ভাৰতৰ মাটিত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈক যৌন নিৰ্যাতন: দুখ প্ৰকাশ কৰিলে বি চি চি আয়ে

আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতেই ঘটিল অঘটন ।

Two Australian cricketers were stalked and one molested by a motorcyclist in Indore
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
Published : October 25, 2025 at 5:02 PM IST

4 Min Read
ইন্দোৰ: আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমিফাইনেলত কোন চাৰিটা দলে খেলিব ইতিমধ্য়ে স্থান নিশ্চিত হৈছে । ঘৰুৱা দল ভাৰতে অন্তিমটো দল হিচাপে ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত প্ৰতিযোগিতাখন উজ্জীৱিত হোৱাৰ সময়তেই ঘটিল এক অঘটন । এইবাৰ বিদেশৰ মহিলা খেলুৱৈ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

হোটেলৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়তে অঘটন :

আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ইন্দোৰত শনিবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৈতে মুখামুখি হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা । দুয়োটা দল একেখন হোটেলতেই আছে । এম আই জি থানা এলেকাত হোটেলৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুগৰাকী খেলুৱৈক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা আৰম্ভ কৰিছে ।

বাইকত অহা যুৱকে কৰিলে আক্ৰমণ :

খোজকাঢ়ি যোৱা মহিলা খেলুৱৈক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতেই বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে । ইন্দোৰত অনুষ্ঠিতব্য় খেলখনৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়া ক্ৰিকেট দল ইন্দোৰলৈ আহিছিল । শুকুৰবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুগৰাকী মহিলা খেলুৱৈয়ে হোটেলখনৰ পৰা এখন কেফেলৈ গৈ আছিল । খজৰানা ৰোডত খোজকাঢ়ি গৈ থাকোতে এখন বাইকত অহা এজন যুৱকে তেওঁলোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ নিৰ্যাতন চলাবলৈ ধৰে । লগে লগে মহিলা খেলুৱৈসকলে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা বিষয়া ডেনি ছিমছক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি এই কথা অৱগত কৰে ।

মহিলা খেলুৱৈসকলে উত্থাপন কৰা অভিযোগ মতে, এজন যুৱকে তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰি বাৰে বাৰে স্পৰ্শ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । লাইভ লোকেচনৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ডেনি চিমছে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । সেই সময়তে এজন গাড়ীচালক আহি উপস্থিত হৈ মহিলা খেলুৱৈ দুগৰাকীৰ সৈতে কথোপকথন হৈ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াক এই বিষয়ে অৱগত কৰে ।

ইয়াৰ পিছতেই মহিলা খেলুৱৈৰ নিৰাপত্তা বিষয়া ডেনি ছিমছে এম আই জি আৰক্ষীত এজাহাৰ দাখিল কৰে । বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বিবেচনা কৰি আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনকে ধৰি বিভিন্ন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰে । আৰক্ষীয়ে লগে লগে অভিযুক্তৰ সন্ধান কৰিবলৈ ধৰে । ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ সমীপৰ অঞ্চলৰ চিচি টিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে খজৰানা থানা এলেকাত বাস কৰা আকিল নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । সম্প্ৰতি আকিলক সোধা-পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত ডি চি পি ৰাজেশ দণ্ডোটিয়াই কয় যে প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে অভিযুক্ত আকিলক মহিলা খেলুৱৈক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক সোধা-পোছা কৰা হৈছে । ইন্দোৰত মহিলা খেলুৱৈৰ সৈতে কিদৰে নিৰ্যাতন সংঘটিত হৈছিল, সেইটোৱে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাক লৈ কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে ।

দুৰ্ভাগ্য়জনক ঘটনা আখ্য়া বি চি চি আইৰ সচিবৰ :

ইপিনে, এই ঘটনাৰ পিছতেই ভাৰতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "মহিলা বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাত দুগৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়ান খেলুৱৈৰ সৈতে সংঘটিত ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্য়জনক । দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে দুৰ্ব্য়ৱহাৰৰ সন্মুখীন হোৱটো দুৰ্ভাগ্য়জনক বিষয় ।"

BCCI Secretary Devajit Saikia
ভাৰতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া (ANI)

ভাৰতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ সচিবগৰাকীয়ে এই দুৰ্ভাগ্য়জনক ঘটনাটো সন্দৰ্ভত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । অৱশ্য়ে ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ দ্ৰুত ব্যৱস্থাপনাক প্রশংসা কৰি সচিব শইকীয়াই কয়, "অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু এনে ধৰণৰ ঘটনাই খ্যাতি বিনষ্ট কৰে । দোষীক কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ দ্ৰুত ব্যৱস্থাপনাক প্ৰশংসা কৰিছো । দোষীজনক শাস্তি বিহিবৰ বাবে আইনক নিজৰ পথত চলিবলৈ দিয়া হওক ।"

