটেলখনৰ পৰা এখন কেফেলৈ গৈ আছিল । খজৰানা ৰোডত খোজকাঢ়ি গৈ থাকোতে এখন বাইকত অহা এজন যুৱকে তেওঁলোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ নিৰ্যাতন চলাবলৈ ধৰে । লগে লগে মহিলা খেলুৱৈসকলে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা বিষয়া ডেনি ছিমছক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি এই কথা অৱগত কৰে ।
মহিলা খেলুৱৈসকলে উত্থাপন কৰা অভিযোগ মতে, এজন যুৱকে তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰি বাৰে বাৰে স্পৰ্শ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । লাইভ লোকেচনৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ডেনি চিমছে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । সেই সময়তে এজন গাড়ীচালক আহি উপস্থিত হৈ মহিলা খেলুৱৈ দুগৰাকীৰ সৈতে কথোপকথন হৈ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াক এই বিষয়ে অৱগত কৰে ।
ইয়াৰ পিছতেই মহিলা খেলুৱৈৰ নিৰাপত্তা বিষয়া ডেনি ছিমছে এম আই জি আৰক্ষীত এজাহাৰ দাখিল কৰে । বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বিবেচনা কৰি আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনকে ধৰি বিভিন্ন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰে । আৰক্ষীয়ে লগে লগে অভিযুক্তৰ সন্ধান কৰিবলৈ ধৰে । ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ সমীপৰ অঞ্চলৰ চিচি টিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে খজৰানা থানা এলেকাত বাস কৰা আকিল নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । সম্প্ৰতি আকিলক সোধা-পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত ডি চি পি ৰাজেশ দণ্ডোটিয়াই কয় যে প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে অভিযুক্ত আকিলক মহিলা খেলুৱৈক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক সোধা-পোছা কৰা হৈছে । ইন্দোৰত মহিলা খেলুৱৈৰ সৈতে কিদৰে নিৰ্যাতন সংঘটিত হৈছিল, সেইটোৱে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাক লৈ কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে ।
দুৰ্ভাগ্য়জনক ঘটনা আখ্য়া বি চি চি আইৰ সচিবৰ :
ইপিনে, এই ঘটনাৰ পিছতেই ভাৰতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "মহিলা বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাত দুগৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়ান খেলুৱৈৰ সৈতে সংঘটিত ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্য়জনক । দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে দুৰ্ব্য়ৱহাৰৰ সন্মুখীন হোৱটো দুৰ্ভাগ্য়জনক বিষয় ।"
ভাৰতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ সচিবগৰাকীয়ে এই দুৰ্ভাগ্য়জনক ঘটনাটো সন্দৰ্ভত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । অৱশ্য়ে ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ দ্ৰুত ব্যৱস্থাপনাক প্রশংসা কৰি সচিব শইকীয়াই কয়, "অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু এনে ধৰণৰ ঘটনাই খ্যাতি বিনষ্ট কৰে । দোষীক কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ দ্ৰুত ব্যৱস্থাপনাক প্ৰশংসা কৰিছো । দোষীজনক শাস্তি বিহিবৰ বাবে আইনক নিজৰ পথত চলিবলৈ দিয়া হওক ।"