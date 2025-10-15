ETV Bharat / sports

মন্থৰ গতিত বলিং; টীম ইণ্ডিয়াই কিমান ভৰিলে জৰিমনা ?

ক্ৰমাগত দুখন মেচত পৰাজয়ৰ পিচত হৰমনপ্ৰীত কৌৰ নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে আন এক আঘাত ।

Indian womens cricket team
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 11:20 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ বৰ্তমানলৈকে ফলাফল মিশ্ৰিত । প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম দুখন মেচত শ্ৰীলংকা আৰু পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াই জয়লাভ কৰি দলটোক গতি দিয়াৰ পিচত যেন ঘটিল ছন্দপতন ।

ভাৰতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হয় । এতিয়া একেৰাহে দুখন মেচত পৰাজয়ৰ পিচত টীম ইণ্ডিয়াই আন এক আঘাতৰ সন্মুখীন হৈছে । দলটোক বিহা হৈছে জৰিমনা।

ভাৰতীয় মহিলা দলৰ জৰিমনা :

আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলৰ সময়ত মন্থৰ গতিত গড়ে অভাৰ কৰাৰ বাবে ভাৰতক মেচ ফীৰ পাঁচ শতাংশ জৰিমনা বিহা হৈছে । দেওবাৰে বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত খেলখনৰ পিছত এমিৰেটছ আই চি চি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ ৰেফাৰী মিচেল পেৰেইৰাই এই জৰিমনা বিহিছে ।

ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কোনে ব্যৱস্থা লৈছিল ?

অন ফিল্ড আম্পায়াৰ ছ্যু ৰেডফাৰ্ণ আৰু নিমালি পেৰেৰা, তৃতীয় আম্পায়াৰ কিম কটন আৰু চতুৰ্থ আম্পায়াৰ জেকলিন উইলিয়ামছে দলটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰে । সময়সীমাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত লক্ষ্যৰ পৰা এটা অভাৰ পিছ পৰি থকা বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পিচত দলটোক জৰিমনা বিহা হয় ।

আই চি চিৰ খেলুৱৈ আৰু খেলুৱৈ সহায়ক কৰ্মীৰ আচৰণ বিধিৰ ২.২২ অনুচ্ছেদ অনুসৰি, যিটো ন্য়ূনতম অতিৰিক্ত হাৰৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত, খেলুৱৈসকলক নিৰ্ধাৰিত সময়ত বলিং কৰিব নোৱাৰা প্ৰতিটো অভাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ মেচ ফীৰ পাঁচ শতাংশ জৰিমনা বিহা হয় ।

ভাৰতীয় অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে অপৰাধ আৰু প্ৰস্তাৱিত অনুমোদনৰ দোষ স্বীকাৰ কৰাৰ বাবে আনুষ্ঠানিক শুনানিৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল । উল্লেখ্য় যে অধিনায়ক এলিছা হিলীৰ দৰ্শনীয় শতকৰে অষ্ট্ৰেলিয়াই অভিলেখ ৰাণৰ লক্ষ্য়ত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল ।

ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে ১৯ অক্টোবৰত ইণ্ডোৰৰ হোলকাৰ ষ্টেডিয়ামত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব । ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ এই মেচখনত দলটোৱে জয়লাভ কৰিবই লাগিব ।

লগতে পঢ়ক: এখন মেচ, বহু অভিলেখ; বিশ্বকাপৰ এইখন ৰোমাঞ্চকৰ মেচত ভংগ হৈছিল বহু অভিলেখ

বিশ্বকাপত একেৰাহে দ্বিতীয়টো পৰাজয় ভাৰতৰ; হিলীৰ আকৰ্ষণীয় শতক

