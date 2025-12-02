ETV Bharat / sports

ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক পদৰ পৰা পদত্যাগ হৰেন্দ্ৰ সিঙৰ

হৰেন্দ্ৰ সিঙে ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিলত এই পদৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত মহিলা হকী দলে ৰাজগীৰত অনুষ্ঠিত এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ খিতাপ দখল কৰিছিল ৷

INDIAN WOMEN HOCKEY COACH RESIGNS
ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক পদৰ পৰা পদত্যাগ হৰেন্দ্ৰ সিঙৰ (PTI)
By PTI

Published : December 2, 2025 at 11:54 AM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হৰেন্দ্ৰ সিঙে সোমবাৰে ‘ব্যক্তিগত কাৰণ’ ত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ৷ যোৱা বছৰৰ এপ্ৰিল মাহত দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা হৰেন্দ্ৰই একে বছৰতে নৱেম্বৰ মাহত ৰাজগীৰত অনুষ্ঠিত এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত ভাৰতক খিতাপ জয়ৰ নেতৃত্ব দিছিল যদিও তেওঁৰ অধীনত ২০২৪-২৫ ছিজনত দলটোৱে শেষ স্থান দখল কৰাৰ পিছত এফ আই এইচ প্ৰ’ লীগৰ পৰাও অৱনমিত হৈছিল ৷

ভাৰতীয় মহিলা প্ৰশিক্ষক হোৱাৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ পুৰুষ হকী দলৰ কৌশলবিদ হৰেন্দ্ৰই এক বিবৃতিত কয়, "ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ প্ৰশিক্ষকতা মোৰ কেৰিয়াৰৰ এক উল্লেখযোগ্য সৌভাগ্য আছিল ৷ যদিও ব্যক্তিগত কাৰণত পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে, তথাপিও মোৰ হৃদয় এই অসাধাৰণ দলটো আৰু তেওঁলোকৰ অবিৰত সফলতাৰ সৈতে আছে ৷"

"হকী ইণ্ডিয়াৰ সৈতে মোৰ যাত্ৰাক মই সদায় সজীৱ কৰি ৰাখিম আৰু ভাৰতীয় হকীক উচ্চতম কৃতিত্বলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰি যাম ৷" তেওঁ লগতে কয় ৷

হকী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি দিলীপ তিৰ্কীয়ে তেওঁ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত লক্ষ্ণৌত ২০১৬ চনত এফ আই এইচ জুনিয়ৰ বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰিবলৈ ভাৰতৰ জুনিয়ৰ পুৰুষ দলটোক পথ প্ৰদৰ্শন কৰা হৰেন্দ্ৰৰ দায়বদ্ধতাৰ শলাগ লয় ৷

ভাৰতৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈগৰাকীয়ে কয়, "আমি হৰেন্দ্ৰ সিঙক তেওঁৰ সেৱা আৰু তেওঁৰ দৃষ্টান্তমূলক অভিজ্ঞতাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো ৷ ভাৰতীয় হকীৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি তেওঁৰ দায়বদ্ধতা সমগ্ৰ বিশ্বতে হকী সমাজত সুপৰিচিত ৷ যদিও আমি অতি সোনকালে এজন উপযুক্ত প্ৰতিস্থাপক ঘোষণা কৰিম, আমি তেওঁক বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো ৷"

তিৰ্কীয়ে লগতে কয় যে আমি অতি সোনকালে নতুন প্ৰশিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিম ৷ তেওঁৰ স্বেচ্ছাচাৰী আৰু কঠোৰ মনোভাৱৰ বিষয়ে খেলুৱৈসকলৰ পৰা কিছু অভিযোগ আহিছিল, কিন্তু তেওঁৰ পদত্যাগৰ কাৰণ এইটো নাছিল৷

সূত্ৰ অনুসৰি ২০২১ চনত টকিঅ’ অলিম্পিকত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰা ভাৰতীয় মহিলা দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত ডাচ কৌশলবিদ শ্বোয়াৰ্ড মাৰিজনেই মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে ঘূৰি আহিব পাৰে ৷ ২০২১ চনৰ আগষ্ট মাহত মহিলা দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল মাৰিজনেই ৷

এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফী এক কৃতিত্ব আছিল যদিও এফ আই এইচ ২০২৪-২৫ ছিজনত দলটোৰ প্ৰদৰ্শন হৰেন্দ্ৰৰ বাবে এক ডাঙৰ হতাশাৰ কাৰণ আছিল ৷ বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতাত ১৬খন মেচত দলটোৱে মাত্ৰ দুটা জয় পঞ্জীয়ন কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী ছিজনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ৷ হকী ইণ্ডিয়াৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, প্ৰদৰ্শনৰ সমস্যাৰ বাবে হৰেন্দ্ৰক পদত্যাগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল ৷

সূত্ৰটোৱে কয়, "তেওঁক তেওঁ বিচৰা সকলোখিনি দিয়া হৈছিল, তেওঁৰ সকলো অনুৰোধ মানি লোৱা হৈছিল ৷ কিন্তু দলটোৰ প্ৰদৰ্শন কি ? যোৱা ডেৰ বছৰত আমি কোনো ফলাফল দেখুৱাব পৰা নাই ৷ ফিটনেছৰ ক্ষেত্ৰত মূল গ্ৰুপত ১৩ জন মূল খেলুৱৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷"

হকী ইণ্ডিয়াৰ মহাসচিব ভোলানাথ সিঙৰ শুভেচ্ছা হৰেন্দ্ৰ সিঙলৈ

"আমি হৰেন্দ্ৰ সিং আৰু দললৈ তেওঁৰ অৱদানৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছো ৷ আমি তেওঁক বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু ভাৰতীয় মহিলা দলৰ প্ৰস্তুতি (বিশ্বকাপ) কোৱালিফায়াৰৰ বাবে পৰিকল্পনা অনুসৰি অব্যাহত ৰখাটো নিশ্চিত কৰি যাম ৷"

