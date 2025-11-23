ETV Bharat / sports

ভাৰতে জয় কৰিলে আন এখন বিশ্বকাপ; নেপালক পৰাস্ত কৰি ইতিহাসৰ ৰচনা মহিলা অন্ধ ক্ৰিকেট দলৰ

ভাৰতীয় মহিলা দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেট দলে প্ৰথমখন দৃষ্টিহীনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰে ।

BLIND T20 WOMEN WORLD CUP
ইতিহাসৰ ৰচনা মহিলা অন্ধ ক্ৰিকেট দলৰ (CABI X handle)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 23, 2025 at 11:02 PM IST

হায়দৰাবাদ : হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে যোৱা ২ নৱেম্বৰত প্ৰথমটো বিশ্বকাপ জয় কৰি দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল । ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ পাছত এইবাৰ দৃষ্টিহীনৰ বাবে উদ্বোধনী টি-২০ বিশ্বকাপ জয় কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিলে মহিলা দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেট দলে । এই দুটা ঐতিহাসিক বিজয়ে দেশত মহিলা ক্ৰিকেটৰ ক্ৰমবৰ্ধমান মৰ্যাদা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।

কলম্বোত অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলখনত ভাৰতীয় মহিলা দলে নেপালক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । প্ৰথমে টছ জয়ী হৈ বলিং কৰি ভাৰতে নেপালক ২০ অভাৰত ৫ উইকেটত ১১৪ ৰাণত সীমাবদ্ধ ৰাখে । ইয়াৰ পাছত ভাৰতীয় দলটোৱে মাত্ৰ ১২.১ অভাৰতে লক্ষ্য অৰ্জন কৰে আৰু খিতাপ দখল কৰে ।

ফৌলা ছাৰিনে চাৰিটা চাৰিৰ সহায়ত ২৭টা বলত অপৰাজিত ৪৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰত অপৰাজিত হৈ থাকে ।

ছেমি ফাইনেলত ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৯ উইকেটত জয় নিশ্চিত কৰাৰ বিপৰীতে নেপালে দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।

টি২০ দৃষ্টিহীন বিশ্বকাপ ২০২৫ দল

ভাৰত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, আৰু আমেৰিকাই টি-২০ দৃষ্টিহীন বিশ্বকাপত অংশ লৈছিল । নতুন দিল্লী আৰু বেংগালুৰুত লীগ মেচ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোত নকআউট মেচ অনুষ্ঠিত হয় ।

ভাৰতৰ বিশ্বকাপ যাত্ৰা

  • শ্ৰীলংকাক ১০ উইকেটত পৰাস্ত কৰে
  • ২০৯ ৰাণত অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰে
  • নেপালক ৮৫ ৰাণত পৰাস্ত কৰে
  • আমেৰিকাক ১০ উইকেটত পৰাস্ত কৰে
  • পাকিস্তানক ৮ উইকেটত পৰাস্ত কৰে
  • ছেমি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াক ৯ উইকেটত পৰাস্ত কৰে
  • ফাইনেলত নেপালক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে

ভাৰতীয় মহিলা দলৰ এই আকৰ্ষণীয় জয় দেশৰ দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেটৰ বাবেও এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি । এই জয়ে আগন্তুক বছৰবোৰত এই ক্ৰীড়াক অধিক স্বীকৃতি আৰু বিকাশৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে ।

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

