এছিয়ান ডাবলছ স্কুৱাছ চেম্পিয়নশ্বিপত একেৰাহে তৃতীয়টো খিতাপ ভাৰতৰ

এছিয়ান ডাবলছ স্কুৱাছ চেম্পিয়নশ্বিপত একেৰাহে তৃতীয়টো খিতাপ ভাৰতৰ
বিগত দুটা বছৰৰ বিজয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি এইবাৰো এছিয়ান ডাবলছ স্কুৱাছ চেম্পিয়নশ্বিপত খিতাপ দখল কৰিলে ভাৰতৰ অভয় সিং আৰু ভেলাভান চেন্থিলকুমাৰে ।
Published : June 22, 2026 at 3:29 PM IST
তিৰুৱনন্তপুৰম : এছিয়ান ডাবলছ স্কুৱাছ চেম্পিয়নশ্বিপত একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে খিতাপ দখল ভাৰতৰ । দেওবাৰে মালয়েছিয়াৰ ছাৰাৱাকত অনুষ্ঠিত তৃতীয় এছিয়ান ডাবলছ স্কুৱাছ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ অভয় সিং আৰু ভেলাভান চেন্থিলকুমাৰে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে পুৰুষৰ ডাবলছৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানত থকা অভয়-ভেলাভানৰ যুটিয়ে পাকিস্তানৰ নাছিৰ ইকবাল আৰু নুৰ জামানক পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাখনত আধিপত্য অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় । ফাইনেলত ৪৭ মিনিটৰ ভিতৰতে ৭-১১, ১১-৭, ১১-২ পইণ্টত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বিজয় সাব্যস্ত কৰে ভাৰতীয় যুটিটোৱে । বিগত বছৰো ফাইনেল ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজতে হৈছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে ভাৰতীয় চেম্পিয়ন দলটোৱে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জাপানৰ নাওকি হায়াছি আৰু ৰেন মাকিনোক ১১-৩, ১০-১২, ১১-৫ পইণ্টত পৰাস্ত কৰাৰ পাছত ছেমিফাইনেলত মালয়েছিয়াৰ সঞ্জয় জীৱা আৰু ডানকান লীক ১১-৭, ১১-৯ পইণ্টত পৰাস্ত কৰে ।
ইফালে মহিলা ডাবলছত জোস্না চিনাপ্পা আৰু ৰাতিকা ছেলান আৰু মিক্সছ ডাবলছত জোস্না আৰু ভেলাভানৰ যুটিয়ে ছেমিফাইনেলতে অভিযান সামৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে আন এক মহিলা যুটি জানেত ৱিধি আৰু পূজা আৰ্থীয়ে ষষ্ঠ স্থান দখল কৰে ।
মহিলা ডাবলছত জোস্না আৰু ৰাতিকা ছেমিফাইনেলত মালয়েছিয়াৰ আইনা আমানী আৰু য়ে ছিন ইঙৰ হাতত ৯-১১, ৭-১১ পইণ্টত পৰাস্ত হয় । বিগত বছৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী মিক্সড ডাবলছৰ যুটি জোস্না আৰু ভেলাভানেও ছেমিফাইনেলত মালয়েছিয়াৰ আইনা আমানী আৰু মহম্মদ কমলৰ হাতত ৮-১১, ১১-৮, ৮-১১ পইণ্টত পৰাস্ত হয় ।
লগতে পঢ়ক :
ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এদিনীয়া দল ঘোষণা; কোহলীৰ অংশগ্ৰহণক লৈ অনিশ্চয়তা