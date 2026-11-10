দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দল ঘোষণা: দলত অসমৰ জিণ্টিমণি কলিতা

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দল ঘোষণা: দলত অসমৰ জিণ্টিমণি কলিতা
বিচিচিআয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ আঘাতৰ পাছত পুনৰ দললৈ উভতিল জেমিমা ৷
Published : November 10, 2026 at 8:18 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে ডিচেম্বৰ মাহত দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল ঘোষণা কৰিছে । এই ভ্ৰমণত টীম ইণ্ডিয়াই আয়োজক দলৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট, এদিনীয়া আৰু টি-২০ তিনিওটা ফৰ্মেটতে মুখামুখি হ’ব । এই ভ্ৰমণত স্মৃতি মান্ধনাই তিনিওটা ফৰ্মেটত ভাৰতীয় দলক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব ৷
ইফালে আঘাতৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি ক্ৰিকেটৰ পৰা আঁতৰি থকা জেমিমা ৰড্ৰিগেছ পুনৰ দললৈ ঘূৰি আহিছে । হামষ্ট্ৰিঙৰ আঘাতৰ বাবে প্ৰায় চাৰি মাহ ধৰি খেলপথাৰৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ পিছত জেমিমাক দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৷ দলত অসম কন্যা জিণ্টিমণি কলিতাইও স্থান লাভ কৰিছে ৷ তেওঁ টেষ্ট আৰু এদিনীয়া দলত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ৷
A proud moment for Assam cricket! 🇮🇳 Assam’s Jintimani Kalita has earned selection in the Indian Women’s Test and ODI squads for the upcoming tour of South Africa . The right-arm medium-fast bowler and left-hand batter continues to make her mark, with this selection marking another significant milestone in her cricketing journey. The Indian women’s team is scheduled to tour South Africa in December for a multi-format series comprising one Test, three ODIs and three T20Is. Assam Cricket Association congratulates Jintimani on this achievement and wishes her the very best for the upcoming international tour .— Assam Cricket Association (@assamcric) November 9, 2026
৯ ডিচেম্বৰত গ্কেবাৰহাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া টেষ্ট মেচৰ জৰিয়তে এই ভ্ৰমণ আৰম্ভ হ’ব ৷ ইয়াৰ পিছতে এদিনীয়া শৃংখলা আৰু তাৰ পিছত টি-২০ শৃংখলা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ নির্বাচকসকলে তিনিওটা ফৰ্মেটৰ বাবে সুকীয়া দল বাছনি কৰিছে ৷
দিপ্তী শৰ্মাক টেষ্ট আৰু এদিনীয়া দলৰ উপ অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷ টেষ্ট আৰু এদিনীয়া দুয়োখন খেলৰ বাবে ৰিচা ঘোষৰ সৈতে যস্তিকা ভাটিয়াক উইকেটকীপাৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ৷ স্নেহ ৰাণাক টেষ্ট দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে বৈষ্ণৱী শৰ্মাক এদিনীয়া দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷
Say hello to #TeamIndia's full-time Test Captain, @mandhana_smriti 🫡👏 Send in your wishes for our skipper 👇🤍 https://t.co/lDltrvI8Fy— BCCI Women (@BCCIWomen) November 9, 2026
টি-২০ দলৰ উপ অধিনায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে শ্বেফালী বাৰ্মা ৷ টি-২০ শৃংখলাত ৰিচা ঘোষ আৰু জি কমলিনীয়ে উইকেট ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব ল’ব ৷
এদিনীয়া শৃংখলাৰ সূচী :
- প্ৰথম এদিনীয়া : ১৬ ডিচেম্বৰ, পাৰ্ল
- দ্বিতীয় এদিনীয়া : ১৯ ডিচেম্বৰ, কেপ টাউন
- তৃতীয় এদিনীয়া : ২২ ডিচেম্বৰ, মাংগাউং অভাল, ব্লুমফণ্টেইন
টি ২০ শৃংখলাৰ সূচী :
- প্ৰথম টি ২০ : ২৬ ডিচেম্বৰ, উইলোমূৰ পাৰ্ক, বেনোনি
- দ্বিতীয় টি ২০ : ২৯ ডিচেম্বৰ, চেনৱেছ পাৰ্ক, পটচেফষ্ট্ৰুম
- তৃতীয় টি ২০ : ৩০ ডিচেম্বৰ, চেনৱেছ পাৰ্ক, পটচেফষ্ট্ৰুম
ভাৰতৰ টেষ্ট দল
স্মৃতি মান্ধনা (অধিনায়ক), শ্বেফালী বাৰ্মা, প্ৰতিকা ৰাৱাল, হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ, হৰলিন দেওল, ৰিচা ঘোষ (উইকেটকীপাৰ), যস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটকীপাৰ), দীপ্তি শৰ্মা (উপ অধিনায়ক), শ্ৰীচৰণী, স্নেহ ৰাণা, ক্ৰান্তি গৌড়, নন্দিনী শৰ্মা, জিণ্টিমণি কলিতা, সয়ালি সতঘৰে ।
🚨 News 🚨 #TeamIndia squads announced for all-format tour of South Africa 📝 👉 Smriti Mandhana takes charge as full-time Test captain 🙌 Details ▶️ https://t.co/L5jiMKSphi #SAvIND https://t.co/67NvBjQGiH— BCCI Women (@BCCIWomen) November 9, 2026
ভাৰতৰ এদিনীয়া দল
স্মৃতি মান্ধনা (অধিনায়ক), শ্বেফালী বাৰ্মা, প্ৰতিকা ৰাৱাল, হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ, হৰলিন দেওল, ৰিচা ঘোষ (উইকেটকীপাৰ), যস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটকীপাৰ), দীপ্তি শৰ্মা (উপ অধিনায়ক), শ্ৰীচৰণী, বৈষ্ণৱী শৰ্মা, ক্ৰান্তি গৌড়, নন্দিনী শৰ্মা, জিণ্টিমণি কলিতা, সয়ালি সাতঘৰে ।
ভাৰতৰ টি-২০ দল
স্মৃতি মান্ধনা (অধিনায়ক), শ্বেফালি বাৰ্মা (উপ অধিনায়ক), জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ, হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, নিকি প্ৰসাদ, ৰিচা ঘোষ (উইকেটকীপাৰ), জি. অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, অনুষ্কা শৰ্মা, দীপ্তি শৰ্মা, শ্ৰীচৰণী, প্ৰেমা ৰাৱট, অমনজোৎ কৌৰ, ক্ৰান্তি গৌড়, নন্দিনী শৰ্মা, ৰেনুকা সিং ঠাকুৰ, অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, সয়ালি সাতঘৰ ।