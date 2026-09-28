ETV Bharat / sports

ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ জয়: এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ১৫ হাজাৰ ৰাণ সংগ্ৰহ বিৰাট কোহলীৰ

এদিনীয়া মেচত ৩০৩ ইনিংছত মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ । কোহলীৰ ৫৫ সংখ্যক এদিনীয়া শতক ।

Sachin Tendulkar and Virat Kohli
শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু বিৰাট কোহলীৰ এসময়ৰ অনুশীলৰ ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 10:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: কেৰালামৰ কৰিয়াভাটমৰ গ্ৰীণফিল্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত ভাৰতৰ বিৰাট কোহলীয়ে আন এক মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । দেওবাৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে খেলা এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত কোহলীয়ে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে । এই মেচখনত কোহলীয়ে অপৰাজিত ১৩৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগে লগে অভিলেখ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

প্ৰথমখন এদিনীয়াত ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ৮ উইকেটত পৰাস্ত কৰি তিনিখনীয়া এদিনীয়া মেচৰ শৃংখলাটোত ১-০ৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কোহলীয়ে মেচখনত ১০টা বাউণ্ডেৰী আৰু ৯ টাকৈ ছিক্সাৰ কোবায় ৰাণ সংগ্ৰহৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখে । এই মেচখনত ভাৰতৰ অধিনায়ক শুভমন গিলেও ১০৭টা বলত ১১০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

৩০৩ ইনিংছত মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ

ভাৰতীয় বেটিং তাৰকা বিৰাট কোহলীয়ে এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ১৫ হাজাৰ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বেটাৰগৰাকীয়ে মাত্ৰ ৩০৩ ইনিংছত এই মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ কৰে । এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ১৫ হাজাৰ ৰাণ সংগ্ৰহ কোহলী হৈছে বিশ্বৰ দ্বিতীয়গৰাকী বেটাৰ । তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক বেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ৫৯ ৰাণৰ কৰাৰ লগে লগে এই অভিলেখ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

টেণ্ডুলকাৰৰ ১৮,৪২৬ ৰাণ

কোহলীৰ এদিনীয়াত এইটো ৫৫ সংখ্যক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ৮৬তম শতক । ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখৰ গৰাকী আছিল কিংবদন্তি শচীন টেণ্ডুলকাৰ । টেণ্ডুলকাৰে ৩৭৭ ইনিংছ খেলি ১৫ হাজাৰ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । শচীন টেণ্ডুলকাৰে ৪৬৩খন এদিনীয়া মেচত অংশগ্ৰহণ কৰি ১৮,৪২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । তেওঁ ৪৯ শতক আৰু ৯৬টা অৰ্ধশতৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

এগিনীয়াত ১০ হাজাৰ ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী

উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ অক্টোবত এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ১৪,২৪৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দ্বিতীয় স্থানত থকা শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক কুমাৰ ছাংগাকাৰাক অতিক্ৰম কৰি কোহলীয়ে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । এই তালিকাত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰিকি পণ্টিঙে ৩৭৫খন এদিনীয়াত ১৩,৭০৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সৰ্বকালৰ তালিকাত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছে । আনহাতে, ৪৪৮খন মেচত ১৩,৪৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন অ’পেনাৰ সনাথ জয়সূৰ্যই পঞ্চম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এই মেচখনত আলহী দলটোৱে নিৰ্ধাৰিত ৫০ অ'ভাৰত জাষ্টিন গ্ৰীভছৰ ১০১ ৰাণৰ সহায়ত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই ২৯৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । বেষ্ট ইণ্ডিজৰ জে কেম্পবেলে ৬০টা বলত ৬১ আৰি এ জাংদুৱে ৪৩টা বলত ৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতৰ হৈ স্পীনাৰ কুলদীপ যাদবে ৪০ ৰাণৰ বিনিময়ত ৪টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ইয়াৰ প্ৰত্য়ুত্তৰত ঘৰুৱা জলটোৱে মাত্ৰ ৪১.৪ অ'ভাৰতেই ৩০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে । অ'পেনাৰ ৰোহিত শৰ্মাই ৩২ ৰাণ কৰি পেভেলিয়লৈ উভতিলেও কোহলী আৰু গিলে প্ৰতিপক্ষৰ বলাৰক কোনো সুযোগ নিদিয়াকৈয়ে ভাৰতক বিজয়ৰ দুৱাৰ দলিত উপনীত কৰায় । দুয়োগৰাকী বেচাৰে দ্বিতীয় উইকেটৰ যুটীত সংগ্ৰহ কৰে ১৫০ ৰাণ । ভাৰতে মাত্ৰ দুটা উইকেট হেৰুৱায় ।

লগতে পঢ়ক:বিৰাট কোহলীৰ হাতত সুবৰ্ণ সুযোগ : মাত্ৰ ৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিলেই হৈ পৰিব অনন্য কৃতিত্বৰ অধিকাৰী

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত স্মৃতি মান্ধনাৰ আন এক অভিলেখ

TAGGED:

ৱেষ্ট ইণ্ডিজ
ৰাট কোহলী
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIA VS WEST INDIES
VIRAT KOHLI RECORD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.