প্ৰথমবাৰলৈ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলক তেণ্ডুলকাৰ আৰু কোহলীৰ প্ৰশংসা
হৰমনপ্ৰীত কৌৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় মহিলা দলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ ট্ৰফী তুলি লৈ ইতিহাস ৰচনা কৰে ।
Published : November 3, 2025 at 7:45 AM IST
হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে নিশা নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰোমাঞ্চকৰ ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকা মহিলাক ৫২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি প্ৰথম এদিনীয়া বিশ্বকাপ জয় কৰা ভাৰতীয় মহিলা দলটোক প্ৰশংসা কৰে ক্ৰিকেট আইকন শচীন টেণ্ডুলকাৰে ৷
অসংখ্য অভিলেখৰ অধিকাৰী তেণ্ডুলকাৰে এক্সত এক পোষ্টত কয়, "১৯৮৩ য়ে এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰজন্মক ডাঙৰ সপোন দেখি সেই সপোনবোৰ সাধন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ৷ আজি আমাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে সঁচা অৰ্থত কিবা এটা বিশেষ সাধন কৰিছে ৷ তেওঁলোকে সমগ্ৰ দেশৰ অগণন কণমানি ছোৱালীক বেট আৰু বল তুলিবলৈ, খেলপথাৰত নামিবলৈ, আৰু বিশ্বাস কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে যে তেওঁলোকেও এদিন সেই ট্ৰফী তুলিব পাৰিব ৷ ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটৰ যাত্ৰাৰ এয়া এক সংজ্ঞায়িত মুহূৰ্ত । ভাল লাগিল টীম ইণ্ডিয়া । আপুনি গোটেই জাতিটোক গৌৰৱান্বিত কৰিছে ৷"
২০১১ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ বিজয়ী ষ্টাৰ বেটছমেন বিৰাট কোহলীয়ে কয় যে ভাৰতীয় দলটোৱে নিৰ্ভীক ক্ৰিকেট খেলি প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক গৌৰৱান্বিত কৰিছে ৷ এক্সৰ এটা পোষ্টত কোহলীয়ে কয়, "আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণা, আপুনি আপোনাৰ নিৰ্ভীক ক্ৰিকেট আৰু বিশ্বাসেৰে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ৷ আপোনালোকে সকলো প্ৰশংসাৰ যোগ্য আৰু এই মুহূৰ্তটো সম্পূৰ্ণৰূপে উপভোগ কৰক ৷ ভাল কাম কৰা হৰমন আৰু দল ৷ জয় হিন্দ ৷"
২০০৭ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ আৰু ২০১১ চনৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অল ৰাউণ্ডাৰ যুৱৰাজ সিঙে কয় যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত এক নতুন যুগ আৰম্ভ হৈছে ৷ এক্সত এটা পোষ্টত বাওঁহাতৰ বেটছমেন যুৱৰাজে কয়, "ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ এক নতুন যুগৰ সূচনা হৈছে, এই সকলোবোৰ আমাৰ ব্লু দলৰ সাহস, দৃঢ়তা, আৰু দক্ষতাৰ বাবেই ৷ অদম্য আবেগেৰে নিৰ্মিত এটা দলে একেলগে কাম কৰি বিশ্বই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱৰা এটা মুহূৰ্তৰ সৃষ্টি কৰিলে ৷ তেওঁলোকে এই সপোনৰ বাবে নিজৰ সকলোখিনি দিলে আৰু শেষলৈকে ইয়াক সম্পন্ন কৰাটো নিশ্চিত কৰিলে ৷ শ্বাফালি বাৰ্মাৰ এক উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন, যিয়ে এই সপোনৰ সৈতে সুৰ স্থাপন কৰে ৷ দীপ্তি শৰ্মাই সম্পূৰ্ণ অল-ৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায়, বেটৰ সৈতে সংগঠিতভাৱে খেলি পাঁচটা ডাঙৰ উইকেট দখল কৰি মেচখনৰ গতিপথ সলনি কৰে ৷ স্মৃতি মান্ধনাই ভাৰতক ধাৰাবাহিকতা, আড়ম্বৰ আৰু সাহসেৰে আগুৱাই লৈ যায় ৷ আত্মবিশ্বাস আৰু ধৈৰ্য্যৰে নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে কেপ্টেইন হৰমনপ্ৰীত কৌৰক অভিনন্দন, আৰু ভয় নোহোৱাকৈ স্থিতিস্থাপক হ'ব পৰা দল এটা গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰশিক্ষক আমোল মজুমদাৰক অভিনন্দন ৷ নিৰ্ভীক, ঐক্যবদ্ধ, আৰু অন্তৰেৰে খেলা ৷ বিশ্ব চেম্পিয়ন, আৰু এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে ৷ আকাশ এতিয়া সীমা নহয় ৷"
ভাৰতৰ প্ৰাক্তন বেটছমেন ভিভিএছ লক্ষ্মণে কয় যে মহিলা দলৰ এই জয় প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ বাবে স্মৰণীয় হৈ থাকিব ৷ এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰাক্তন সোঁহাতৰ বেটছমেন লক্ষ্মণে কয়, "বিশ্ব চেম্পিয়ন ! বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়ালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন ৷ সঁচাকৈয়ে এয়া এক প্ৰেৰণাদায়ক প্ৰদৰ্শন যিয়ে দেশলৈ অপৰিসীম গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাই নহয়, এটা প্ৰজন্মক ডাঙৰ সপোন দেখাৰ বাবেও অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ৷ এয়া এনে এক জয় যিটো প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি মনত ৰখা হ'ব ৷"
আই চি চিৰ অধ্যক্ষ জয় শ্বাহে ভাৰতীয় মহিলা দলটোক অভিনন্দন জনায় ৷ "বি চি চি আই মহিলা দলৰ প্ৰথম ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱাটো উল্লেখযোগ্য ৷ ভাৰতীয় দলৰ আবেগ, দৃঢ়তা, আৰু দক্ষতাই সমগ্ৰ জাতিটোক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে যদিও আমি বি চি চি আইয়ে গ্ৰহণ কৰা মূল নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহৰ ভূমিকাকো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব – যেনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পুৰুষ ক্ৰিকেটাৰৰ সমান দৰমহা, প্ৰশিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পৰিৱৰ্তন আৰু ডাঙৰ মেচসমূহৰ শিৰোনামেৰে প্ৰস্তুত কৰা দৃষ্টিভংগী ৷ মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বৰ বাবে হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় দললৈ অভিনন্দন !" এক্সত জয় শ্বাহে কয় ৷
