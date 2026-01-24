অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলত পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত অসম কন্যা উমা ছেত্ৰী

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলত পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত অসম কন্যা উমা ছেত্ৰী
অসমৰ ক্ৰিকেট জগতৰ বাবে ভাল খবৰ । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে উমা ছেত্ৰী আৰু এচিচি ৰাইজিং ষ্টাৰ এছিয়া কাপ দলত স্থান লাভ জিণ্টিমণি কলিতাৰ ।
Published : January 24, 2026 at 4:10 PM IST
মুম্বাই : ডব্লিউ পি এল সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলে অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ কৰিব । য'ত দলটোৱে ৩ খন টি-২০, ৩ খন এদিনীয়া আৰু এখন টেষ্ট খেলিব । ইতিমধ্যে টি-২০ আৰু এদিনীয়াৰ দল ঘোষণা কৰিছে যদিও এইবাৰ বি চি চি আইয়ে টেষ্টৰ দলো ঘোষণা কৰিলে । অসমৰ বাবে সুখবৰ যে এই টেষ্টৰ দলটোত স্থান পাইছে বোকাখাতৰ উমা ছেত্ৰীয়ে । হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ নেতৃত্বৰ ১৫ গৰাকী খেলুৱৈৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে উমা ছেত্ৰী ।
শেহতীয়াকৈ বিশ্বকাপ জয় কৰা ভাৰতীয় মহিলা দলৰো অংশ আছিল উমা ছেত্ৰী । অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ বাবে দলৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত উইকেট-কিপাৰ জি কমলীনিৰ স্থানত টি-২০ আৰু এদিনীয়া দলটো উমা ছেত্ৰীক স্থান দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, অহা ৬ মাৰ্চৰ পৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে পাৰ্থ টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব । বি চি চি আইৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "মহিলা দল বাছনি সমিতিয়ে অষ্ট্ৰেলিয়া মহিলাৰ বিৰুদ্ধে পাৰ্থ টেষ্টৰ বাবে ভাৰতৰ দল বাছনি কৰিছে, যিখন টেষ্ট হোৱাইট বল ছিৰিজৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব । টেষ্টখন ৬ মাৰ্চৰ পৰা ৯ মাৰ্চলৈ ৱাকা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ।"
দলটোক নেতৃত্ব দিব হৰমনপ্ৰীত কৌৰে । দলটোৰ উপ অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে তাৰকা বেটছমেন স্মৃতি মান্ধানাক । অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰথমে ৩ খন টি-২০ আৰু তাৰ পিছত ৩ খন এদিনীয়া অনুষ্ঠিত হ'ব । টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথম মেচ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ছিডনীত অনুষ্ঠিত হ'ব । ইফালে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তাৰকা খেলুৱৈ এলিছা হিলীৰ এয়া অৱসৰৰ শৃংখলা হ'ব ।
ইফালে ভাৰতৰ হৈ কেইবাগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেষ্ট খেলিব । তাৰ ভিতৰত অন্যতম উইকেট-কিপাৰ বেটছমেন উমা ছেত্ৰী । খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত আছে বেটছমেন প্ৰতিকা ৰাৱল, পেচাৰ ক্ৰান্তি গৌড়, অল ৰাউণ্ডাৰ অমনজোৎ কৌৰ, বেটছমেন হাৰ্লিন দেউল, অল ৰাউণ্ডাৰ ছয়ালী সাথঘৰে আৰু স্পিনাৰ বৈষ্ণৱী শৰ্মা ।
ভাৰতৰ মহিলা টেষ্ট দল : হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধনা (উপ অধিনায়ক), শ্বেফালী বাৰ্মা, জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ, অমনজোৎ কৌৰ, ৰিচা ঘোষ (উইকেট-কিপাৰ), উমা ছেত্ৰী (উইকেট-কিপাৰ), প্ৰতিকা ৰাৱল, হৰলিন দেউল, দীপ্তি শৰ্মা, ৰেণুকা সিং ঠাকুৰ, স্নেহ ৰাণা, ক্ৰান্তি গৌড়, বৈষ্ণৱী শৰ্মা, ছয়ালী সাথঘৰে ।
ইফালে অহা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা থাইলেণ্ডত টি-২০ ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ ৰাইজিং ষ্টাৰ মহিলা এছিয়া কাপ । এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে বি চি চি আইয়ে দল ঘোষণা কৰিছে । ভাৰতীয় জ্যেষ্ঠ স্পিনাৰ ৰাধা যাদৱে (২৫) দলটোক নেতৃত্ব দিব । অসমৰ বাবে আন এক ভাল খবৰ যে ৰাইজিং ষ্টাৰ মহিলা এছিয়া কাপৰ দলতো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসমৰ এগৰাকী খেলুৱৈ । মঙলদৈৰ জিণ্টিমণি কলিতাও অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এ দলত ।
১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব চিৰবৈৰী পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বহু প্ৰত্যাশিত মেচ । ডব্লিউ পি এলৰ একাংশ তাৰকা যেনে গুজৰাট জায়েণ্টছ (জি জি)ৰ হৈ খেলা অনুষ্কা শৰ্মা; দিল্লী কেপিটেলছ (ডি চি)ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নন্দনী শৰ্মা; জি জিৰ তনুজা কানৱাৰ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ প্ৰেমা ৰাৱটকো এই দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
এচিচি ৰাইজিং ষ্টাৰ এছিয়া কাপ দলৰ বাবে ভাৰতৰ এ দল : হুমাইৰা কাজী, বৃন্দা দিনেশ, অনুষ্কা শৰ্মা, দিয়া যাদৱ, তেজাল হাছাবনিছ, নন্দনী কাশ্যপ (উইকেট-কিপাৰ), মমতা এম (উইকেট-কিপাৰ), ৰাধা যাদৱ (অধিনায়ক), ছোনিয়া মেন্ধিয়া, মিন্নু মণি, তনুজা কানৱাৰ, প্ৰেমা ৰাৱট, শৈমা ঠাকুৰ, জিন্তিমণি কলিতা, নন্দনী শৰ্মা ।
অৱশ্যে আঘাতৰ বাবে চলি থকা ডব্লিউ পি এলৰ পৰা আঁতৰি থকা দিয়া যাদৱৰ অংশগ্ৰহণ বেংগালুৰুৰ বি চি চি আইৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সৰ পৰা ফিটনেছ ক্লিয়াৰেন্সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
